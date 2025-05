KODY 2025: Pierwsza pula darmowych wejściówek już do odebrania

Dla tych, którzy nie lubią czytać:

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny za okazaniem wejściówki. A pierwsza pula wejściówek jest już dostępna na platformie Kicket.



Dla tych, którzy lubią czytać:

17. Festiwal KODY to spotkanie z najciekawszymi zjawiskami współczesnej muzyki eksperymentalnej.

Do Lublina przyjedzie chociażby Kali Malone, ikona muzyki minimalistycznej. Będzie też „legenda ambientu” Oren Ambarchi, duet Senyawa z Indonezji, oraz Kara-Lis Coverdale i Sarah Davachi czy Félicia Atkinson, francuska artystka tworząca muzykę elektroakustyczną. Albo Ellen Arkbro, szwedzka wirtuozka organów.

Polskę reprezentować będzie między innymi Lumpeks sięgający do muzyki polskiej wsi, czy kIRk – jeden z najciekawszych zespołów na styku dubu, elektroniki i live-actu.

Tegoroczną Noc Tańca poprowadzi ukraiński kolektyw HrayBery.

W krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie Szymon Wójcik zaprezentuje 12-kanałową instalację dźwiękową na sztuczny chór i syntezator modularny ARP 2500: „I Love You Hildegard!”

Projekt „Present from the Artist” to cichy performance pianistyczny Barbary Drazkov, inspirowany słynnym dziełem Mariny Abramović.

A szczegółowy program prezentuje się tak:

17. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

Lublin /28 maja - 1 czerwca 2025

28 maja | Klasztor oo. Dominikanów (ul. Złota 9 – wejście od placu Jerzego Giedroycia)

• godz. 18: Lumpeks (PL/FR)

• godz. 19:30: Kali Malone (USA)

• godz. 21: Oren Ambarchi (AU)

29 maja | Klasztor oo. Dominikanów (ul. Złota 9 – wejście od placu Jerzego Giedroycia)

• godz. 18: Michał Żak & Synnøve Plassen (PL/NOR)

• godz. 19:30: Andrzej Karałow / Jérôme Noetinger (PL/FR)

• godz. 21: Ghosted (SWE/AU)

30 maja | Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim

• godz. 18: kIRk (PL)

• godz. 19:30: Senyawa (D)

• godz. 21: Félicia Atkinson (FR)

• godz. 22: HrayBery - Noc Tańca (UA)

31 maja | Galeria Labirynt (ul. Popiełuszki 5)

• godz. 18: Ellen Arkbro (SWE)

• godz. 19:30: Kara-Lis Coverdale (CAN)

• godz. 21: Non-adaptive Dance Music (PL)

1 czerwca | Galeria Labirynt (ul. Popiełuszki 5)

• godz. 17: Barbara Drazkov (PL/BE)

• godz. 18:30: Kompopolex (PL)

• godz. 20: Sarah Davachi (CAN)