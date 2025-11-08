Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 8 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lublin

Dzisiaj
13:30
Strona główna » Lublin

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Autor: Zdjęcie autora JM
Udostępnij A A
Bronowicka 3
Bronowicka 3 (fot. Miasto Lublin)

Zaniedbany budynek dawnej szkoły i przedszkola przy ulicy Bronowickiej 3 przemieni się w nowoczesną siedzibę Centrum Interwencji Kryzysowej. – Już w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wskazywaliśmy to miejsce jako jeden z priorytetowych projektów do realizacji – mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Władze Lublina podkreślają, że to kolejny istotny punkt na mapie miasta po Parku Bronowickim i amfiteatrze na Tatarach przeznaczony do gruntownej rewitalizacji.  W ciągu półtora roku budynek dawnej szkoły i przedszkola przy ulicy Bronowickiej 3 ma zmienić się w siedziba Centrum Interwencji Kryzysowej

Prace obejmą gruntowny remont i modernizację obiektu. W planach jest montaż windy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji gazowej, elektrycznej i teletechnicznej, wentylacji i klimatyzacji, ocieplenie elewacji i odnowa dachu. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w fotowoltaikę, punkty ładowania aut elektrycznych, miejsca postojowe dla samochodów i nowe nasadzenia zieleni.

Po modernizacji powstanie tam trzykondygnacyjne Centrum Interwencji Kryzysowej o powierzchni ponad 1,8 tys. m². Znajdą się w nim gabinety specjalistyczne, sale terapii i warsztatów, sala pierwszego kontaktu dla osób w kryzysie, świetlica dla dzieci, jadalnia z kuchnią i część hostelowa z siedmioma pokojami dla osób wymagających pomocy i opieki.

- Inwestycję zrealizujemy przy znaczącym wsparciu funduszy europejskich na rewitalizację obszarów miejskich. Jej celem jest nie tylko podniesienie jakości przestrzeni w wybranych częściach miasta. To przedsięwzięcie wskazywane w naszych kluczowych miejskich dokumentach, takich jak Gminny Program Rewitalizacji, Strategia Lublina 2030, ale także w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, gdzie nowe społeczne miejsce na Bronowicach wskazaliśmy jako jeden z priorytetowych projektów do realizacji – przekazał wiceprezydent Tomasz Fulara w oficjalnym komunikacie.

Całkowita wartość tej inwestycji to 13,2 miliona złotych. Kwota dofinansowania wynosi ponad 11,2 miliona, w tym 10 milionów z Unii Europejskiej i 1,1 miliona z budżetu RP.

Amfiteatr na Tatarach doczeka się przebudowy. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

Amfiteatr na Tatarach doczeka się przebudowy. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

Miasto Lublin podpisało umowę na przebudowę osiedlowego amfiteatru na Tatarach. Wartość kontraktu to blisko 6,28 mln zł. Prace potrwają 15 miesięcy, a wykonawcą inwestycji jest spółka Garden Designers z Lublina. Przekazanie placu budowy ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
Trwa rewitalizacja Parku Bronowickiego. Prace nabierają tempa
Lublin
galeria

Trwa rewitalizacja Parku Bronowickiego. Prace nabierają tempa

Ponad 12,5 mln zł kosztuje rewaloryzacja Parku Bronowickiego – jednego z najstarszych zabytków zieleni w Lublinie. Prace już trwają, a zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 roku.
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Tomasz Fulara Bronowicka 3 Centrum Interwencji Kryzysowej

Pozostałe informacje

Youtuber Książulo w Kraśniku

Słynny Youtuber zachwycony jadłodajnią w Kraśniku. „To perełka, najlepszy bar w Polsce!”

Książulo, najpopularniejszy polski tester lokali gastronomicznych na Youtube, odwiedził Kraśnik i zachwycił się cenami i jedzeniem w jadłodajni Kuchnia Domowa, którą prowadzi pani Marta Flis. - Dla mnie to w tej chwili najlepszy bar w Polsce. Niesamowita perełka na skalę kraju – mówił influencer.
Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

O godzinie 17.30 piłkarze Motoru Lublin zmierzą się u siebie z rewelacyjnie spisującą się po awansie z Betclic I Ligi Wisłą Płock. Zapraszamy na naszą relację z tego spotkania
Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Jednak przez niską cenę ciepła żaden z chełmskich odbiorców nie kwalifikuje się do programu

Za tanio na pomoc. Bon ciepłowniczy nie dla chełmian

Rządowy bon ciepłowniczy miał być wsparciem dla najuboższych, ale w Chełmie nikt go nie zobaczy. Paradoksalnie – przez to, że miejskie ciepło jest zbyt tanie.

