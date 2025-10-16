Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. czwartek, 16 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Złota Setka

Dzisiaj
8:00
Strona główna » Złota Setka

Panas Transport – przewoźnik do zadań specjalnych

Autor: Zdjęcie autora Anna Szewc
Udostępnij 0 A A
Siedziba firmy Panas Transport
Siedziba firmy Panas Transport (fot. Anna Szewc)

Zwykła przeprowadzka? To nie dla nich. Zwierząt, nawet największych, też transportować nie będą. Tony kamienia, węgla, drewna? Od tego są inne firmy. Oni zajmują się tym, czemu sprostać może mało kto. Specjalizacja zamojskiego Panas Transport to realizacja zadań specjalnych.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

„Podejmujemy najtrudniejsze wyzwania transportowe” – tak firma założona i prowadzona od prawie 30 lat przez Przemysława Panasa określa się na swojej stronie internetowej. Bo jej specjalność to transport ponadnormatywny – ciężki określany również jako specjalistyczny, ponadgabarytowy, wielkogabarytowy, czy też nienormatywny.

– Mieliśmy kiedyś zapytanie o możliwość transportu żyrafy. To jedno z największych zwierząt. Ale odmówiliśmy, bo jednak żywych stworzeń nie wozimy – wspomina Robert Czajka, od 20 lat specjalista do spraw techniczno-prawnego utrzymania taboru w Panas Transport.

Dodaje jednak, że było zlecenie na przewiezienie... szkieletu dinozaura i temu już sprostali.

A przeprowadzki? Na taką typową raczej nie ma co liczyć. – Owszem przenosimy firmy, ale wtedy gdy jest konieczność relokacji całego przedsiębiorstwa. Wozimy wówczas całe linie technologiczne i największe urządzenia. Do mebli i drobnicy trzeba znaleźć już kogoś innego – mówi z uśmiechem Czajka.

Pojazdy szynowe, ale nie tylko

I dodaje: – Jedną z naszych głównych specjalizacji są wszelkie pojazdy szynowe: wagony tramwajowe, lokomotywy (spalinowe, elektryczne i parowe), wagony osobowe i towarowe, wszelkiego rodzaju maszyny torowe. Jesteśmy w tej dziedzinie firmą największą w Polsce i chyba w ogóle w tej części Europy. Bo konkurencja, która posiada sprzęt do przewozu takich ładunków, może ma jedną naczepę, my mamy kilkanaście.

To nie jest zwykły sprzęt. Ma wyciągarkę, wbudowane torowisko, ma specjalny najazd, dzięki czemu nie trzeba używać dźwigu, a przez to zredukować czas przygotowania transportu, ale również koszt załadunku i rozładunku.

Ale nie tylko transport tego, co jeździ po szynach, można zlecić w Panas Transport. Na przestrzeni lat firma transportowała także maszyny budowlane i rolnicze, kotły przemysłowe, suwnice o długości kilkudziesięciu metrów, samoloty, śmigłowce, sprzęt militarny, dźwigi samojezdne, żurawie budowlane, również całe jachty i elementy statków, poza tym np. pomniki, czołgi, eksponaty muzealne, m.in. myśliwce wojskowe, wielotonowe konstrukcje mostów czy elementy elektrowni wiatrowych.

– To my do Włoch zawieźliśmy część składu Pendolino, który w 2017 r. uległ wypadkowi w Ozimku. To także my po słynnym lądowaniu bez podwozia kapitana Wrony w Warszawie w 2011 roku usuwaliśmy uszkodzony samolot z pasa startowego lotniska Warszawa Okęcie. Również nam zlecono transport Jaka-40, tego, który przed Tupolewem lądował w Smoleńsku. Odwoziliśmy go do muzeum, gdy skończył już służbę – wylicza jednym tchem Czajka.

069810192cd6831398fdd8d6ba7a5f67.jpg
Panas Transport - przewoźnik do zadań specjalnych (zdjęcie 2) Panas Transport - przewoźnik do zadań specjalnych (zdjęcie 3) Panas Transport - przewoźnik do zadań specjalnych (zdjęcie 4) Panas Transport - przewoźnik do zadań specjalnych (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (6)
Autor galerii: Panas Transport

Zaczęło się od jednego człowieka

A wszystko to zaczęło się od Przemysława Panasa, właściciela firmy.

