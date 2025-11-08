Sadurki bliżej stacji

– W marcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi nr 860. To nie tylko lepszy dojazd do stacji kolejowej, ale również bezpieczniejsze połączenie komunikacyjne i impuls rozwojowy dla całego regionu – podkreślił Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 860 o długości 2,6 km, z poszerzeniem jezdni do 7 m, a także przebudowę pięciu skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi. Po obu stronach drogi wykonano chodniki z kostki brukowej o szerokości 2 m, zapewniające dojście do przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz remizy OSP.

W ramach prac przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano nowy system odwodnienia z rowami drogowymi i przepustami, a także zbudowano oświetlenie drogowe, w tym dedykowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych. Inwestycja objęta jest gwarancją i rękojmią do października 2032 roku.