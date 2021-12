Pszczółka Polski Cukier poznała rywala w play-off EuroCup. Trener i zawodniczki wyjdą z kwarantanny?

W czwartek lublinianki stoczyły heroiczny bój o awans do play-off europejskich rozgrywek. W siódemkę i bez głównego szkoleniowca na ławce akademiczki pokonały na wyjeździe białoruski BC Horizont Mińsk 70:61. Tym samym zajęły drugie miejsce w grupie C i – obok tureckiego CBK Mersin Yenisehir Bld – zagrają w fazie pucharowej.

W sumie, dalej awansowały 32 zespoły z 12 grup. Wszystkie z nich zostały sklasyfikowane na odpowiednich miejscach zgodnie z oficjalnymi regulacjami FIBA, biorąc pod uwagę ich dokonania z rywalizacji na pierwszym etapie. Pszczółce Polski Cukier AZS UMCS Lublin przypadła 21. pozycja. Warto dodać, że zielono-białe są jednym z dwóch polskich klubów, które pozostają w grze. Drugim są BC Polkowice, a z EuroCup pożegnały się PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski oraz Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz.

W pierwszej rundzie play-off „Pszczółki” zmierzą się z francuskim Tarbes GB, który został sklasyfikowany wyżej, bo na 12. miejscu. Pierwszy mecz zaplanowano na 15 grudnia w Lublinie, natomiast rewanż dokładnie tydzień później na zachodzie Europy. Zwycięzca tego dwumeczu przejdzie do następnego etapu.

Drużyna z Francji zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w grupie L. Zajęła drugie miejsce z bilansem 5 zwycięstw i 1 porażki, ustępując jedynie rywalowi z rodzimych parkietów Villeneuve d'Ascq LM, który mógł się pochwalić identycznym dorobkiem, ale lepiej wypadł w bezpośrednim dwumeczu.

Kiedy nieobecni wrócą do gry?

We wtorek AZS UMCS Lublin przekazał informację, że testy na koronawirusa dały pozytywny wynik w przypadku trenera Krzysztofa Szewczyka oraz trzech koszykarek: Hanne Mestdagh, Zuzanny Sklepowicz i Olgi Trzeciak. Jak mówi nam Rafał Walczyk, prezes klubu, cała czwórka czuje się dobrze. Na kwarantannie będą przybywać w sumie 10 dni, czyli do środy. W czwartek wszyscy będą mogli powrócić do zajęć, jeśli ich stan zdrowia się nie pogorszy.

W dniu meczu z Horizontem problemy zdrowotne miała także Ivana Jakubcova. Słowaczka przejdzie w piątek badania.