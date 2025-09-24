Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Mecz o Euroligę. Polski Cukier AZS UMCS gra dzisiaj rewanż z DVTK Hun-Therm

Kamil Kozioł
Polski Cukier AZS UMCS po pierwszym meczu ma trzy punkty zaliczki
Polski Cukier AZS UMCS po pierwszym meczu ma trzy punkty zaliczki (fot. Wojtek Szubartowski)

Dzisiaj Polski Cukier AZS UMCS Lublin stanie przed wielką szansą awansu do prestiżowej Euroligi. W Miszkolcu ma do obrony trzypunktową przewagę. Początek spotkania z DVTK Hun-Therm zaplanowano na godz. 18.

Czy Lublin potrzebuje Euroligi? Po czwartkowym spotkaniu w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli pomiędzy Polskim Cukrem AZS UMCS Lublin, a DVTK Hun-Therm odpowiedź może być tylko jedna. Nie tylko Lublin, ale również województwo lubelskie potrzebuje najważniejszych klubowych rozgrywek w kobiecej koszykówce.

Jeżeli mowa o promocji miasta poprzez sport, to czwartkowy wieczór był tego idealnym przykładem. Do naszego regionu przyjechała bowiem grupa licząca ponad stu kibiców z Węgier. Zachowywali się idealnie i stworzyli niepowtarzalną atmosferę. Sposób kibicowania znany z piłkarskich boisk robił olbrzymie wrażenie. Warto jednak zaznaczyć, że wszystko odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze. Goście z Węgier już na samym początku rozwinęli baner „Polak i Węgier dwa baratnki”, a później kilkakrotnie skandowali hasło Polska. W ich sektorze pojawiła się także flaga z symbolem Polski Walczącej.

Nie trzeba dodawać, że ci kibice zostawili również w naszym regionie swoje pieniądze. Część z nich przyjechała do Lublina na krótko, ale i tak byli widoczni w restauracjach na Starym Mieście. Nie brakowało też grupy, która w naszym regionie została na dłużej i można było ich „zauważyć na mieście” nawet w kolejnych dniach.

W przypadku awansu do Euroligi takich pozytywnie zakręconych kibiców, którzy przyjechaliby do Lublina przy okazji kolejnych spotkań, byłoby znacznie więcej. Lepszy z pary Polski Cukier AZS UMCS Lublin – DVTK Hun-Therm zagra bowiem w grupie C razem z tureckim Fenerbahce Opet Stambuł, hiszpańską Valencią Basket Club i greckim Olympiacosem SFP Pireus. Nie trzeba dodawać, że Turkowie oraz Grecy kochają koszykówkę i podróżują za swoimi drużynami, więc można być pewnym ich najazdu na halę MOSiR im. Zdzisława Niedzieli.

Warto też pamiętać, że Euroliga jest istotnym elementem dla rozwoju klubu. W drużynie Polskiego Cukru AZS UMCS nie brakuje talentu, dlatego rywalizacja w Eurolidze pozwoliłaby im wejść na jeszcze wyższy poziom. I nie mowa tu tylko o zawodniczkach zagranicznych, ale także o klubowej młodzieży. Przede wszystkim chodzi o Dominikę Ullmann, która ma wszelkie predyspozycje, aby w przyszłości stanowić o sile reprezentacji Polski.

– W czwartek udało nam się pokonać zespół, który jest ograny w Eurolidze. Nie mamy dużej przewagi, ale na tym etapie mecze nie trwają 40 minut, ale 80. W Lublinie obie ekipy trochę się badały. Na pewno zaskoczyła nas Nina Aho. Proszę mi uwierzyć, że ona dawno nie trafiła czterech trójek w jednym meczu. Staraliśmy się bronić agresywnie, stąd sporo przechwytów piłki przy wyprowadzeniu. Ten zespół jednak tak będzie wyglądał, bo taka jest nowoczesna koszykówka. Jedziemy na Węgry walczyć o awans do Euroligi – powiedział Karol Kowalewski, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Środowy mecz w Miszkolcu rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią relację z Węgier można śledzić na kanale YouTube Euroligi.

Roman Szymański

