Pijany kierowca uderzył w autobus komunikacji miejskiej

53-letni mieszkaniec Puław prawdopodobnie dość hucznie obchodził ostatnie Zaduszki. W poniedziałek rano, mimo wysokiego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, postanowił wsiąć za kierownicę. Na ul. Dęblińskiej stracił panowanie nad oplem. Samochód uderzył w latarnię, odbił się od niej i wpadł na stojący na przystanku autobus miejskiej komunikacji.

Gdy doszło do stłuczki właśnie wychodzili z niego pasażerowie. Na szczęście żadnemu z nich nic się nie stało. Do szpitala trafił natomiast kierowca opla, a po pewnym czasie także kierowca autobusu, którym zaczął skarżyć się na ból pleców.

Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu sprawcy zdarzenia grożą poważne konsekwencje prawne, w tym grzywna, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet czasowe pożegnanie z wolnością.