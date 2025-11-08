Bronowicka 3 zyska nowe życie. Za 13 milionów złotych powstanie nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Władze Lublina podkreślają, że to kolejny istotny punkt na mapie miasta po Parku Bronowickim i amfiteatrze na Tatarach przeznaczony do gruntownej rewitalizacji. W ciągu półtora roku budynek dawnej szkoły i przedszkola przy ulicy Bronowickiej 3 ma zmienić się w siedziba Centrum Interwencji Kryzysowej.

Prace obejmą gruntowny remont i modernizację obiektu. W planach jest montaż windy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji gazowej, elektrycznej i teletechnicznej, wentylacji i klimatyzacji, ocieplenie elewacji i odnowa dachu. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w fotowoltaikę, punkty ładowania aut elektrycznych, miejsca postojowe dla samochodów i nowe nasadzenia zieleni.

Po modernizacji powstanie tam trzykondygnacyjne Centrum Interwencji Kryzysowej o powierzchni ponad 1,8 tys. m². Znajdą się w nim gabinety specjalistyczne, sale terapii i warsztatów, sala pierwszego kontaktu dla osób w kryzysie, świetlica dla dzieci, jadalnia z kuchnią i część hostelowa z siedmioma pokojami dla osób wymagających pomocy i opieki.

- Inwestycję zrealizujemy przy znaczącym wsparciu funduszy europejskich na rewitalizację obszarów miejskich. Jej celem jest nie tylko podniesienie jakości przestrzeni w wybranych częściach miasta. To przedsięwzięcie wskazywane w naszych kluczowych miejskich dokumentach, takich jak Gminny Program Rewitalizacji, Strategia Lublina 2030, ale także w aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, gdzie nowe społeczne miejsce na Bronowicach wskazaliśmy jako jeden z priorytetowych projektów do realizacji – przekazał wiceprezydent Tomasz Fulara w oficjalnym komunikacie.

Całkowita wartość tej inwestycji to 13,2 miliona złotych. Kwota dofinansowania wynosi ponad 11,2 miliona, w tym 10 milionów z Unii Europejskiej i 1,1 miliona z budżetu RP.