Ciężarówką zaczął jeździć jeszcze przed służbą w wojsku. Później również pracował jako kierowca w kilku zamojskich firmach transportowych. Był zatrudniony na etacie, ale zawsze w tyle głowy miał działalność na własny rachunek.

W końcu kupił swoją pierwszą plandekową ciężarówkę, zarejestrował jednoosobową firmę. Interes się kręcił, ale konkurencja rosła, bo podobne małe firmy w latach 90. powstawały jak grzyby po deszczu. Przewoźnicy walczyli o klienta obniżając ceny. Panas nie bardzo chciał iść w tym kierunku, bo zawsze bardziej interesowała go wysoka jakość.

– Pod koniec lat 90. w związku z załamaniem się rynku przewozów do Rosji zaczęło upadać mnóstwo firm transportowych. Głównie jednoosobowych – takich jak moja. Kiedy stanąłem przed koniecznością wprowadzenia zmian oraz wyboru nowego kierunku rozwoju prowadzonej przeze mnie działalności, zadałem sobie kilka pytań. M.in. zastanawiałem się nad tym co robić, aby nie mieć zbyt wiele konkurencji. Odpowiedź była jasna. To musi być coś trudnego. To musi być taka dziedzina, której nie każdy podoła – wspomina Przemysław Panas.

I dodaje: – W transporcie taką branżą był i jest transport ponadnormatywny. Inną sprawą było ustalenie polityki taborowej. Od zawsze wiedziałem, że amerykańska armia jest najlepsza dlatego, że jest najlepiej dofinansowana. Podjąłem więc decyzję, że będę kupował tylko najwyższej klasy nowy sprzęt, co zapewni niezawodność oraz wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług. Tu nie było kompromisu.

Przedsiębiorca wejście w tę branżę rozpoczął od wymiany zwykłej naczepy plandekowej na naczepę Jumbo. Do Zachodniej Europy jeździł ze zwykłym towarem. Były to głównie meble, palety, gotowe półprodukty drewniane. W skrócie to, co było eksportowane z naszego regionu na zachód. Wracał już z czymś zupełnie innym, bo z naczepy dało się zdemontować stelaż i tak powstawała gotowa platforma do przewozu czegoś większego.

Kilkadziesiąt pojazdów, kilkudziesięciu ludzi

Pomysł chwycił. Z czasem Przemysław Panas zatrudnił pierwszego pracownika, kierowcę. Bo zleceń przybywało i on sam musiał zajął się organizowaniem transportów, a ktoś w tym czasie już jechał w trasę. Wkrótce dokupił drugi podobny zestaw, a w 2003 flotę firmy zasiliła pierwsza nowoczesna nowa naczepa specjalistyczna typu semi marki Meusburger. To był dla firmy przeskok o całą epokę.

A dalej było już tylko lepiej. Dzisiaj firma Panas Transport to około 50 pracowników (tylko kilkunastu w administracji), kilkadziesiąt specjalistycznych pojazdów, również dźwigi, nowoczesna, otwarta 10 lat temu siedziba z własną bazą, warsztatem samochodowym i w sumie kilkadziesiąt pojazdów. No i naprawdę dużo zleceń realizowanych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a nawet Azji. Pojazdy Panas Transport zjechały wszerz i wzdłuż Skandynawię, Wielką Brytanię, Bałkany, były w Turcji, Górach Kaukazu, na kole podbiegunowym a nawet pod Murem Chińskim.

Jazda to nie wszystko

Pokonywanie ogromnych odległości wymaga jednak bardzo dużo, bardzo skomplikowanej pracy. Całe zlecenie to nie tylko odebranie towaru i przewiezienie z punktu A do punktu B.

– Sama realizacja transportu to wisienka na torcie – podkreśla Robert Czajka. Do wykonania jest znacznie więcej: od przyjęcia zapytania i zlecenia, przez uzyskanie pozwoleń, zaplanowanie i przygotowanie trasy, jej dokładne sprawdzenie, pilotaż itd. – Czasami budujemy drogi tymczasowe, czasami demontujemy część infrasturktury np. bariery energochłonne czy oznakowanie pionowe. I oczywiście później wszystko przywracamy do stanu pierwotnego – wylicza.

Głównie przemieszczają się największymi drogami, ale bywa, że trzeba dojechać do małej miejscowości. Tak było, gdy ktoś wygrał na licytacji WOŚP wagon tramwajowy i zamówił dostawę go do... swojego ogródka.

