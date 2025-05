Lublin znów przemówi wierszem

CZAS POWROTU

Tegorocznym hasłem Festiwalu jest “Czas powrotu”. Czyli powrót w "Mieście Poezji" do tego, co jest jego istotą - budowanie poetyckiego dialogu z miastem. Stąd obecność m.in. w miejscach związanych z Józefem Czechowiczem - duchowym patronem Festiwalu, Julią Hartwig czy Franciszką Arnsztajnową.

- „Jedno miejsce "oświetlimy" w sposób szczególny. Będzie to kamienica przy ul. Złotej 2, w której mieszkała właśnie Franciszka Arnsztajnowa, a jej częstym gościem bywał Józef Czechowicz” – zapowiadają organizatorzy festiwalu. To historię tej kamienicy i mieszkających w niej ludzi opisała w książce "Wyjątkowo długa linia" Hanna Krall. To w tej kamienicy mieszkała również jej rodzina. Dlatego w tym roku szczególnym gościem “Miasta Poezji” będzie właśnie Hanna Krall

„Miasto Poezji’ to nietypowy festiwal ponieważ miejscami spotkań i zdarzeń związanych z poezją są sale domów kultury, bibliotek, uniwersytetów oraz ulice, alejki parkowe, place, przystanki autobusowe, stacja PKP, Domy Opieki Społecznej, szpitale, szkoły, świątynie, więzienie, galerie handlowe, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Tradycją “Miasta Poezji” stało się również tatuowanie wierszami chodników i ścian domów. Ważną częścią Festiwalu są akcje teatralne i parateatralne w przestrzeni miasta. Używane podczas ich trwania charakterystyczne obiekty, takie jak “Radio Poezji” czy “Trolejbus Poezji” tworzą scenografię “Miasta Poezji”.



W tym roku organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w następujących działaniach:

29.05 czwartek

10:00 | „Czechowicz na czasie, rozmowy o poecie i poezji” – rozmawiają: Jarosław Cymerman i Łukasz Witt-Michałowski

11:00 | Świadectwo Poezji – spotkanie z Julią Fiedorczuk | X LO im. Mikołaja Kopernika

11:00 | Świadectwo Poezji – spotkanie z Magdaleną Jankowską | Zespół Szkół nr 1 im.

W. Grabskiego

11:00 | Poezjoterapia – spotkanie z Rafałem Rutkowskim | CUS, ul. Lwowska 28

11:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

11:00 | Haiku – warsztat, prowadzenie: Beata Jewiarz | Dom Słów

16:00 | Poezjoterapia – spotkanie z Julią Fiedorczuk | Areszt Śledczy, ul. Południowa 5

16:00 | Projekcja filmu “Daleko od okna” + spotkanie z Kolskim i Jabłońskim | Teatr Stary

17:00 | „Nieskończone zdania” – Lola Szereszewska, rozmawiają: R. Wojkiewicz i P. Mitzner | Teatr NN

17:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

18:00 | Mieszkanie Poezji – spotkanie z Danielem Odiją | Niepodległości 10/43

18:00 | Czas na poezję – Honek, Lipska, Mikołajewski | prowadzenie: G. Lutosławska | Przystanek Czechowicz

19:00 | Powroty Hartwigów – Mikołajewski i Cymerman | Przystanek Czechowicz

19:00 | Mieszkanie Poezji – spotkanie z Julią Fiedorczuk | Rybna 4

20:00 | Songi ze spektaklu „Czechowicz 20 i 2” | Teatr NN

30.05 piątek

10:00 | Świadectwo Poezji – Jarosław Mikołajewski | XXX LO im. ks. J. Twardowskiego

10:00 | Świadectwo Poezji – Ewa Lipska | VIII LO im. Z. Nałkowskiej

11:00 | Świadectwo Poezji – Daniel Odija | I LO im. S. Staszica

10:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

10:00 | Loesje – warsztat kreatywnego pisania | Dom Słów

11:00 | Poezja kaligrafowana – Adam Poręba | Przystanek Czechowicz

11:00 | Poezja i miasto – spacer z Cymermanem i Prokopiuk | Brama Grodzka

12:00 | Poezjoterapia – Urszula Honek | Centrum Seniorów, ul. Niecała 16

15:00 | Honorowy Obywatel Miasta Lublin dla Hanny Krall – laudacja: J. Leociak, rozmowa: M. Szczygieł | Muzeum Narodowe

17:00 | Czas na poezję – Fiedorczuk, Kulikowska, Odija | Przystanek Czechowicz

17:00 | Mieszkanie Poezji – Mariusz Grzebalski | Żołnierska 10

18:00 | Leśmian / Relaks! – poezja + muzyka | Teatr NN https://app.evenea.pl/event/903256-4/

18:30 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

19:00 | Mieszkanie Poezji – Urszula Honek | Żołnierska 10

19:00 | Poetry Jam Session & Czuła Obserwacja | Dom Słów

31.05 sobota

12:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

13:00 | Piknik z poezją – Kolektyw Sfinga | Przystanek Czechowicz https://app.evenea.pl/event/903256-6/

15:00 | Poezjoterapia – Joanna Wajs | ul. Dolna Panny Marii 32

15:00 | „Letters to the world” – performance inspirowany Dickinson | Przystanek Czechowicz

16:00 | Słodki Czechowicz – Irena Jun i Mateusz Nowak | Cukiernia Chmielewski – zapisy:https://app.evenea.pl/event/903256-2/

17:00 | Mieszkanie Poezji – Magdalena Jankowska | Żołnierska 10

17:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

18:00 | Czas na poezję – Wajs, Zajączkowska | prowadzenie: N. Ziółkowska-Kurczuk | Przystanek Czechowicz

19:00 | Mieszkanie Poezji – Justyna Kulikowska | Żołnierska 10

19:00 | Adam Strug. Poeci międzywojnia – koncert | Teatr NN zapisy: https://app.evenea.pl/event/903256-1/

01.06 niedziela

12:00 | Poezja i kolaż – wycinanie frazy – Kolektyw Sfinga | Przystanek Czechowicz

13:00 | Poezjoterapia – Mariusz Grzebalski | Teatroterapia, Jastrzębia 3

14:00 | Typotorby – poetycki hand-made | Przystanek Czechowicz

15:00 | Mieszkanie Poezji – Jakub Kornhauser | Długa 88

15:00 | Poezja i miasto – spacer poetycki | Brama Grodzka https://app.evenea.pl/event/903256-5/

17:00 | Mieszkanie Poezji – Joanna Wajs | Ułanów 19/25

17:00 | Czas na poezję – Kornhauser, Grzebalski | Przystanek Czechowicz

18:00 | Mieszkanie Poezji – Urszula Zajączkowska | Staszica 10/11

19:00 | Chłopcy kontra Basia – koncert | Teatr NN: https://app.evenea.pl/event/903256-3/

Obowiązuje wstęp wolny, na niektóre wydarzenia będą zapisy.