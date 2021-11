Łyżwiarze z całej Polski oraz z zagranicy wystąpili w weekend na lubelskiej Icemanii [zdjęcia]

To pierwsze takie wydarzenie, którego organizatorem jest MKŁ Libella Lublin. W styczniu tego roku klub obchodził okrągłe, 10. urodziny. Zawodnicy przyjechali na Icemanię nie tylko z różnych regionów Polski, między innymi z Gdańska, Łodzi czy Warszawy, ale również z zagranicy – Ukrainy oraz Anglii. W sumie to ponad 150 łyżwiarek i łyżwiarzy figurowych w różnym wieku.

– Dla nas jest to duża liczba. Myślę, że w przyszłym roku, czy za dwa lata, kiedy będziemy organizować takie zawody, to chcielibyśmy, aby tych zawodników było jeszcze więcej. Spodziewaliśmy się mniejszej liczby, ale cieszymy się, że tyle osób z nami było – przyznaje Ada Tymczak, prezes i trener MKŁ Libelli Lublin.

Na listach startowych nie zabrakło również miejscowych łyżwiarek. Zuzanna Kulikiewicz (MKŁ Libella Lublin) była szósta wśród juniorek na sześć zawodniczek. W klasie wstępnej U-7 były dwie dziewczynki – Nadia Szawracka (AS Akfon Lublin) wygrała, a Zofia Wilk (UKLF Salchow Lublin) była druga. W grupie juniorek młodszych B U-18 rywalkę z Warszawy pokonała Daria Trojanowska (AS Akfon Lublin). W klasie srebrnej U-18 Oliwia Piecyk (UKLF Salchow Lublin) wygrała z zawodniczką z Poznania. Z kolei w klasie srebrnej U-15 Agnieszka Rudkowka (MKŁ Libella Lublin) była trzecia na trzy łyżwiarki. W klasie brązowej U-18 Oliwia Milanowska (UKLF Salchow Lublin) triumfowała, a Noemi Jarocka (AS Akfon Lublin) była trzecia, czyli przedostatnia.

Klasa wstępna U-18: pierwsza Laura Kosyl (AS Akfon Lublin), trzecia Zuzanna Pietrzela (AS Akfon Lublin), czwarta Zuzanna Bartoszek (AS Akfon Lublin), piąta Oliwa Ciećko (UKLF Salchow Lublin), siódma Zuzanna Wójcik (AS Akfon Lublin), ósma Jagoda Pas (UKLF Salchow Lublin), dziewiąta Wiktoria Czapka (MKŁ Libella Lublin). Klasa wstępna U-15: pierwsza Julia Łoboda (AS Akfon Lublin), czwarta Karolina Kowalik (UKLF Salchow Lublin). Klasa wstępna U-12: pierwsza Róża Kimak (AS Akfon Lublin), trzecia Marta Sowińska (MKŁ Libella Lublin). Klasa wstępna U-9: pierwsza Helena Krawczyńska (AS Akfon Lublin), czwarta Zuzanna Pietroń (AS Akfon Lublin), szósta Sofiia Skakovska (UKLF Salchow Lublin). Natomiast wśród chłopców w tej kategorii rywalizację z łyżwiarzem z Dębicy przegrał Kajetan Wilk (UKLF Salchow Lublin).

Lublinianie startowali także w zmaganiach amatorów. Bronze YA&I: piąta Magdalena Wasil (MKŁ Libella Lublin), szósta Natalia Małek (UKLF Salchow Lublin), ósma Agata Ludjan (AS Akfon Lublin). Gold YA&I: pierwsza Monika Szymanek-Szawracka (AS Akfon Lublin). Silver YA: druga Klaudia Kotlińska (MKŁ Libella Lublin), trzecia Natalia Podsiadły (UKLF Salchow Lublin), czwarta Elanor Taylor (MKŁ Libella Lublin), piąta Katarzyna Łatecka (AS Akfon Lublin). Silver YA panów: pierwszy Hubert Błaszczak (AS Akfon Lublin). Interpretacja A: pierwsza Elanor Taylor (MKŁ Libella Lublin).

To była pierwsza i jedyna w tym roku impreza, której organizatorem jest MKŁ Libella Lublin. – Największym problemem jest właśnie to, że lodowisko jest otwarte tak krótko. W ciągu kilku miesięcy, które mamy, jest nam ciężko wyszkolić zawodników, którzy będą startowali na poziomie tych łyżwiarzy, którzy trenują dwa razy dziennie przez cały rok. Cieszymy się, że w ogóle mamy możliwość trenowania – tłumaczy Ada Tymczak.