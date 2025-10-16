AZS UMCS gra dzisiaj w EuroCup z serbskim UZKK Student Nis

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

(fot. DW)

Dzisiaj o godz. 18 koszykarki z Lublina rozegrają drugi mecz w ramach EuroCup. Pierwszy raz zaprezentują się jednak swojej publiczności. Tym razem AZS UMCS zmierzy się u siebie z serbskim UZKK Student Nis. Zawody będzie można obejrzeć na kanale YouTube FIBA Basketball.

Rywalki w pierwszej kolejce dostały lanie od Hozono Global Jairis 62:84. Najlepszą zawodniczką zespołu jest Katherine Briggs. 28-letnia Amerykanka licząc także dwa występy w kwalifikacjach może się pochwalić średnią punktową 11,7.

Dodatkowo zalicza 6,7 zbiórki na spotkanie oraz 3,7 asysty. Do tej pory w Europie zanotowała też ledwie jedną stratę. Drużyna z Serbii w lidze rozegrała na razie trzy spotkania i ma bilans 2-1. W niedzielę rozbiła Radivoj Korac aż 95:60.

W dużo lepszych humorach są akademiczki, które licząc wszystkie rozgrywki mają na koncie trzy zwycięstwa z rzędu. Przygodę w europejskich pucharach podopieczne trenera Karola Kowalewskiego rozpoczęły od wyjazdowej wygranej w Belgii. Tamtejszy Basket Namur Capitale pokonały po zaciętym spotkaniu 65:57.

Chociaż czasu na regenerację nie było za wiele, to lublinianki w niedzielę nie miały najmniejszych problemów z pokonaniem Artego Bydgoszcz. Tym razem triumfowały 87:65, a spotkanie miały pod kontrolą tak naprawdę od samego początku. Co więcej, szkoleniowiec mógł oszczędzić wszystkie zawodniczki. Najwięcej czasu na parkiecie spędziły: Aldona Morawiec i Dominika Ullmann – prawie po 26 minut. Robbi Ryan zagrała ciut ponad 23, ale nie przeszkodziło jej to w zdobyciu 22 punktów.

AZS UMCS będzie chciał dzisiaj przedłużyć dobrą passę, a w niedzielę dołożyć kolejny sukces w lidze. O godz. 18 w hali MOSiR zamelduje się Energa Toruń.

Masz pomysł na działania w kulturze? Złóż wniosek o stypendium

Masz pomysł na działania w kulturze? Złóż wniosek o stypendium

Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne od prezydenta Białej Podlaskiej. Nagrodzeni dostaną wsparcie na działania twórcze w 2026 roku.
ORLEN BASKET LIGA KOBIET
1. KOLEJKA

Wyniki:

VBV Gdynia - Artego Bydgoszcz 100:66
Energa Toruń - 1KS Ślęza Wrocław 60:66
Enea AZS Politechnika Poznań  - Wisła Kraków 67:57
SKK Polonia Warszawa - Island Wichoś Jelenia Góra 89:60
Contimax MOSIR Bochnia - KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. 81:76
AZS UMCS Lublin - MB Zagłębie Sosnowiec 84:76

Tabela:

1. VBV Arka Gdynia 1 2 100-66
2. Polonia Warszawa 1 2 89-60
3. Politechnika Poznań 1 2 67-57
4. AZS UMCS Lublin 1 2 84-76
5. Ślęza Wrocław 1 2 66-60
6. Bochnia 1 2 81-76
7. Gorzów Wlkp. 1 1 76-81
8. Energa Toruń 1 1 60-66
9. Zagłębie 1 1 76-84
10. Wisła 1 1 57-67
11. Jelenia Góra 1 1 60-89
12. Artego Bydgoszcz 1 1 66-100

