Starosta docenił najlepszych pedagogów (lista nagrodzonych, zdjęcia)

Ponad 20 nauczycieli ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie odebrało nagrody starosty. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji narodowej odbyła się wczoraj (15 października) w Zespole Szkół w Żółkiewce.
Na obchody przybyli nie tylko pedagodzy i przedstawiciele samorządu, ale też wielu zaproszonych gości. Były podziękowania dla pracowników oświatowych za ich trud, gratulacje z powodu sukcesów, a grupa pedagogów odebrała nagrody przyznane przez starostę Janusza Szpaka.
W tym roku wśród docenionych znaleźli się:
- Henryk Różyło, dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce,
- Justyna Roczeń, nauczycielka z ZS w Żółkiewce
- Anna Kosmowska, nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
- Mirosław Patejuk, nauczyciel I LO w Krasnymstawie,
- Magdalena Sadowska, nauczycielka I LO w Krasnymstawie,
- Joanna Kawęcka, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie,
- Anna Kłus, nauczycielka MDK w Krasnymstawie,
- Joanna Szufnara, nauczycielka II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
- Renata Czerniak, nauczycielka II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
- Bożena Szafran-Ogonowska, nauczycielka II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
- Elżbieta Kapuśniak, nauczycielka, ZS nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
- Anna Repeć, ZS nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
- Małgorzata Bielecka-Dudek, ZS nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,
- Katarzyna Saran, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie,
- Jarosław Staszak, nauczyciel ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
- Anna Przytuła, nauczycielka ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
- Mirosław Sulima, nauczyciel ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie,
- Monika Matwiej, nauczycielka ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie
- Piotr Gontarz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie,
- Elżbieta Borys, nauczycielka SOSW m. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie,
- Anna Sulkowska, nauczycielka nauczycielka SOSW m. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej własne nagrody swoim pracownikom przyznał również Henryk Różyło, dyrektor ZS w Żółkiewce. Otrzymały je: Maria Mirosław, Milena Nieścior, Anna Koprucha i Anna Jawor.
Święto uatrakcyjnił program artystyczny w wykonaniu uczniów.