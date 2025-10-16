Rolnik Roku 2025 – zaczynamy!

W tym roku przygotowaliśmy kilka nowości. Liczbę kategorii zredukowaliśmy do trzech: Rolnik Roku, Hodowca Roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Kolejną zmianą jest głosowanie czytelników poprzez sondę – w ten sposób zostaną wyłonione laureatki w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich. Oddawanie głosów będzie bezpłatne i odbędzie się wyłącznie poprzez sondę zamieszczoną na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl.

Od dziś czekamy na zgłoszenia kandydatur we wspomnianych trzech kategoriach. W zgłoszeniu należy podać:

kategorię (do wyboru: Rolnik Roku, Hodowca Roku lub KGW),

imię i nazwisko osoby nominowanej / nazwę KGW,

miejscowość,

krótki opis,

zdjęcie,

kontakt e-mailowy lub telefoniczny,

imię zgłaszającego oraz jego dane kontaktowe (telefon lub e-mail).

Na zgłoszenia czekamy pod adresem promocja@dziennikwschodni.pl.

A teraz kilka informacji o terminach. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do poniedziałku, 27 października. Dzień później, 28 października o godz. 10, uruchomimy sondę, za pomocą której będzie można głosować na Koła Gospodyń Wiejskich. Głosowanie potrwa do 11 listopada.

Laureaci w kategoriach Rolnik Roku i Hodowca Roku zostaną wyłonieni przez Kapitułę naszego konkursu. W jej skład wejdą przedstawiciele naszych partnerów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce.

Zapraszamy do udziału w plebiscycie!

Regulamin