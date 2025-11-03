Ciepła piżama w kratę to hit sezonu jesień/zima 2025. Sprawdź, zanim zniknie ostatnia sztuka!

Dla panów ceniących bardziej klasyczną wersję elegancji proponujemy model SAMBOR, który wygląda niezwykle szykownie dzięki przemyślanym elementom kroju, takim jak: mankiety, kieszonka oraz ciekawie skrojony dekolt. Model świetnie leży na sylwetce dzięki fasonowi, który nie jest ani zbyt luźny ani zbyt ciasny. Stuprocentowa bawełna zapewnia ciepło oraz wygodę najwyższej jakości. Model został przygotowany z dbałością o najmniejszy szczegół, dzięki czemu sprawia wrażenie wręcz ręcznie szytej odzieży. Bluzę piżamy utrzymano w granatowej barwie przełamując ją ozdobną plisą z guzikami oraz stójką. Spodnie modelu mają stonowaną kolorystykę – klasyczna łososiowo-fioletowa krata sprawia, że wzór jest ponadczasowy i daje wrażenie prawdziwego retro klimatu. Ciepła koszula nocna dla niej i piżama SAMBOR dla niego to gotowy zestaw idealny na wspólne, relaksujące zimowe wieczory.

Znajdź swoją wymarzoną piżamę w kratę

Jeśli powyższe propozycje nie trafiają ściśle w nasze gusta – nic straconego. Polski producent odzieży Italian Fashion w swojej ofercie posiada więcej modeli, które ozdobiono ponadczasowym wzorem kraty, wszystkie znajdziesz tutaj: https://www.italianfashion.pl/odziez-meska/pizamy-dla-mezczyzn/pizamy-bawelniane.html

Modele piżam, które zawiera szeroka oferta Italian Fashion, zostały zaprojektowane i uszyte z myślą o różnorodnych sylwetkach, gustach oraz potrzebach klientów. Dzięki temu uniwersalnemu i przemyślanemu podejściu marki, każdy w asortymencie znajdzie coś co idealnie trafi w jego indywidualne preferencje. Nie czekajmy aż zrobi się naprawdę zimno tylko już dziś zaopatrzmy garderobę w niezwykle komfortową, wygodną i ciepłą bawełnianą piżamę, która połączy styl, funkcjonalność oraz jakość oraz będzie służyła nam latami.