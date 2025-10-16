HALO LUBLIN – PUSTELNIA NA ZANA – COŚ NOWEGO!

Co jeszcze? PUSTELNIA chce zachęcić do pysznych ryb serwując rybne buły, czyli kanapki z pastą z wędzonym pstrągiem, paprykarzem z karpiem i soczewicą, czy smalczykiem z karpia. Od wtorku do soboty, przez cały rok.

Nowa odsłona sklepu rybnego „Pustelnia to połączenie tradycji i świeżości i w nowoczesnej odsłonie, w sam raz na zbliżający się sezon przedświąteczny.

Karp od pokoleń króluje na polskich stołach wigilijnych. To smak rodzinnych spotkań i świątecznego ciepła. W tym roku będzie po prostu przyjemniej i wygodniej. Nowa PUSTELNIA na ul. Zana to nowoczesny, kontenerowy sklep rybny, w którym tradycja spotyka się z wygodą. Znajdziemy tu świeże ryby z własnej hodowli, w tym oczywiście karpia, a także pstrągi, jesiotry, tołpygi czy sezonowo w okresie odłowów inne gatunki takie jak sandacze i sumy.

– Chcieliśmy stworzyć miejsce, które łączy naturalność i prostotę z nowoczesnym podejściem do sprzedaży. Zmieniliśmy wygląd, aby podkreślić jakość naszych produktów – mówi Anna Pyć, właściciel Pustelni. – Naszym celem jest, by każdy klient mógł kupić świeżą rybę, bez pośpiechu i w miłej atmosferze.

Pustelnia to także odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów – nie tylko przed świętami. Sklep oferuje codziennie świeże dostawy lokalnych produktów lokalnych. Ryby można kupić w różnych formach patroszone, filetowane czy dzwonka. Pustelnia to gwarancja jakości i świeżości.

Wielkie otwarcie odbędzie się 17. października. Z tej okazji właściciele przygotowali przedświąteczną degustacje dań z karpia – idealnych na wigilię. Poznają Państwo smak rozgrzewającej zupy rybnej Seby, karpia marynowanego klasycznego, z chili, w pomidorach oraz wędzonych dzwonków z karpia. To propozycja dla osób, którym przed świętami brakuje czasu lub podróżują i chcą zabrać do rodziny na wigilie pyszną rybę.

Nowa Pustelnia zaprasza wszystkich, którzy cenią świeżość, smak i tradycję w nowoczesnym wydaniu.

Sklep działa w tej samej lokalizacji, w której wcześniej mieścił się Fishtruck – teraz w nowej, bardziej komfortowej formie.

Lokalizacja: przed CH E.LECELERC przy ul. Zana

Godziny otwarcia: wtorek – piątek 9:00–17:00 a w soboty 9:00-13:00.

Zapraszamy, będzie pysznie!