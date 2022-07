Pierwsza Szwedka w Lublinie. Elsa Paulsson-Glantz w Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS

W przypadku lubelskiej drużyny można powiedzieć, że to dość egzotyczny kierunek, bo do tej pory w hali MOSiR jeszcze nigdy nie zadomowiła się koszykarka z północy Europy. Jedynie niektóre zawodniczki zatrudnione wcześniej przez AZS UMCS Lublin, jak Leah Metcalf czy Ama Degbeon, miały okazję sprawdzić się w tamtejszej lidze.

Elsa Paulsson-Glantz mierzy 185 cm wzrostu i łączy grę na pozycji skrzydłowej oraz silnej skrzydłowej. – Jest to koszykarka bardzo silna fizyczna, a dokładnie takiej potrzebowaliśmy. Ma niezły rzut za trzy punkty, co potrafi wykorzystywać. Na pozycji numer „trzy” gra tyłem do kosza, a kiedy jest na „czwórce”, to rozciąga grę – mówi nam Krzysztof Szewczyk, trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Koszykarka pochodzi z miasta Lulea na północy Szwecji i to również tam stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. W 2014 roku trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała przez dwa sezony dla Salt Lake City Community College Bruins – w lidze JUCO (Junior College, skupiająca graczy po szkole średniej) w sezonie 2014-15 miała średnio 6.6 punktu i 4 zbiórki, a rok później 6.3 punktu i 3.6 zbiórki.

Potem wróciła na rok do Szwecji, do klubu KFUM Ostersund Basket, a następnie ponownie udała się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Próbowała swoich sił w barwach Southeastern University Fire w lidze NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), która skupia pomniejsze uczelnie z USA. W sezonie 2017/18 nie wystąpiła, ale już rok później popisywała się umiejętnościami – notowała średnio 16.1 punktu i 6.2 zbiórki.

W sezonie 2019-20 przymierzana była do gry w drugiej lidze w Hiszpanii w zespole Spar Gran Canaria. Pojawiła się wyłącznie w spotkaniach przedsezonowych, bo z rywalizacji na ten i kolejny sezon (już w KFUM Ostersund Basket w Szwecji) wykluczyła ją kontuzja. Jak mówi trener Krzysztof Szewczyk, chodzi o zerwane więzadło w kolanie.

Szwedka powróciła do gry w ostatnim czasie. W ekipie z Ostersund wystąpiła w 32 meczach, zdobywając średnio 10.8 punktu, 6.3 zbiórki, 2.3 asysty oraz 1.6 przechwytu. Zdobyła brązowy medal w SBL Dam (szwedzkiej ekstraklasie). Na swoim koncie ma też występy w reprezentacji na różnych szczeblach, w tym seniorskim.

Do tej pory AZS UMCS Lublin poinformował oficjalnie o dziewięciu koszykarkach: Amerykance Nii Clouden, Serbce Masie Janković, Szwedce Elsie Paulsson-Glantz, Magdalenie Ziętarze, Annie Wińkowskiej, Emilii Kośli, Oldze Trzeciak, Aleksandrze Kuczyńskiej i Wiktorii Zając.