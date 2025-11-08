Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Puławy

Puławy

Sadurki bliżej stacji

Autor: p.p.
Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego (z lewej), i Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Marcin Zieliński, dyrektor lubelskiego Oddziału STRABAG Sp. z o.o., Marcin Drozdowski, kierownik budowy, podczas uroczystości oddania do użytku nowej drogi
Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego (z lewej), i Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Marcin Zieliński, dyrektor lubelskiego Oddziału STRABAG Sp. z o.o., Marcin Drozdowski, kierownik budowy, podczas uroczystości oddania do użytku nowej drogi
(fot. UMWL)

Mieszkańcy Sadurek mogą teraz komfortowo i wygodnie dojechać do stacji kolejowej. Oddano właśnie do użytku fragment drogi wojewódzkiej nr 860, łączącej drogę wojewódzką nr 830 ze stacją kolejową Małe Sadurki. Odcinek o długości 2,608 km zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 23,1 mln zł.

– W marcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi nr 860. To nie tylko lepszy dojazd do stacji kolejowej, ale również bezpieczniejsze połączenie komunikacyjne i impuls rozwojowy dla całego regionu – podkreślił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 860 o długości 2,6 km, z poszerzeniem jezdni do 7 m, a także przebudowę pięciu skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi. Po obu stronach drogi wykonano chodniki z kostki brukowej o szerokości 2 m, zapewniające dojście do przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz remizy OSP.

W ramach prac przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano nowy system odwodnienia z rowami drogowymi i przepustami, a także zbudowano oświetlenie drogowe, w tym dedykowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych. Inwestycja objęta jest gwarancją i rękojmią do października 2032 roku.

 

Czytaj więcej o:
drogi Jarosław Stawiarski UMWL

Andrzejki to jedyna taka noc w roku – pełna magii, wróżb i szampańskiej zabawy. To idealny moment, aby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, nie tylko w kwestii stroju, ale również manicure'u. Stylizacja paznokci na tę okazję powinna być wyjątkowa, przyciągać spojrzenia i idealnie wpisywać się w tajemniczy klimat wieczoru.
Z pewnością nie tak miał wyglądać występ PGE MKS El-Volt Lublin na inaugurację zmagań w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Podopieczne Pawła Tetelewskiego były wyraźnie gorsze od KGHM MKS Zagłębie Lubin i mają do odrobienia aż 5 bramek.
Niesamowite rzeczy działy się w meczu Motoru Lublin z Wisłą Płock. Zespół trenera Mateusza Stolarskiego w pierwszej połowie kompletnie zdominował wicelidera. Żółto-biało-niebiescy prowadzili jednak tylko jednym golem, choć równie dobrze mogli trzema. W drugiej połowie „Nafciarze” dość szczęśliwie doprowadzili do remisu, a w końcówce po analizie VAR sędzia Daniel Sylwestrzak nie uznał drugiej bramki dla lublinian
Uwierzył w szybki zarobek i stracił 170 tysięcy złotych. Wciągnął w to własną matkę

Uwierzył w szybki zarobek i stracił 170 tysięcy złotych. Wciągnął w to własną matkę

37-latek spod Łukowa dał się nabrać na szemraną inwestycję w koncern paliwowy. Zapożyczał się w parabankach, aż w końcu stracił na tym aż 170 tysięcy złotych! Po drodze w złodziejski proceder wciągnął jeszcze... własną matkę.
Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Jednak przez niską cenę ciepła żaden z chełmskich odbiorców nie kwalifikuje się do programu

Za tanio na pomoc. Bon ciepłowniczy nie dla chełmian

Rządowy bon ciepłowniczy miał być wsparciem dla najuboższych, ale w Chełmie nikt go nie zobaczy. Paradoksalnie – przez to, że miejskie ciepło jest zbyt tanie.

Adam Niedośpiał i Zbigniew Sierdziński z KARTGIS, Marek Goluch z LPEC i Piotr Partyka z ABARO

Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę na wdrożenie nowoczesnego systemu telemetrii i analityki danych. Ma on całkowicie zmienić sposób zarządzania siecią ciepłowniczą w mieście. Projekt o wartości 11,9 miliona złotych to bowiem kolejny krok w kierunku budowy Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego w Lublinie.
Bronowicka 3

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Zaniedbany budynek dawnej szkoły i przedszkola przy ulicy Bronowickiej 3 przemieni się w nowoczesną siedzibę Centrum Interwencji Kryzysowej. – Już w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wskazywaliśmy to miejsce jako jeden z priorytetowych projektów do realizacji – mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.
Sarnie żniwo na podzamczu

Sarnie żniwo na podzamczu

Właściciele działek na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” od lat zmagają się z problemem saren. Te zadomowiły się na terenie ogródków, niszcząc drzewa i krzewy, a także wyjadając zasiewy oraz nasadzenia. W ostatnich dniach pojawiła się jednak realna szansa na humanitarne usunięcie zwierząt.
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

W czasach, gdy jedni liczą kalorie, inni walczą z alergiami, a jeszcze inni próbują po prostu „jeść mądrzej”, w Lublinie od kilku lat działa miejsce, które z pozoru brzmi jak żart: cukiernia… bez cukru. „Ciacho bez cukru” przyciąga jednak tłumy. Bo jak mówi właściciel słodkie wcale nie musi szkodzić.
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka

Prezydent Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.

