LNBA: Matematyka obroniła tytuł

Matematyka po raz kolejny wywalczyła mistrzowski tytuł (fot. DW)

Wiele miesięcy spędzonych na parkietach i... ponownie ten sam rezultat, co rok temu. Matematyka zdobyła mistrzowski tytuł. Zrobiła to we wspaniałym stylu pokonując w finałowej serii Patobasket. Trzeci, decydujący mecz, wygrała 81:72.

