Otomo Yoshihide’s New Jazz Quintet w Lublinie. Jazz, który wywraca formę

Otomo Yoshihide’s New Jazz Quintet to zespół, który zrewolucjonizował japońską scenę improwizowaną, łącząc dziedzictwo free jazzu ze współczesnym podejściem do formy i brzmienia. Założony przez legendarnego Otomo Yoshihide — gitarzystę, turntablistę i kompozytora. Projekt ten łączy nieskrępowaną improwizację, złożone aranżacje i niespodziewane interwencje dźwiękowe. Grupa wydała m.in. znakomicie przyjęte albumy „Flutter”, „Live”, „ONJQ Live in Lisbon” i „Out to Lunch”, reinterpretując m.in. twórczość Erica Dolphy’ego i Charlesa Mingusa. Otomo Yoshihide współpracował z takimi artystami jak: Christian Marclay, John Zorn, Jim O’Rourke, Sachiko M czy Eye Yamatsuka, nieustannie przekraczając granice między jazzem, eksperymentem a muzyką noise.

Otomo Yoshihide - el-guitar

Ruike Shinpei - trumpet

Osamu Imagome - trombone

Hiroaki Mizutani - double bass

Yoshigaki Yasuhiro – drums



Podczas tego samego wydarzenia, jako pierwszy wystąpi duet – Dust Bunny, tworzony przez Martę Warelis (syntezatory, organy) oraz Nasima Lopeza-Palciosa Navarro (perkusja, elektronika). Ich muzyka rozpięta jest pomiędzy progresywnym rockiem, noisem i free jazzem. Dust Bunny zabiera słuchaczy w podróż przez dźwiękowy krajobraz, w którym nic nie jest stałe.

Marta Warelis - synth, organ

Nasim Lopez - Palcios Navarro - drums, electronics



Bilety: 70 zł ulgowy, 80 zł normalny, 90 zł w dniu koncertu. Link do biletów: bit.ly/4cw871k

Koncert odbędzie się w piątek (30 maja) w lubelskim Centrum Kultury. Początek

o godzinie 19:00.