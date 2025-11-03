Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Pijany kierowca uderzył w autobus komunikacji miejskiej

Autor: Zdjęcie autora opr. rs
Dzisiaj rano na ul. Dęblińskiej w Puławach nietrzeźwy kierowca opla uderzył w latarnię a następnie w stojący na przystanku autobus, z któego wysiadali pasażerowie. Mężczyzna miał 1,6 promila alkoholu.

53-letni mieszkaniec Puław prawdopodobnie dość hucznie obchodził ostatnie Zaduszki. W poniedziałek rano, mimo wysokiego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, postanowił wsiąć za kierownicę. Na ul. Dęblińskiej stracił panowanie nad oplem. Samochód uderzył w latarnię, odbił się od niej i wpadł na stojący na przystanku autobus miejskiej komunikacji.

Gdy doszło do stłuczki właśnie wychodzili z niego pasażerowie. Na szczęście żadnemu z nich nic się nie stało. Do szpitala trafił natomiast kierowca opla, a po pewnym czasie także kierowca autobusu, którym zaczął skarżyć się na ból pleców.

Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu sprawcy zdarzenia grożą poważne konsekwencje prawne, w tym grzywna, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet czasowe pożegnanie z wolnością.

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych
kraj świat

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych

Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

Polali benzyną i podpalili kapliczkę przy kościele. Sprawcy zatrzymani
Lublin

Polali benzyną i podpalili kapliczkę przy kościele. Sprawcy zatrzymani

Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Każda seria ma swój koniec. W hicie rundy jesiennej lider czyli Victoria Łukowa przegrał z zajmującym drugie miejsce w tabeli Grafem Chodywańce. Tym samym zespół trenera Jarosława Stępnia poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie, ale utrzymał pierwsze miejsce w tabeli, choć ma już tylko punkt więcej od Grafa

Nowe skrzyżowanie w Lublinie stało się źródłem problemów komunikacyjnych dla okolicznych mieszkańców.

Drogowy armagedon na nowym skrzyżowaniu. Miasto zgania na wykonawcę

Zaledwie kilka dni temu otwarto przedłużenie ulicy Węglarza. Na nowo powstałym skrzyżowaniu od razu zaczęły się tworzyć gigantyczne korki. Miasto twierdzi, że to wina systemu informatycznego, dostarczonego przez podwykonawcę.
Państwowy biurowiec prawie gotowy. Poseł alarmuje: Budowa została wstrzymana
Zamość
Państwowy biurowiec prawie gotowy. Poseł alarmuje: Budowa została wstrzymana

W Chełmie inwestycja zatrzymała się na fundamentach. W Zamościu biurowiec budowany z programu Fabryka realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest prawie gotowy. Jednak, jak twierdzi poseł Sławomir Ćwik (Polska 2050) prace zostały wstrzymane. Dlaczego?
Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Do pobicia ze skutkiem śmiertelnym doszło we wtorek, 28 października podczas alkoholowej libacji w jednym z mieszkań przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Puławach. Na skutek odniesionych obrażeń zginął 49-letni mieszkaniec gminy Żyrzyn. Trzech podejrzanych trafiło dzisiaj do aresztu.

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów
rolnictwo

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów

Stadnina w Janowie Podlaskim szuka kierownika ds. produkcji roślinnej i hodowli bydła. Oprócz koni arabskich, stadnina posiada bowiem stado ponad 300 krów.
Polali benzyną i podpalili kapliczkę przy kościele. Sprawcy zatrzymani
Lublin

Polali benzyną i podpalili kapliczkę przy kościele. Sprawcy zatrzymani

W ręce policji wpadli podejrzani o podpalenie kapliczki należącej do sanktuarium św. Rodziny w Lublinie. Dzieło przedstawiające Ostatnią Wieczerzę zostało niemal całkowicie zniszczone. Straty oszacowano na ponad 70 tys. zł.

Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu

Laserowa technologia w zamojskim kinie. Kupili nowy projektor

Ponad 444 tysięcy złotych wydało Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu na zakup sprzętu, dzięki któremu jakość projekcji będzie jeszcze lepsza niż dotychczas. Chodzi o najnowszej generacji projektor cyfrowy 4K z laserowym źródłem światła. Do jednej z sal trafił też nowy ekran.
Az-Bud Komarówka Podlaska i Victoria Parczew w niedzielę zgodnie wygrały swoje mecze

Drużyny z czołówki bialskiej klasy okręgowej wygrały swoje mecze

Prowadzące w tabeli Podlasie II Biała Podlaska pokonało Grom Kąkolewnica. Lutnia Piszczac lepsza od Sokoła Adamów
Lublinianie wsparli odnowę zabytków. Najwięcej zebrano w sobotę
Lublin

Lublinianie wsparli odnowę zabytków. Najwięcej zebrano w sobotę

Ponad 90 tysięcy złotych zebrano podczas tegorocznej kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na jednej z najstarszych lubelskich nekropolii. Przez trzy dni – od 1 do 3 listopada – na cmentarzu przy ul. Lipowej kwestowali artyści, politycy, uczniowie i społecznicy.
Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

W niedzielę, 2 listopada, na drodze krajowej nr 63 w Bezwoli koło Radzynia Podlaskiego doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do szpitala trafił 44-letni kierowca jednośladu.

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych
kraj świat

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych

W niedzielę wieczorem na terenie prywatnej rusznikarni w powiecie gostynińskim w województwie wielkopolskim doszło do strzelaniny, w trakcie której ranne zostały dwie osoby. Na miejsce wezwano policję. Obława zakończyła się po północy.

Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

15:07 Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

14:39

Drogowy armagedon na nowym skrzyżowaniu. Miasto zgania na wykonawcę

14:05

Państwowy biurowiec prawie gotowy. Poseł alarmuje: Budowa została wstrzymana

13:31

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

13:03

Pijany kierowca uderzył w autobus komunikacji miejskiej

12:42

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów

12:28

Polali benzyną i podpalili kapliczkę przy kościele. Sprawcy zatrzymani

