Słynny Youtuber zachwycony jadłodajnią w Kraśniku. „To perełka, najlepszy bar w Polsce!”

Youtuber Książulo w Kraśniku
Youtuber Książulo w Kraśniku (fot. Książulo/YT)

Książulo, najpopularniejszy polski tester lokali gastronomicznych na Youtube, odwiedził Kraśnik i zachwycił się cenami i jedzeniem w jadłodajni Kuchnia Domowa, którą prowadzi pani Marta Flis. - Dla mnie to w tej chwili najlepszy bar w Polsce. Niesamowita perełka na skalę kraju – mówił influencer.

Bar Kuchnia Domowa znajduje się ulicy Urzędowskiej w Kraśniku, vis-à-vis Urzędu Stanu Cywilnego. Prowadzi go Marta Flis, która – jak sama podkreśliła w materiale youtubera Książula – od czterech lat powinna znajdować się na emeryturze, ale zamiast tego wciąż pracuje i gotuje, jak to w tego typu biznesach bywa.

Książulo to tak naprawdę Szymon Nyczke. Poczynania influencera śledzą dwa miliony subskrybentów na Youtube i ponad milion obserwujących na Instagramie. Wybił się jako swoista odpowiedź na „Kuchenne Rewolucje” Magdy Gessler, tylko że skierowana do znacznie młodszego, internetowego odbiorcy. Książulo jest blisko „zwykłych ludzi” i ich kulinarnych gustów, testuje kebaby, bary, jadłodajnie.

Na początku roku pisaliśmy o jego wizycie w Karczmie Bida w podlubelskim Bogucinie. Teraz zawitał do Kraśnika. Youtuber już na wstępie kilkukrotnie podkreślał, że ceny w kraśnickim lokalu są absurdalnie niskie. Zachwycał się, że za dwie potężne siatki jedzenia na wynos zapłacił zaledwie osiemdziesiąt pięć złotych.

Po kilkanaście złotych za różne warianty dwudaniowego obiadu: panierowanego kotleta z kurczaka, kotleta schabowego, kotleta mielonego, z dodatkiem ziemniaków i surówek, a także barszcz czerwony, rosół i pierogi ruskie za złotówkę za sztukę.

- Nigdy, nigdzie, w żadnym innym polskim barze mlecznym nie jadłem lepszego schabowego. I to za za trzynaście złotych! Jakby to kosztowało trzydzieści złotych, to powiedziałbym o nim to samo. Wszystko gra, ilość, jakość, domowy smak. Czuję się, jakbym coś wygrał, że trafiłem do tego miejsca. Nie ma żadnego dziadostwa. Oszczędzania na czymkolwiek. Rosół, za cztery złote, smakuje jak rosół u mojej prababci, przysięgam - rozpływał się Książulo.

- To wygląda jak domowy obiad. Świetne, pyszne. Nie opłaca się gotować, jeśli mieszka się w Kraśniku. Dla mnie to w tej chwili najlepszy bar w Polsce. Niesamowita perełka na skalę kraju – dodawał youtuber.

Wiosną tego roku głośno zrobiło się o wizycie Książula w barze mlecznym w urzędzie warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Influencer chwalił podawane tam jedzenie, a pozytywna recenzja – jak w przypadku jego działalności bywa – ściągnęła do lokalu tłumy jego widzów. Niedługo później Raport Warszawski informował, że pani Maria, właścicielka jadłodajni z trzydziestoletnią historią, postanowiła zamknąć biznes, ponieważ zmęczył ją rozgłos i nagła gigantyczna popularność lokalu.

W przypadku kraśnickiej Kuchni Domowej podobna sytuacja raczej nie będzie mieć miejsca. Jej właścicielka Marta Flis wystąpiła na filmie Książula i podkreślała, że cieszy się z entuzjastycznej recenzji serwowanych przez nią dań.

 

