Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

To pierwsza w Uzbekistanie i krajach WNP inicjatywa PR, w ramach której będą regularnie publikowane wiadomości wideo, w całości generowane przez technologie oparte na sieciach neuronowych. Nowy format łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie generatywnej AI, analityki finansowej i marketingu cyfrowego.

Celem projektu jest zaprezentowanie możliwości integracji AI z komunikacją w sektorze bankowym oraz stworzenie nowej formy dialogu z klientami i odbiorcami, odpowiadającej wymogom ery cyfrowej.

Projekt OCTO-AI-TV jest kontynuacją strategii banku zmierzającej do budowania wizerunku instytucji nowoczesnej technologicznie oraz wzmacniania obecności multimedialnej w przestrzeni online.

Głównym założeniem było stworzenie własnej „mówiącej głowy” marki — wirtualnego prezentera, który w przystępny, szybki i wizualnie atrakcyjny sposób będzie przekazywać najważniejsze informacje o banku i sektorze finansowym.

Czym jest OCTO-AI-TV?

OCTO-AI-TV wykorzystuje pełen potencjał generatywnych sieci neuronowych — od tworzenia treści po generowanie formatów wizualnych i audio.

Dzięki temu możliwe jest:

szybkie publikowanie aktualnych informacji o działalności banku;

tłumaczenie skomplikowanych produktów bankowych w przystępny sposób;

promowanie wiedzy finansowej w dynamicznej, przyjaznej dla klienta formie.

Cała zawartość powstaje bez udziału ekip filmowych — wirtualni prezenterzy, infografiki, animacje i lektor są w pełni generowani za pomocą narzędzi AI.

Prezenter OCTO-AI-TV to cyfrowy awatar, który potrafi mówić w kilku językach i dostosowuje się do stylu i tematyki każdego odcinka.

Wszystkie materiały są publikowane na kanale YouTube banku i dystrybuowane w mediach społecznościowych.

Pierwszy odcinek: podwyższenie ratingu od Ahbor-Reyting

Premierowy odcinek OCTO-AI-TV ukazał się 18 sierpnia 2025 roku. Tematem przewodnim była informacja o nadaniu Octobankowi oceny kredytowej „uzA+” z perspektywą „Stabilną” przez agencję Ahbor-Reyting na podstawie wyników za rok 2024.

Podwyższenie ratingu odzwierciedla stabilny model finansowy banku, wzrost kluczowych wskaźników oraz niski poziom ryzyka.

Wideo z wirtualnym prezenterem, który wyjaśnia znaczenie tej oceny, spotkało się z pozytywnym odbiorem i potwierdziło skuteczność nowej formuły medialnej.

▶️ Zobacz pierwszy odcinek

Kontekst i znaczenie

Projekt odzwierciedla globalny trend obserwowany zarówno na rynkach europejskich, jak i azjatyckich: przechodzenie od klasycznej komunikacji PR do hybrydowych formatów z udziałem sztucznej inteligencji.

Octobank staje się jednym z pierwszych banków w przestrzeni euroazjatyckiej, który wdrożył tego typu inicjatywę w pełni funkcjonalnej postaci.

Inicjatywa ta jest interesująca nie tylko z perspektywy marketingowej, ale również jako przykład zastosowania AI w obszarach:

generowania treści multimedialnych,

cyfrowej obsługi klienta,

zarządzania reputacją korporacyjną.

Według prognoz zespołu medialnego Octobank, uruchomienie OCTO-AI-TV przyniesie: wzrost organicznego ruchu z platform wideo, stworzenie trwałego kanału PR, wzrost cytowalności i zaangażowania odbiorców, wzmocnienie technologicznego wizerunku marki, a także zainteresowanie formatem ze strony mediów i branży.

Octobank to nie tylko uczestnik transformacji cyfrowej — to jej motor napędowy.

Projekt OCTO-AI-TV to synteza technologii, strategicznego PR i nowoczesnych doświadczeń użytkownika. Takie formaty to przyszłość komunikacji w sektorze finansowym.

Octobank to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie banków Azji Centralnej, koncentrujący się na rozwiązaniach cyfrowych, innowacyjnych produktach i przejrzystej polityce wobec klientów.

Bank aktywnie uczestniczy w transformacji regionalnego sektora fintech, wdrażając nowoczesne technologie w obsługę, analitykę i komunikację PR.

