Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Tego wieczoru kinomani będą mogli spędzić przed wielkim ekranem kilka godzin. W programie maratonu są dwie projekcje.

Na początek wyświetlony zostanie film "Miasteczko Shelby Oaks". To horror, który nawet najbardziej opornym na strach długo może nie dać spokoju. Historia opowiada o Mii Brennan (w tej roli Camille Sullivan), która próbuje odnaleźć swoją zaginioną 12 lat wcześniej siostrę Riley. Dziewczynka przepadła bez wieści podczas z ekspedycji paranormalnych. Główna bohaterka podczas śledztwa trafi na materiał, który ujawni nowe i niepokojące wskazówki.

Kolejna projekcja, czyli "Good Boy" to przerażająca historia walki z nadprzyrodzoną obecnością opowiedziana w całości z perspektywy psa, który jaklo jedyny dostrzega kryjące się w mroku zło. Co ciekawe, na festiwalu SXSW pies Indy otrzymał nagrodę HOWL OF FAME dla za naturalne i mrożące krew w żyłach aktorstwo.

Bilety na cały wieczór z horrorami są już do nabycia. Kosztują 48 zł.