Trzeba się też było nagimnastykować, by do campusu AGH w Krakowie, na zlecenie studenckiego koła, przez ścisłą zabudowę miejską dowieźć... lokomotywę.

– Jesteśmy wszedzie tam, gdzie coś się buduje: drogi, stadiony, fabryki. Drobnicę przywiezie plandeka, my robimy rzeczy „grubsze” – podkreśla nasz rozmówca. I zaraz dodaje, że wbrew pozorom i powszechnym opiniom, nowoczesne, wielkie, ciężkie naczepy wyrządzają na drogach znacznie mniej szkód, niż tradycyjne ciężarówki. – Nasze pojazdy mają więcej kół, więcej osi, tu zupełnie inaczej rozkłada się ciężar – podsumowuje.

Kierowcy ponadnormatywów – ludzie do zadań specjalnych

Aby takim sprzętem jeździć nie wystarczy prawo jazdy i trochę doświadczenia za kółkiem.

– Nasi kierowcy to ludzie, którzy muszą mieć jaja. Przyjmujemy więc najlepszych. A poza tym, zanim ktoś wyjedzie na trasę z największą naczepą, jeździ na mniejszych, uczy się na nich, trenuje i dopiero po czasie przesiada się na te droższe, bardziej skomplikowane – wyjaśnia Czajka.

Kierowcy w Panas Transport muszą mieć świetną technikę jazdy, ale również „oczy dookoła głowy” oraz wyjątkowy zmysł przewidywania zagrożeń, wyłapywania ich i unikania.

– Przed każdym zleceniem wykonywany jest objazd trasy. To dzieje się np. tydzień wcześniej. Ale zdarza się, że w tzw. międzyczasie drogowcy wyleją warstwę asfaltu i nagle przestajemy się mieścić w prześwicie pod wiaduktem. Kierowca musi to zauważyć – opowiada Czajka.

Dlatego choć rotacja wśród pracowników oczywiście jest, to wiele osób związanych jest z firmą już nawet kilkanaście lat. To ci najbardziej zaangażowani, którzy umieją znosić wszelkie trudy pracy w tak specjalistycznej firmie. Tu nie ma pracy od poniedziałku do piątku i wolnych weekendów. Czasem w trasę jedzie się na kilka tygodni. Bywają noce, gdy pokonuje się 500 km, ale i takie, kiedy, ze względu na warunki, zaledwie 20. No i odpowiada się za załadunek i rozładunek, za sprawność pojazdu. W takiej pracy trzeba umieć się odnaleźć. A z doświadczenia tych najlepszych często korzystają nawet producenci naczep, konsultując się z nimi przy projektowaniu nowych produktów.

Co dalej?

Panas Transport to firma znana, o ugruntowanej pozycji. Czy na tym jej rozwój się zakończy? Z pewnością nie.

– Szansą dla nas, jak i innych firm w Polsce może stać się planowana budowa elektrowni jądrowej. Tam na pewno będą transporty wymagające super sprzętu. Ale też transporty związane z przewozem paliwa atomowego. Takich rzeczy jeszcze nie robiliśmy i to byłoby wyzwanie i kolejny poziom rozwoju. Jesteśmy w stanie tego rodzaju zadaniom sprostać. Na pewno trzeba byłoby się doszkolić, uzyskać certyfikaty, ale to po prostu kwestia zgłębienia czegoś, czego nie robiliśmy, a możemy robić – zapowiada Robert Czajka. I dodaje, że filozofią firmy od początku była sukcesywna, stopniowa specjalizacja i rozwój.

Przewieźli na ciężarówce wagon Pendolino z Polski do Włoch. To nie była zwyczajna operacja
galeria
film

Przewieźli na ciężarówce wagon Pendolino z Polski do Włoch. To nie była zwyczajna operacja

Międzynarodowy transport wagonów kolejowych, tramwajowych czy samolotów to dla tutejszej firmy codzienność. Ale przewóz długą na 47 metrów ciężarówką z naczepą wagonu Pendolino nie był zwyczajną operacją. Zwłaszcza, że wyprawa z Polski do Włoch trwała blisko miesiąc.
Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
ZDJĘCIA I WIDEO
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gospodarczy potencjał regionu ponownie znalazł się w centrum uwagi. Podczas gali 29. edycji „Złotej Setki” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wyróżniono firmy napędzające rozwój Lubelszczyzny i kraju.
Azoty przepłacały za gaz? Chodzi o co najmniej 932 miliony złotych

