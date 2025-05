Noc Muzeów 2025 w Zamościu. Kobiety w roli głównej

Wydarzenie organizowane przez Muzeum Zamojskie zaplanowano na piątek, 16 maja. Wspierać je będą przewodnicy ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją oraz z koła PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich. Jak zapowiadają organizatorzy piątkowy iweczór i noc będą unikalną okazją do tego, by poznać miasto oczami jego mieszkanek: artystek, społeczniczek i pionierek. Naprawdę będzie w czym wybierać.

Na początek (godz. 18) zaplanowano w Muzeum Zamojskim (ul. Ormiańska 26) wernisaż wystawy „Zamojskie korzenie – Paryska szkoła. Twórczość Zofii Kulaszyńskiej-Couret i Olgi Boznańskiej”.

Ekspozycja ta nawiązuje do 160. rocznicy urodzin Boznańskiej i 30. rocznicy śmierci Kulaszyńskiej-Couret. W ramach wydarzenia odbędzie się też wykład „Od mecenatu kobiet w sztuce do narodzin pierwszych muzeów”, który wygłosi Julia Pomian. Na godz. 21.30 zaplanowano oprowadzanie kuratorskie przez Natalię Szczerbę.

Również od godz. 18 zwiedzać będzie można nieodpłatnie wszystkie stałe i czasowe wystawy w głównej siedzibie muzeum, a także w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał (do północy), Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego (do godz. 22) oraz ekspozycję „Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej” w Zamojskiej Akademii Kultury.

Będzie też szansa wybrania się na tematyczne spacery po Zamościu. Kolejne grupy mają co godzinę (od 19 do 22) wychodzić z przewodnikami z Rynku Wielkiego i wędrować przez miasto ulicami Pereca i bazyliańską do kościoła Franciszkanów, a dalej ulicą Żeromskiego do Furty Wodnej, by następnie przez ulice Kolegiacką i Akademicką przejść na Rynek Solny.

Uczestnicy wycieczek będą mieli okazję poznać miejsca i biografie kobiet, które miały istotny wpływ na rozwój kulturalny miasta. Bohaterkami tych wędrówek będą m.in.