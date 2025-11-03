Laserowa technologia w zamojskim kinie. Kupili nowy projektor

Zakupy były możliwe dzięki pozyskanej przez CKF "Stylowy" dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pieniądze te wystarczyły na pokrycie połowy kosztów sprzętu.

- Nowy projektor, poprzez użycie laserowego źródła światła, poprawi komfort oglądania filmów. Zapewni wyższy kontrast i lepszą równomierność światła, gwarantując znakomity obraz i pełnię barw. Pozwoli na wprowadzenie rozwiązań proekologicznych oraz poprawi strukturę kosztów funkcjonowania kina - zapewnia Małgorzata Stępniewska, specjalista ds. marketingu i sprzedaży w zamojskim kinie.

Jak wyjaśnia, wykorzystana w projektorze technologia laserowa zmniejsza zużycie energii elektrycznej oraz nie wymaga okresowej wymiany lamp.

To nowe urządzenie trafiło do sali nr 1. Wcześniej podobne znalazły się w dwóch pozostałych.

W kinie wymieniane są też co jakiś czas ekrany. Ten kupiony teraz został zamontowany w sali nr 2. Jest srebrny, przez co daje gwarancję jasnego i pełnego głębi obrazu. - Jest kompatybilny z funkcjonującym w kinie systemem DepthQ do projekcji 3D - podkreśla Stępniewska.

Łączny koszt zakupu sprzętu to dokładnie 444 300,00 zł netto.