Azoty przepłacały za gaz? Chodzi o co najmniej 932 miliony złotych

Zarząd Grupy Azoty S.A. odkrył, że w latach 2022-2023 gaz kontraktowany dla chemicznego koncernu był droższy, niż wynikało z dziennych cen spot na europejskim rynku. Spółka miała przepłacić za surowiec co najmniej 932 mln zł. Czy jej ówczesne władze złamały prawo?
Mirosław Sołyga i Paulina Stępniak-Sołyga, małżeństwo połączyła wspólna pasja do browarnictwa. Dzisiaj tworzą zgrany duet na rynku lokalnych piw rzemieślniczych w kraju
Złota Setka

Rzucił karierę w korporacji, by warzyć piwo. Tak powstał rodzinny browar

Mirosław Sołyga rzucił karierę w korporacji i zajął się tym, co kocha najbardziej. W niewielkiej wiosce Przybysławice koło Garbowa kilka lat temu stworzył własny browar. Dzisiaj "Chmiele Nałęczowskie" to jedna z najbardziej znanych kraftowych marek na Lubelszczyźnie.
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Zamość biznes Złota Setka przewoźnicy firma Panas Transport

Pozostałe informacje

ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

Podwyżki w 2026 roku zjedzą część dochodów małych firm. 150 zł więcej co miesiąc za „duży ZUS”, a do tego skokowa podwyżka składki zdrowotnej. Ile realnie stracisz?
Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bezrobotni mogą otrzymać spore pieniądze

Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

Trzydzieści bezrobotnych osób ma szanse znaleźć dla siebie zatrudnienie we własnych firmach. Na start mogą otrzymać po 30 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy ogłosił właśnie nabór wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej.
Otwarcie wyremontowanej drogi gminnej było dla lokalnej społeczności ważnym wydarzeniem

Mała uliczka, a cieszy. Otwarcie było uroczyste

Nie tylko miejscowi, ale również wicewojewoda Andrzej Maj brali udział w otwarciu wyremontowanej ulicy mjr. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”. Dla mieszkańców Zwierzyńca to ważna inwestycja.
Jak dobrze występować publicznie?

Jak dobrze występować publicznie?

Dobre wystąpienie nie jest kwestią wrodzonej charyzmy, tylko sprawdzonego schematu działania – jasny cel, prosta struktura, czytelny przekaz i kontakt z publicznością. Trema jest normalna. Pod kontrolą trzymają ją oddech, solidne przygotowanie i pierwsza minuta, która nadaje ton Twojemu przemówieniu.
Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Octobank stawia kolejny krok w przyszłość — w sierpniu 2025 roku na oficjalnym kanale YouTube banku zainaugurowano unikalny projekt OCTO-AI-TV.
Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów
31 października 2025, 19:30

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

To oferta dla tych, którzy lubią się bać. Specjalnie na Halloween w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu organizowany jest maraton horrorów. Start 31 października o godz. 19.30.
Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Zrobiliśmy kolejny kroczek, aby grać dobrze w lidze i pucharach

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Zrobiliśmy kolejny kroczek, aby grać dobrze w lidze i pucharach

PGE Start Lublin udanie rozpoczął przygodę z europejskimi pucharami. W środowy wieczór drużyna Wojciecha Kamińskiego pokonała w ramach pierwszej kolejki rozgrywek FIBA Europe Cup KK Bosna Sarajewo. Jak spotkanie oceniają gospodarze?
Starosta docenił najlepszych pedagogów (lista nagrodzonych, zdjęcia)
galeria

Starosta docenił najlepszych pedagogów (lista nagrodzonych, zdjęcia)

Ponad 20 nauczycieli ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie odebrało nagrody starosty. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji narodowej odbyła się wczoraj (15 października) w Zespole Szkół w Żółkiewce.
Manifestacja „Stop imigracji” w Zamościu odbyła się 19 lipca. Tego dnia podobne pikiety działacze ruchów narodowościowych organizowali również w wielu innych polskich miastach

Prawicowa działaczka na ławie oskarżonych za ksenofobiczne, rasistowskie przemówienie

Niespełna tygodnia potrzebowała prokuratura od przedstawienia zarzutów do sformułowania aktu oskarżenia. Oliwia O., 24-letnia działaczka Młodzieży Wszechpolskiej stanie przed sądem za nawoływanie do nienawiści.
Motor Lublin kontra GKS Katowice. Kibicu po meczu postaw na autobus

Motor Lublin kontra GKS Katowice. Kibicu po meczu postaw na autobus

W piątek (17 października) piłkarze Motoru Lublin zmierzą się na swoim boisku z zawodnikami z drużyny GKS Katowice. Po meczu zaplanowano więcej kursów komunikacji miejskiej.

