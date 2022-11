W lubelskiej hali MOSiR rozegrano Memoriał Leszka Marii Roupperta [zdjęcia]

Leszek Maria Rouppert to jedna z najważniejszych postaci w historii lubelskiej koszykówki. Urodził się w 1940 r., a swoją przygodę z koszykówką rozpoczął w YMCA Kraków. W 1962 r. trafił do Startu Lublin, w barwach którego zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. W Lublinie rozpoczął również swoją pracę w charakterze szkoleniowca – prowadził m.in. AZS Lublin i Start Lublin.

Rouppert przez 15 lat był prezesem Lubelskiego Związku Koszykówki, a w latach 2000-2004 był wiceprezesem Polskiego Związku Koszykówki. W ostatnich latach swojego życia skupił się na maxikoszykówce. Jako opiekun reprezentacji Polski doprowadził ją do tytułu mistrza świata (mężczyźni i kobiety 40+) w 2005 r. w nowozelandzkim Christchurch. Ten sukces powtórzył jeszcze cztery lata później (mężczyźni 40+) w Pradze. Rouppert zmarł 23 grudnia 2010 r. – To był wspaniały człowiek. On wiecznie coś robił, zawsze był w pracy. Bardzo mocno przyczynił się do rozwoju polskiej maxikoszykówki – powiedział Marek Lembrych, prezes Lubelskiego Związku Koszykówki.

W niedzielę po raz kolejny doszło do upamiętnienia tej wspaniałej postaci. Tym razem tradycyjny już Memoriał połączył dwie ligi – rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego oraz LNBA. Dwa emocjonujące półfinały wyłoniły skład finału, w którym zmierzyły się Matematyka, czyli mistrz LNBA oraz Reprezentacja Ligi Maxi. Zdecydowanym faworytem rywalizacji była Matematyka, która jednak przez trzy kwarty miała problem ze zbudowaniem większej przewagi. Dopiero w ostatniej części meczu Matematyka odskoczyła przeciwnikom i wygrała 66:56. Znakomity mecz rozegrał Tomasz Celej, który zdobyła aż 31 pkt. Jego wynik punktowy nie dziwi, bo Celej to zawodnik z bardzo bogatą przeszłością zawodniczą. Grał chociażby w Starcie Lublin, AZS Lublin, Unii Tarnów czy Anwilu Włocławek. Ma też za sobą grę w Niemczech czy na Węgrzech. Innym bohaterem finału był Bogdan Lembrych, który później odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika swojej ekipy. W decydującym meczu ten doświadczony obrońca zdobył 15 pkt. – Ten Memoriał to znakomita inicjatywa i świetne upamiętnienie Leszka Marii Roupperta, który przecież był postacią bardzo oddaną lubelskiej koszykówce. W naszym składzie byli zawodnicy nieco młodsi od rywali, więc to pewnie miało wpływ na końcowy rezultat. Musieliśmy jednak zostawić trochę zdrowia – przyznał Bogdan Lembrych. W Reprezentacji Ligi Maxi wyróżnił się Grzegorz Kokowicz. Ten doświadczony center zdobył 17 pkt.

Na najniższy stopień podium wdrapał się zespół The Reds Iglo-Klima, który w meczu o 3 miejsce pokonał 55:53 4te Piętro. Olbrzymi udział w tym triumfie miał Piotr Padysz. Filigranowy rozgrywający zdobył 22 pkt. Warto też wspomnieć o dużym udziale Jarosława Figurskiego, który dołożył do dorobku The Reds Iglo-Klima 9 „oczek”. U pokonanych wyróżnił się Marcin Saj, zdobywca 15 pkt. – Uważam tegoroczny Memoriał Leszka Marii Roupperta za bardzo udany. Trzeba przede wszystkim cieszyć się, że po parkiecie często biegają ojcowie, a kibicują im ich dzieci. Poziom sportowy przy okazji tego typu imprez nie jest najważniejszy, ale myślę, że tegoroczne mecze były bardzo ciekawe. Koszykówka amatorska dla Lubelskiego Związku Koszykówki jest bardzo ważna i ta impreza to udowadnia – podsumowuje Marek Lembrych.

Finał

Matematyka – Reprezentacja Ligi Maxi 66:56 (14:8, 17:13, 12:16, 23:15)

Matematyka: Celej 31, B. Lembrych 15, Kusiak 7, Artur Josik 3, Broda 1 oraz Skolimowski 6, D. Josik 3, Łata 0, Adrian Josik 0.

Liga Maxi: Kokowicz 17, Koszałka 16, Szady 8, Lipski 4, Sidor 3 oraz Lenartowicz 5, Duda 3, Czajka 0.

Sędziowali: Banasiewicz i Marek. Widzów: 50.

Mecz o 3 miejsce

4te Piętro – The Reds Iglo-Klima 53:55 (13:18, 11:10, 17:14, 12:13)

4te Piętro: Saj 15, Dankiewicz 14, Wolak 6, Karwas 6, Lipski 1 oraz Duda 7, Ożga 4, Winiarski 0.

The Reds: Padysz 22, Kozioł 12, Figurski 9, Lejko 5, Misztal 0 oraz Podgórski 0, Dejnek 7.

Sędziowali: Banasiewicz i Marek. Widzów: 50.

Półfinały: Reprezentacja Ligi Maxi – 4te Piętro 69:45 * The Reds Iglo-Klima – Matematyka 71:73.