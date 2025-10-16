Prawicowa działaczka na ławie oskarżonych za ksenofobiczne, rasistowskie przemówienie

W środę pisaliśmy, że Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie przedstawiła Oliwii O. zarzuty z art 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dzisiaj już wiadomo, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko działaczce Młodzieży Wszechpolskiej, która uczestniczyła w lipcowej manifestacji „Stop imigracji” na Rynku Wielkim w Zamościu.

Postępowanie, które zakończyło się aktem oskarżenia zostało wszczęte w Hrubieszowie z urzędu kilka dni po tym, jak do internetu trafiły nagrania z pikiety. Oliwia O. była jedną z aktywniejszych uczestniczek protestu przeciwko obecności migrantów w Polsce. Kobieta podczas swojego wystąpienia mówiła m.in. o obawach związanych z osobami o innym kolorze skóry przyjeżdżającymi do Zamościa. Nawiązała w ten sposób do festiwalu Eurofolk, podczas którego padły wyzwiska, pod adresem ciemnoskórych artystów.

„Prezydent miasta, nasi niektórzy radni mówią, że my straszymy, że tutaj przyjeżdżają turyści, artyści z krajów trzeciego świata. Owszem, przyjeżdżają. Przyjeżdżają tu niektórzy pracować, ale co z tego jeśli ktoś rano idzie do pracy, a wieczorem morduje młodą dziewczynę. Hańba! Dlatego nie pozwólmy na to, żeby do naszego pięknego Zamościa sprowadzić murzyństwo, sprowadzić islamistów, którzy będą mordować nas i nasze dzieci. Precz z imigracją!” – wykrzykiwała do zgromadzonych Oliwia O.

Formułując zarzuty zawarte w akcie oskarżenia śledczy opierali się m.in. na opinii biegłego z zakresu lingwistyki kryminalistycznej.

– Z wniosków przedmiotowej opinii wynika, że wypowiedź i sposób zachowania Oliwii O. w dniu 19 lipca 2025r. zawierają treści propagujące rasizm i nienawiść do innych wyznań oraz narodowości. Forma, charakter wypowiedzi i zachowanie wskazują na publiczne nawoływanie do nienawiści. Większość słów i konstrukcji językowych oraz sposób ich wypowiadania to wyrażenie nienawiści wobec imigrantów, straszenie nimi odbiorców oraz zachęcanie do nienawiści i przemocy wobec innych – przekazał dzisiaj (16 października) Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dodał, że Oliwia O. w swojej bardzo zaangażowanej i dobrze przygotowanej wypowiedzi formułowała rasistowskie i ksenofobiczne sądy i stwierdzenia, „które ze względu na kontekst, podniesiony i agresywny głos, miejsce i czas ich wypowiadania nie mogą być uznane jedynie za opinie i wewnętrzne przekonania”.

Dlatego właśnie Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie zdecydowała się kobietę oskarżyć. Oliwia O. do winy się nie przyznała. W prokuraturze odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień. Nie stastosowano wobec niej żadnych środków zapobiegawczych. Przed Sądem Rejonowym w Zamościu będzie więc odpowiadała z wolnej stopy.

Przypomnijmy, że postanowienie o przedstawieniu zarzutów mężczyźnie, który podczas tegorocznego Eurofolku obrażał i groził artystom z Senegalu wydała również Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Zdarzenie z 8 lipca zakwalifikowano jako czyn z art. 119 §1 Kodeksu karnego (kierowanie gróźb wobec osób ze względu na ich przynależność rasową) w zbiegu z art. 257 (znieważenie z powodów rasowych). Za takie przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a dodatkowo do 3 lat za znieważenie.

Póki co, człowiek ten zarzutów jednak nie usłyszał, bo wyjechał za granicę. Śledztwo zostało więc tymczasowo zawieszone, a mężczyzna jest poszukiwany.