Ivo Rodrigues w piątek będzie pauzował za kartki

Kontuzjowani piłkarze wracają do gry, ale Motor i tak będzie osłabiony w meczu z GKS Katowice

Trener Mateusz Stolarski w piątkowym spotkaniu Motoru z GKS Katowice będzie musiał trochę pomieszać w składzie. Chociaż szkoleniowiec przyznaje, że kontuzjowani gracze niemal w komplecie wrócili do gry, to nadal kilku zawodników jednak będzie brakować.
Dwóch na trzech Polaków przyznaje się do marnowania jedzenie - raport Banków Żywności

Dwóch na trzech Polaków przyznaje się do marnowania jedzenie - raport Banków Żywności

Już 63% Polaków potwierdza, że zdarza im się marnować żywność. Jedzenie, które każdego roku marnuje się w Polsce mogłoby wyżywić średniej wielkości miasto przez cały rok. Najczęściej do kosza trafia pieczywo (55%), owoce (46%) i warzywa (44%). Głównym powodem jest przekroczenie terminu przydatności do spożycia, wskazywane przez 57% badanych - wynika z najnowszego raportu Banków Żywności “Nie Marnuj Jedzenia”, którego partnerem jest Lidl Polska.
Siedziba firmy Panas Transport
ZŁOTA SETKA
galeria

Panas Transport – przewoźnik do zadań specjalnych

Zwykła przeprowadzka? To nie dla nich. Zwierząt, nawet największych, też transportować nie będą. Tony kamienia, węgla, drewna? Od tego są inne firmy. Oni zajmują się tym, czemu sprostać może mało kto. Specjalizacja zamojskiego Panas Transport to realizacja zadań specjalnych.
Rolnik Roku 2025 – zaczynamy!
Rolnik Roku
galeria

Rolnik Roku 2025 – zaczynamy!

Minął już niemal rok od poprzedniej, szóstej edycji naszego plebiscytu Rolnik Roku. Gala finałowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim do dziś jest wspominana przez uczestników tego wydarzenia. Czas jednak płynie – dziś rozpoczynamy kolejny sezon Rolnika Roku Dziennika Wschodniego.
Masz pomysł na działania w kulturze? Złóż wniosek o stypendium

Masz pomysł na działania w kulturze? Złóż wniosek o stypendium

Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne od prezydenta Białej Podlaskiej. Nagrodzeni dostaną wsparcie na działania twórcze w 2026 roku.

Najnowsze
Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bezrobotni mogą otrzymać spore pieniądze

11:22 Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

10:41

Mała uliczka, a cieszy. Otwarcie było uroczyste

09:55

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

09:51

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Zrobiliśmy kolejny kroczek, aby grać dobrze w lidze i pucharach

09:25

Starosta docenił najlepszych pedagogów (lista nagrodzonych, zdjęcia)

09:22

Prawicowa działaczka na ławie oskarżonych za ksenofobiczne, rasistowskie przemówienie

09:00

Motor Lublin kontra GKS Katowice. Kibicu po meczu postaw na autobus

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bezrobotni mogą otrzymać spore pieniądze

Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

Otwarcie wyremontowanej drogi gminnej było dla lokalnej społeczności ważnym wydarzeniem

Mała uliczka, a cieszy. Otwarcie było uroczyste

Jak dobrze występować publicznie?

Jak dobrze występować publicznie?

Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

ZUS 2026 uderzy w firmy. Sprawdź, o ile wzrosną koszty i jak sobie poradzić

Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bezrobotni mogą otrzymać spore pieniądze

Bezrobotny może zostać szefem. PUP rozda pieniądze na działalność gospodarczą

Otwarcie wyremontowanej drogi gminnej było dla lokalnej społeczności ważnym wydarzeniem

Mała uliczka, a cieszy. Otwarcie było uroczyste

Jak dobrze występować publicznie?

Jak dobrze występować publicznie?

Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Octobank uruchamia OCTO-AI-TV

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

film
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Foto
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

galeria
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”