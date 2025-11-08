Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

LPEC zawarł umowę z konsorcjum firm ABARO z Gdańska i KARTGIS z Warszawy na na realizację inwestycji, która obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez pięć lat zintegrowanego systemu informatycznego. System pozwoli na zdalny odczyt i sterowanie urządzeniami w ponad 2,4 tysiącach węzłów cieplnych, 742 punktach pomiarowych i 29 źródłach ciepła.

Nowe rozwiązania obejmą wdrożenie centralnego repozytorium danych, systemów telemetrycznych i telemechanicznych, a także aplikacji klasy Business Intelligence. Dane z obiektów będą integrowane w jednym środowisku analitycznym, co umożliwi szybkie reagowanie na zakłócenia i optymalizację pracy całej sieci. LPEC zyska tym samym narzędzie, które nie tylko poprawi efektywność zarządzania ciepłem, ale przyczyni się też do ograniczenia strat energii i obniżenia kosztów jej dostaw.

- Podpisanie tej umowy to kolejny krok w kierunku budowy Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego w Lublinie. Nowy system pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał danych i nowoczesnych technologii, aby dostarczać ciepło mieszkańcom w sposób jeszcze bardziej niezawodny, bezpieczny i po niższych kosztach – podkreślił Marek Goluch, prezes LPEC, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Według szacunków spółki, realizacja projektu pozwoli zmniejszyć emisję CO₂ o ponad 5,6 tysięcy ton rocznie.

Cyfrowa transformacja lubelskiego systemu ciepłowniczego potrwa do 2029 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 17 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego.

LPEC zarządza jednym z największych systemów ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do 75 procent gospodarstw domowych w Lublinie, czyli 250 tysięcy mieszkańców. Władze LPEC-u przekonują, że dzięki inwestycjom w nowe technologie spółka umocni swoją pozycję lidera nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce.