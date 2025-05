Krajowa Kasa Ubezpieczenia Społecznego zapowiada, że rozpatrywanie wniosków rozpocznie jeszcze w maju, a pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone 7 lipca.

– Wnioski o rentę wdowią składane są głównie osobiście lub pocztą. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS wpływa ich zdecydowanie mniej – przekazuje Iwona Kaszuba, dyrektor Biura Świadczeń KRUS.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, umożliwiają tzw. „zbieżność świadczeń”. Oznacza to, że osoby spełniające określone warunki mogą pobierać jednocześnie rentę rodzinną po zmarłym małżonku i swoją emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wypłacane będą dwa świadczenia: jedno w pełnej wysokości, drugie – w części (15 proc.do końca 2026 roku, a od 2027 – 25 proc.).

Według danych KRUS, tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2025 roku wpłynęło łącznie 96 954 wniosków o ustalenie prawa do renty wdowiej. Najwięcej – ponad 16 tys. – trafiło do oddziałów w Warszawie. W Lublinie złożono 13 081 wniosków, a w Poznaniu prawie 10 tys. Najmniej wniosków odnotowano w Zielonej Górze, Opolu i Koszalinie.

– O rentę wdowią częściej występują kobiety. To od nich pochodzi 86 proc. wniosków – ocenia dyr. Iwona Kaszuba i dodaje, że wnioski nadal spływają do placówek KRUS. – Tygodniowo bywa ich nawet po kilka tysięcy. Prawo do renty wdowiej może zostać przyznane od dnia spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie i nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku.

Wnioski złożone później będą skutkować wypłatą świadczenia od miesiąca ich złożenia. KRUS planuje rozpoczęcie wypłat rent wdowich od 7 lipca.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje, dzwoniąc na infolinię KRUS (22 592 66 40), czynną w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.