AZS UMCS gra dzisiaj w EuroCup z serbskim UZKK Student Nis

Rywalki w pierwszej kolejce dostały lanie od Hozono Global Jairis 62:84. Najlepszą zawodniczką zespołu jest Katherine Briggs. 28-letnia Amerykanka licząc także dwa występy w kwalifikacjach może się pochwalić średnią punktową 11,7.

Dodatkowo zalicza 6,7 zbiórki na spotkanie oraz 3,7 asysty. Do tej pory w Europie zanotowała też ledwie jedną stratę. Drużyna z Serbii w lidze rozegrała na razie trzy spotkania i ma bilans 2-1. W niedzielę rozbiła Radivoj Korac aż 95:60.

W dużo lepszych humorach są akademiczki, które licząc wszystkie rozgrywki mają na koncie trzy zwycięstwa z rzędu. Przygodę w europejskich pucharach podopieczne trenera Karola Kowalewskiego rozpoczęły od wyjazdowej wygranej w Belgii. Tamtejszy Basket Namur Capitale pokonały po zaciętym spotkaniu 65:57.

Chociaż czasu na regenerację nie było za wiele, to lublinianki w niedzielę nie miały najmniejszych problemów z pokonaniem Artego Bydgoszcz. Tym razem triumfowały 87:65, a spotkanie miały pod kontrolą tak naprawdę od samego początku. Co więcej, szkoleniowiec mógł oszczędzić wszystkie zawodniczki. Najwięcej czasu na parkiecie spędziły: Aldona Morawiec i Dominika Ullmann – prawie po 26 minut. Robbi Ryan zagrała ciut ponad 23, ale nie przeszkodziło jej to w zdobyciu 22 punktów.

AZS UMCS będzie chciał dzisiaj przedłużyć dobrą passę, a w niedzielę dołożyć kolejny sukces w lidze. O godz. 18 w hali MOSiR zamelduje się Energa Toruń.