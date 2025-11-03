Miesiącami nękał byłą partnerkę. Dzwonił po nocach i groził jej śmiercią

Jak ustalili włodawscy policjanci, stalker od sierpnia bombardował kobietę wiadomościami pełnymi obelg i gróźb, dzwonił o każdej porze dnia i nocy, groził jej śmiercią i zniszczeniem mienia. Funkcjonariusze odkryli też, że w czasie trwania związku mężczyzna znęcał się nad konkubiną – psychicznie i fizycznie. Wyzwiska, popychanie, zastraszanie – to była codzienność ofiary.

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy we Włodawie zastosował wobec 39-latka środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Usłyszał zarzuty znęcania się oraz stalkingu. Za takie czyny grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności.

– Stalking to poważne przestępstwo. To nie tylko naruszenie prywatności, ale realne zagrożenie dla zdrowia i życia ofiar – przypomina podkomisarz Elwira Tadyniewicz z włodawskiej policji.

Funkcjonariusze apelują: jeśli ktoś cię nęka, grozi lub uporczywie próbuje kontaktu wbrew twojej woli – reaguj. Zgłoś to policji. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i spokoju.