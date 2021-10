Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin bez problemu wygrywa z GTK Gdynia

Pomimo tego, że lublinianki mierzyły się z rywalem, który wyraźnie odstawał od nich poziomem, to w ich grze było bardzo dużo chaosu i niedokładności. I to właśnie przez takie błędy początkowo wynik był dosyć niski – 15:8 po 10 minutach gry. Co ciekawe, w zespole „Pszczółek” punktowały jedynie Amerykanki: Natasha Mack, która pozostawała poza zasięgiem niższych koszykarek z Gdyni (10 punktów), oraz Kamiah Smalls (5 punktów).

Na początku drugiej odsłony świetną serię zaliczyła Ivana Jakubcova. Słowaczka popisała się dwoma trafieniami z półdystansu i jednym zza obwodu. Wszystkie trzy były celne. Przy stanie 11:22 trener Jelena Skerović poprosiła o przerwę dla swojego zespołu. Po powrocie na parkiet środkowa AZS UMCS jeszcze raz przymierzyła „za trzy”, a dopiero po chwili gdynianki skutecznie odpowiedziały. Tempo gry systematycznie przyspieszało i oglądaliśmy coraz więcej punktowych akcji. Do końca tej kwarty lublinianki tylko powiększyły swoją przewagę i wygrywały 45:33.

Trzecia partia nie odbiegała od tego, co widzieliśmy wcześniej. „Pszczółki” konsekwentnie parły do przodu, a gospodynie nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Nie miało też wielkiego znaczenia, czy lublinianki szukały swoich szans z dystansu czy bliżej kosza. Piłka i tak znajdowała drogę do obręczy – przed decydującą częścią spotkania było 70:49 dla akademiczek.

Pierwsza „piątka” zespołu z Lublina zrobiła swoje, dlatego w czwartej kwarcie najwięcej czasu dostały zmienniczki. Z tego powodu gra była wyrównana. Jednak wraz z upływem czasu coraz lepiej radziły sobie gdynianki i to one triumfowały 17:10. W całym spotkaniu uległy „Pszczółkom” 66:80.

Warto odnotować, że w meczu z GTK Gdynia pierwszy raz w tegorocznych rozgrywkach na parkiecie zaprezentowały się Olga Trzeciak i Aleksandra Kuczyńska. Co więcej, najlepszy występ w tym sezonie zanotowała wchodząca z ławki Ivana Jakubcova – Słowaczka miała 20 punktów i była najskuteczniejszą zawodniczką z obu ekip.

===

GTK Gdynia – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 66:80 (8:15, 25:30, 16:25, 17:10)

Pszczółka: Mack 15, Smalls 18, Stanacev 2, Fassina 16, Kurach 2 – Jakubcova 20, Sklepowicz 4, Trzeciak 3, Duchnowska, Kuczyńska.

Trener: Krzysztof Szewczyk.

GTK: Niemojewska 7, Ossowska 9, Parzeńska 7, Szulc 6, Żytkowska 15 – Bazan 13, Wińkowska 5, Dudek 2, Marcinkowska 2, Gilmajster.

Trener: Jelena Skerović.

Sędziowie: Marcin Koralewski, Tomasz Szczurewski, Cezary Nowicki.