Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Przed niedzielnym hitem jesieni Victoria miała na koncie komplet 12. zwycięstw co przełożyło się na 36. punktów czyli maksymalny dorobek z możliwych. Z kolei drugi w tabeli Graf miał ich na koncie 32 i celem zespołu trenera Bohdana Bławackiego było zmniejszenie straty do lidera.

Niedzielny hit wywoływał wielkie emocje wśród kibiców obu zespołów dlatego do Łukowej wybrała się spora grupa kibiców Grafa.

– Byłem na meczu wraz z drużyną i moim zdaniem na tym spotkaniu było około 250 naszych fanów – mówi Paweł Mroczkowski, prezes Grafa. – Jesteśmy na takiej fali, że nasi sympatycy świetnie się organizują i są na naszych meczach gdy gramy u siebie, a także gdy jedziemy do innej miejscowości – dodaje.

Mecz fatalnie zaczął się dla gości. Już w siódmej minucie wychodzącego sam na sam z bramkarzem Grafa Marcela Pędlowskiego nieprzepisowo zatrzymał Piotr Bartecki i zobaczył czerwoną kartkę. Wydawało się więc, że to Victorii będzie łatwiej zdobyć gola. Nic bardziej mylnego. W 16 minucie po zagraniu długiej piłki do Marcosa Viniciusa błąd popełnił jeden z defensorów Victorii i Brazylijczyk sprytnym lobem pokonał Krzysztofa Żukowskiego. Cztery minuty później zespół trenera Bohdana Bławackiego prowadził dwoma golami. Po zagraniu piłki wzdłuż pola karnego przez jednego z graczy gości do własnej bramki skierował ją niefortunnie Tomasz Marzęda.

Gospodarze po stracie drugiej bramki zdecydowanie ruszyli do przodu i zepchnęli gości do defensywny. Jednak do przerwy miejscowym nie udało się zdobyć gola kontaktowego. Najbliżej tego był w 45 minucie Rafał Stępień, ale bramkarz gości po jego uderzeniu przeniósł piłkę nad poprzeczkę.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Victoria grała w ataku pozycyjnym, a Graf liczył na kontry. W 57 minucie Marcel Pędlowski uderzył nad poprzeczką, a sześć minut później po kontrze i dograniu od Marcosa Viniciusa spudłował Ivan Bobyliak. W 71 minucie szansę na gola miał Jakub Leżański, ale kolejny raz świetnie spisał się Waśkiewicz i mecz zakończył się wygraną Grafa.

– Jest to dla nas historyczna chwila. W meczu z Victorią zespół pomimo czerwonej kartki pokazał wielką moc, determinację i zaangażowanie. Choć graliśmy w osłabieniu to mieliśmy to spotkanie pod pełną kontrolą. Cieszymy się z wygranej i dziękujemy naszym kibicom, którzy byli naszym 12-tym, a po czerwonej kartce 11-tym zawodnikiem w tym spotkaniu – ocenia spotkanie prezes Mroczkowski. – Wydawać by się mogło, że czerwona kartka powinna nam pomóc, a wyszło na to, że nam zaszkodziła – mówi Jarosław Stępień,t trener Victorii. – Poza tą sytuacją, która przerwali rywale nie mieliśmy żadnej stuprocentowej okazji. Zanotowaliśmy serię 28 meczów bez porażki – 27 wygraliśmy i jeden zremisowaliśmy. Niestety dobiegła ona końca. Walka o prymat w lidze trwa. Wiele zależy od tego jakie ruchy kadrowe zespoły przeprowadzą zimą, ale tak naprawdę wszystko wyjaśni się w czerwcu przyszłego roku – powiedział po spotkaniu Jarosław Stępień, trener Victorii.

Victoria Łukowa – Graf Chodywańce 0:2 (0:2)

Bramki: M. Viniucus (16), Marzęda (20-samobójcza).

Victoria: Żukowski – Węgrzyn, Mac. Ostrowski, Mar. Ostrowski – Świerszcz (27 Kutrzepa), Buczek, R. Stępień, Marzęda – Leżański, Pędlowski, Welman.

Graf: Waśkiewicz – Smoliński, Bartecki, Krosman, Dzhus, Ligęza, Surmacz (90 Dźwierzyński), Murjas (67 Żurawski), Bobyliak (79 Tyrka), Ciećko, M. Vinicius (90+3 Wereszczak).

Czerwona kartka: Bartecki (7-za faul).

Sędziował: Paszkiewicz.

Na innych boiskach

Trzecią wygraną z rzędu zanotowała Sparta Łabunie, która pokonała w Tarnogrodzie tamtejszy Olimpiakos 3:0, a wszystkie bramki dla gości zdobył Damian Pilipczuk.

– Przeciwko Olimpiakosowi zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Mieliśmy wiele sytuacji i strzeliliśmy trzy bramki. Zostały nam jeszcze dwa spotkania do końca tej rundy i będziemy chcieli zdobyć w nich jak najwięcej „oczek” – mówi Tomasz Goździuk, grający trener Sparty.

O bramkę więcej zobaczyli kibice w Starym Zamościu, gdzie Omega rywalizowała z BKS Bodaczów. Mecz zakończył się remisem 2:2, z którego z pewnością bardziej cieszą się goście. Powód? Maksymilian Kostrubiec zdobył drugą bramkę dla gospodarzy w ósmej minucie doliczonego czasu gry zachowując się przytomnie w zamieszaniu w polu karnym rywala.

Jeden gol, ale na wagę trzech punktów padł w Łaszczówce w starciu Pogoni z Gryfem Gminą Zamość. W doliczonym czasie gry rzut karny wykorzystał Michał Towbin i zapewnił gospodarzom trzy punkty.

– To dla nas bardzo cenna wygrana. W pierwszej połowie prezentowaliśmy się lepiej od rywala, a po przerwie do głosu doszła młoda i wybiegana ekipa z Zawady. Jednak w samej końcówce to my zadaliśmy decydujący cios – komentuje Tomasz Margol, trener Pogoni.

Do 13. kolejki na premierową wygraną Potoku Sitno czekali jego kibice i w niedzielę zakończyli odliczanie. Potok pokonał 4:3 Grom Różaniec i przedłużył swoje nadzieje na utrzymanie w „najciekawszej lidze świata”. Rekordowy pod względem liczby bramek okazał się mecz Andorii Mircze z Roztoczem Szczebrzeszyn. Gospodarze wygrali aż 14:1, a sześć bramek strzelił Kacper Matysiak.

– Zagraliśmy bardzo skutecznie, bo niemal każda nasza akcja kończyła się golem. Do przerwy prowadziliśmy 7:0, dokonałem zmian i w drugiej połowie strzeliliśmy drugie tyle bramek. To moje pierwsze tak okazałe zwycięstwo jako trenera – przyznał po spotkaniu Mariusz Kycko, szkoleniowiec Andorii.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

