Masz pomysł na działania w kulturze? Złóż wniosek o stypendium

Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne od prezydenta Białej Podlaskiej. Nagrodzeni dostaną wsparcie na działania twórcze w 2026 roku.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 20 listopada. Trzeba dołączyć portfolio lub dokumentację twórczości, na przykład nagrania audio-video czy katalogi. A wachlarz możliwości jest szeroki, począwszy od fotografii, przez taniec, po śpiew. Do tego pliku potrzebna jest też co najmniej jedna rekomendacja od eksperta w danej dziedzinie. W zgłoszeniu należy szczegółowo opisać projekt stypendialny. Oceny propozycji dokona powołana przez prezydenta komisja.
W tym roku stypendia otrzymało ponad 20 młodych twórców. Wysokość wsparcia była różna, od kilkuset złotych do ponad tysiąca złotych. W tegorocznym budżecie miasta na stypendia i Bialską Nagrodę Kultury zabezpieczono 35 tys. zł.