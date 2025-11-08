Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
Dzisiaj
22:37
PGE MKS El-Volt Lublin w pierwszym meczu finałowej fazy kwalifikacji wyraźnie uległ KGHM MKS Zagłębie Lubin

Autor: Kamil Kozioł
(fot. DW)

Z pewnością nie tak miał wyglądać występ PGE MKS El-Volt Lublin na inaugurację zmagań w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Podopieczne Pawła Tetelewskiego były wyraźnie gorsze od KGHM MKS Zagłębie Lubin i mają do odrobienia aż 5 bramek.

A zaczęło się całkiem przyzwoicie,  bo dość szybko to gospodynie objęły prowadzenie. Najpierw do siatki trafiła Aleksandra Rosiak, a później Maria Prieto O’Mullony. Przyjezdne jednak szybko weszły na właściwe tory i zaczęły częściej trafiać do siatki. Mimo to gospodynie potrafiły prowadzić nawet 7:4. Świetnie mecz otworzyła Sanja Radosavljević.

Niestety, ale to był jeden z ostatnich pozytywnych momentów w wykonaniu gospodyń. Podopieczne Bożeny Karkut z każdą minutą rywalizacji rozkręcały się i doprowadziły do remisu. Wreszcie w końcówce pierwszej połowy wyszły na prowadzenie i na przerwę schodziły wygrywając 17:14.

Po zmianie stron lubinianki skupiły się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Gospodynie grały bardzo ambitnie, czasami nawet były zbyt agresywne. Skutkowało to wieloma wykluczeniami, co przeszkadzało im w złapaniu odpowiedniego rytmu. Postacią, która trzymała lubelski klub w meczu była Paulina Wdowiak. Bramkarka PGE MKS El-Volt Lublin, a także reprezentacji Polski odbiła mnóstwo piłek. Niestety, ale nie uchroniło to jej koleżanek od porażki 24:29.

Oprócz Wdowiak na zasłużenie zasługuje na pewno Aleksandra Rosiak. Rozgrywająca została powołana przez Arne Senstada na mistrzostwa świata. Być może to ją tak uskrzydliło, bo w sobotę zdobyła aż 7 bramek. Inną wyróżnioną może być Radosavljević. Serbka zdobyła 5 bramek, z czego jednak większość w pierwszej połowie. W przeciwnym obozie świetnie zagrała Kinga Jakubowska, która zdobyła 8 bramek.

Rewanż odbędzie się 15 listopada w Lubinie. Do fazy grupowej awansuje ekipa, która okaże się lepsza w dwumeczu. 5 bramek straty, to biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, jest sporym dystansem do odrobienia.

PGE MKS El-Volt Lublin – KGHM MKS Zagłębie Lubin 24:29 (14:17)

Volt: Wdowiak, Martins - Rosiak 7, Radosavljević 5, Szynkaruk 3, O’Mullony 2, Andruszak 2,  Przywara 2, Górna 1, M. Więckowska 1, Planeta 1.

Zagłebie: Maliczkiewicz, Zima – Jakubowska 8, Fraga 4, Kochaniak 4, Fernandes 3, Drabik 3, Weber 2, Cavo 1, Janas 1, Grzyb 1,

Sędziowali:Radcenko i Persis (obaj Łótwa). Widzów: 2800.

PKO BP EKSTRAKLASA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0-3
Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5-1
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 1-2
Lech Poznań - Motor Lublin 2-2
Piast Gliwice - Korona Kielce 0-0
Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 1-2
Wisła Płock - Pogoń Szczecin 2-0
Cracovia - Zagłębie Lubin 0-0

Tabela:

1. Górnik 14 29 26-12
2. Jagiellonia 13 24 25-17
3. Wisła Płock 13 25 18-9
4. Cracovia 13 22 21-14
5. Lech 13 21 22-20
6. Korona 14 20 16-12
7. Raków 13 20 16-17
8. Radomiak 14 19 25-24
9. Zagłębie 13 18 25-18
10. Legia 13 17 15-13
11. Widzew 14 17 21-21
12. Katowice 14 17 20-24
13. Pogoń 14 17 20-25
14. Motor 13 15 18-23
15. Arka 14 15 10-25
16. Lechia 14 10 23-31
17. Bruk-Bet 14 10 17-28
18. Piast 12 8 10-15