Adam Niedośpiał i Zbigniew Sierdziński z KARTGIS, Marek Goluch z LPEC i Piotr Partyka z ABARO

Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę na wdrożenie nowoczesnego systemu telemetrii i analityki danych. Ma on całkowicie zmienić sposób zarządzania siecią ciepłowniczą w mieście. Projekt o wartości 11,9 miliona złotych to bowiem kolejny krok w kierunku budowy Inteligentnego Systemu Ciepłowniczego w Lublinie.
Bronowicka 3

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Zaniedbany budynek dawnej szkoły i przedszkola przy ulicy Bronowickiej 3 przemieni się w nowoczesną siedzibę Centrum Interwencji Kryzysowej. – Już w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 wskazywaliśmy to miejsce jako jeden z priorytetowych projektów do realizacji – mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.
Sarnie żniwo na podzamczu

Sarnie żniwo na podzamczu

Właściciele działek na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” od lat zmagają się z problemem saren. Te zadomowiły się na terenie ogródków, niszcząc drzewa i krzewy, a także wyjadając zasiewy oraz nasadzenia. W ostatnich dniach pojawiła się jednak realna szansa na humanitarne usunięcie zwierząt.
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

W czasach, gdy jedni liczą kalorie, inni walczą z alergiami, a jeszcze inni próbują po prostu „jeść mądrzej”, w Lublinie od kilku lat działa miejsce, które z pozoru brzmi jak żart: cukiernia… bez cukru. „Ciacho bez cukru” przyciąga jednak tłumy. Bo jak mówi właściciel słodkie wcale nie musi szkodzić.
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka

Prezydent Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
Paulina Wdowiak jest ostatnio w wybitnej dyspozycji

Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin w kadrze Polski na mistrzostwa świata

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak otrzymały powołania do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata.
43-mieszkaniec Lublina zatrzymany za płacenie fałszywkami

Płacił fałszywkami, miał maczetę i „piękny” uśmiech. Grozi mu 8 lat za kratami

43-letni mieszkaniec Lublina przynajmniej siedem razy płacił w sklepach fałszywymi banknotami z napisem „souvenir”. W domu ukrywał maczetę i paralizator. Grozi mu nawet osiem lat pozbawienia wolności.
KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski znalazł się w gronie najsilniejszych marek w kraju – wynika z najnowszego raportu Top Marka 2025, przygotowanego przez magazyn „Press” i Instytut Monitorowania Mediów. Uczelnia zajęła 79. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu i została wskazana jako najsilniejsza marka na Lubelszczyźnie.
Karol Czubak spróbuje poprawić swój dorobek strzelecki w meczu z Wisłą Płock

Motor gra dzisiaj z Wisłą Płock. Sprawdzą najlepszą defensywę w lidze

Wygrana z Widzewem, remis w Poznaniu z Lechem, a teraz domowy mecz z wiceliderem tabeli. W sobotę na Motor Lublin Arenie zamelduje się Wisła Płock. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisja, jak zwykle w Canal+Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, by Prokuratura Krajowa mogła postawić mu 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Izba wyraziła również zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie.
Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie zatrzymali grupę młodych osób odpowiedzialnych za organizowanie i przeprowadzanie ataków typu DDoS na serwisy internetowe. Jak ustalili policjanci, sprawcami byli nastolatkowie w wieku od 14 do 17 lat.
Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła zarzuty byłym dyrektorom odpowiedzialnym za zakup urządzeń Securebox dla sądów w latach 2022–2023. Podejrzani to Zbigniew G., były dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.

Najnowsze
Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego (z lewej), i Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Marcin Zieliński, dyrektor lubelskiego Oddziału STRABAG Sp. z o.o., Marcin Drozdowski, kierownik budowy, podczas uroczystości oddania do użytku nowej drogi

18:22 Sadurki bliżej stacji

17:01

Słynny Youtuber zachwycony jadłodajnią w Kraśniku. „To perełka, najlepszy bar w Polsce!”

16:44

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

16:06

Za tanio na pomoc. Bon ciepłowniczy nie dla chełmian

14:49

Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

13:30

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

12:19

Sarnie żniwo na podzamczu

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Youtuber Książulo w Kraśniku

Słynny Youtuber zachwycony jadłodajnią w Kraśniku. „To perełka, najlepszy bar w Polsce!”

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Jednak przez niską cenę ciepła żaden z chełmskich odbiorców nie kwalifikuje się do programu

Za tanio na pomoc. Bon ciepłowniczy nie dla chełmian

Adam Niedośpiał i Zbigniew Sierdziński z KARTGIS, Marek Goluch z LPEC i Piotr Partyka z ABARO

Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

Bronowicka 3

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Sarnie żniwo na podzamczu

Sarnie żniwo na podzamczu

Youtuber Książulo w Kraśniku

Słynny Youtuber zachwycony jadłodajnią w Kraśniku. „To perełka, najlepszy bar w Polsce!”

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Jednak przez niską cenę ciepła żaden z chełmskich odbiorców nie kwalifikuje się do programu

Za tanio na pomoc. Bon ciepłowniczy nie dla chełmian

Adam Niedośpiał i Zbigniew Sierdziński z KARTGIS, Marek Goluch z LPEC i Piotr Partyka z ABARO

Lublin stawia na inteligentne ciepło. LPEC wkracza w nową erę cyfrowej energetyki

Bronowicka 3

Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Sarnie żniwo na podzamczu

Sarnie żniwo na podzamczu

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
film

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
DZIENNIK ZE SMAKIEM

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

film
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
film

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
galeria
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Foto
Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
ZDJĘCIA

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

galeria
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
galeria
ZDJĘCIA

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
galeria

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
galeria
ZDJĘCIA

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
galeria

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
galeria
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty