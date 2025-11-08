PGE MKS El-Volt Lublin w pierwszym meczu finałowej fazy kwalifikacji wyraźnie uległ KGHM MKS Zagłębie Lubin

A zaczęło się całkiem przyzwoicie, bo dość szybko to gospodynie objęły prowadzenie. Najpierw do siatki trafiła Aleksandra Rosiak, a później Maria Prieto O’Mullony. Przyjezdne jednak szybko weszły na właściwe tory i zaczęły częściej trafiać do siatki. Mimo to gospodynie potrafiły prowadzić nawet 7:4. Świetnie mecz otworzyła Sanja Radosavljević.

Niestety, ale to był jeden z ostatnich pozytywnych momentów w wykonaniu gospodyń. Podopieczne Bożeny Karkut z każdą minutą rywalizacji rozkręcały się i doprowadziły do remisu. Wreszcie w końcówce pierwszej połowy wyszły na prowadzenie i na przerwę schodziły wygrywając 17:14.

Po zmianie stron lubinianki skupiły się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Gospodynie grały bardzo ambitnie, czasami nawet były zbyt agresywne. Skutkowało to wieloma wykluczeniami, co przeszkadzało im w złapaniu odpowiedniego rytmu. Postacią, która trzymała lubelski klub w meczu była Paulina Wdowiak. Bramkarka PGE MKS El-Volt Lublin, a także reprezentacji Polski odbiła mnóstwo piłek. Niestety, ale nie uchroniło to jej koleżanek od porażki 24:29.

Oprócz Wdowiak na zasłużenie zasługuje na pewno Aleksandra Rosiak. Rozgrywająca została powołana przez Arne Senstada na mistrzostwa świata. Być może to ją tak uskrzydliło, bo w sobotę zdobyła aż 7 bramek. Inną wyróżnioną może być Radosavljević. Serbka zdobyła 5 bramek, z czego jednak większość w pierwszej połowie. W przeciwnym obozie świetnie zagrała Kinga Jakubowska, która zdobyła 8 bramek.

Rewanż odbędzie się 15 listopada w Lubinie. Do fazy grupowej awansuje ekipa, która okaże się lepsza w dwumeczu. 5 bramek straty, to biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, jest sporym dystansem do odrobienia.

PGE MKS El-Volt Lublin – KGHM MKS Zagłębie Lubin 24:29 (14:17)

Volt: Wdowiak, Martins - Rosiak 7, Radosavljević 5, Szynkaruk 3, O’Mullony 2, Andruszak 2, Przywara 2, Górna 1, M. Więckowska 1, Planeta 1.

Zagłebie: Maliczkiewicz, Zima – Jakubowska 8, Fraga 4, Kochaniak 4, Fernandes 3, Drabik 3, Weber 2, Cavo 1, Janas 1, Grzyb 1,

Sędziowali:Radcenko i Persis (obaj Łótwa). Widzów: 2800.