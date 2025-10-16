Nowy nabytek zamojskiego ZOO. Może będą z tego młode

Kilkuletnia magusta przyjechała niedawno do Zamościa z Pilzna w Czechach.

– Mieli tam parę, ale samiec padł. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby w tej sytuacji samicę przewieźć do Zamościa, by próbować ratować ten niezwykle rzadki gatunek – mówi Grzegorz Garbuz, dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu.

Taka szansa będzie tylko w zamojskim ZOO, bo żadne inne spośród zrzeszonych w EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) nie ma u siebie mangust błotnych.

– Być może jakieś osobniki żyją w ogrodach prywatnych, które jednak nie dzielą się informacjami o swoich zwierzętach, dlatego nic o takich przypadkach nie wiemy – tłumaczy Garbuz.

Mangusty błotne nazywane są też wanzyrami błotnymi. Są to niewielkie ssaki drapieżne o ciemnobrązowym ubarwieniu z nieco jaśniejszą głową i spodem ciała, przystosowane do ziemno-wodnego trybu życia.. Ich długość ciała, łącznie z ogonem dochodzi do 85 cm. o W naturze zamieszkują podmokłe tereny Afryki. Prowadzą głównie nocny tryb życia, ale zdarza im się wykazywać aktywność również półnym popołudniem albo wczesnym rankiem. Dożywają do kilkunastu lat. W naturze rozmnażają się dwa razy do roku, a ciąża mangust trwa od 69 do 80 dni.

Zamojskie mangusty można podpatrywać w pawilonie dla małych drapieżnych.