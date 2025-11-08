Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sarnie żniwo na podzamczu

(fot. fot. ROD Podzamcze)

Właściciele działek na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” od lat zmagają się z problemem saren. Te zadomowiły się na terenie ogródków, niszcząc drzewa i krzewy, a także wyjadając zasiewy oraz nasadzenia. W ostatnich dniach pojawiła się jednak realna szansa na humanitarne usunięcie zwierząt.

– Te sarny to prawdziwe utrapienie. Wyjadają praktycznie wszystko, niszczą rośliny – mówi nam właścicielka jednego z ogródków działkowych. – Ja w końcu za własne pieniądze ogrodziłam swój ogródek tak, że sarny na pewno nie sforsują tego płotu. Ale to są spore koszty, nie każdego stać – dodaje pani Jadwiga.

Zgodnie z regulaminem ROD, ogrodzenia wokół działek nie powinny przekraczać wysokości jednego metra. Jednak zarząd ROD Podzamcze, w ramach ochrony nasadzeń działkowców, zezwolił na stawianie wyższych ogrodzeń. Sęk w tym, że – jak się niejednokrotnie okazywało – nawet ogrodzenie z siatki leśnej na wysokość dwóch metrów nie jest dla saren przeszkodą, gdyż te zwierzęta przy dłuższym rozbiegu pokonują je bez wysiłku.

Problem saren pojawił się kilka lat temu, zanim ROD na lubelskim podzamczu dorobił się szczelniejszego ogrodzenia. Początkowo skala zjawiska nie była duża – było to zaledwie kilka saren. Dziś mówimy o liczbie około 40! Konkretnie są to cztery stada, liczące po około 10 zwierząt.

– Jako Zarząd nie mogliśmy podejmować żadnych działań na własną rękę, bowiem byłoby to niezgodne z prawem – informuje Maria Kaczmarek z biura zarządu ROD Podzamcze. – Kilka razy wysyłaliśmy pisma do Urzędu Miasta, odbywały się wizje lokalne. Otrzymywaliśmy zgodę na odłów saren z akceptacją Głównego Lekarza Weterynarii, ale za każdym razem, gdy wszystko już było formalnie załatwione, okazywało się, że akurat jest okres ochronny lub że nie ma wyznaczonych osób z odpowiednimi uprawnieniami. Innym razem nie było warunków transportowych. Sprawa się przeciągała w nieskończoność – dodaje.

Czas płynął, a problem narastał, wraz z rosnącą dynamicznie populacją saren na terenie ogródków. Nieproszeni faunistyczni goście rozpanoszyli się na Podzamczu jak u siebie. Ich szkodliwa działalność to przede wszystkim obgryzanie roślin uprawnych oraz krzewów i bylin. Tutaj wczesną wiosną najpierw ofiarą padają tulipany, potem młode liście róż, a także warzywa: sałata, fasola, pędy ogórków. Ponoć głodna sarna nie odmawia prawie niczego, z wyjątkiem piwonii, czosnku i pomidorów. Na tym szarogęszenie się zwierzaków się nie kończy. Samce wycierają swoje poroże o młode drzewka i krzewy, niszcząc łyko i doprowadzając rośliny do obumierania. Ewentualnie po prostu je łamią. Ponadto sarny depczą nasadzenia i zasiewy.

Można to traktować z przymrużeniem oka, ale dziko żyjące zwierzęta mogą być też niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. – Bywają agresywne, zwłaszcza gdy urodzą im się młode. Żeby chronić potomstwo potrafią nacierać na człowieka czy też na psa – wyjaśnia Maria Kaczmarek.

Ponadto sarny bywają też niebezpieczne… same dla siebie. Zdarza się, że nieporadne młode topią się np. w bagnistej ziemi przy rowkach odwadniających albo spłoszone dorosłe osobniki wbiegają z impetem w ogrodzenie, niejednokrotnie doznając obrażeń.

Czy problem zostanie rozwiązany? Pojawiło się światełko w tunelu. Kilka dni temu odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ratusza, podczas której uzgodniono cały proces jaki musi się odbyć, by odłów saren stał się skuteczny.

Odłów ma polegać na odizolowaniu wydzielonego terenu, ustawieniu tam „wabików” w postaci paśnika z sianem i tzw. lizawek z soli. W tym miejscu uprawnione do tego osoby będą dokonywać kontrolowanego „odstrzału” z użyciem środka usypiającego, a następnie zwierzęta będą przewożone na otwarte tereny leśne, daleko poza granice miasta. 

– Mamy nadzieję, że tym razem będzie to dostatecznie skuteczna metoda – podkreśla przedstawicielka ROD Podzamcze.

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka

Prezydent Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.
Paulina Wdowiak jest ostatnio w wybitnej dyspozycji

Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin w kadrze Polski na mistrzostwa świata

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak otrzymały powołania do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata.
43-mieszkaniec Lublina zatrzymany za płacenie fałszywkami

Płacił fałszywkami, miał maczetę i „piękny” uśmiech. Grozi mu 8 lat za kratami

43-letni mieszkaniec Lublina przynajmniej siedem razy płacił w sklepach fałszywymi banknotami z napisem „souvenir”. W domu ukrywał maczetę i paralizator. Grozi mu nawet osiem lat pozbawienia wolności.
KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

KUL wśród najsilniejszych marek w Polsce. Uczelnia z wysoką pozycją w rankingu Top Marka 2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski znalazł się w gronie najsilniejszych marek w kraju – wynika z najnowszego raportu Top Marka 2025, przygotowanego przez magazyn „Press” i Instytut Monitorowania Mediów. Uczelnia zajęła 79. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu i została wskazana jako najsilniejsza marka na Lubelszczyźnie.
Karol Czubak spróbuje poprawić swój dorobek strzelecki w meczu z Wisłą Płock

Motor gra dzisiaj z Wisłą Płock. Sprawdzą najlepszą defensywę w lidze

Wygrana z Widzewem, remis w Poznaniu z Lechem, a teraz domowy mecz z wiceliderem tabeli. W sobotę na Motor Lublin Arenie zamelduje się Wisła Płock. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisja, jak zwykle w Canal+Sport 3, a u nas tekstowa relacja na żywo.
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, by Prokuratura Krajowa mogła postawić mu 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Izba wyraziła również zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie.
Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Młodzi hakerzy odpowiedzialni za paraliżowanie stron zatrzymani

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie zatrzymali grupę młodych osób odpowiedzialnych za organizowanie i przeprowadzanie ataków typu DDoS na serwisy internetowe. Jak ustalili policjanci, sprawcami byli nastolatkowie w wieku od 14 do 17 lat.
Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Zarzuty dla byłych urzędników resortu sprawiedliwości

Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła zarzuty byłym dyrektorom odpowiedzialnym za zakup urządzeń Securebox dla sądów w latach 2022–2023. Podejrzani to Zbigniew G., były dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Jan K., były dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.
Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
ZDJĘCIA
galeria

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dziś gala podsumowująca tegoroczną działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Komorski, Wojewoda Lubelski.
3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

3 promile i sen na asfalcie. Cudem uniknął śmierci na drodze krajowej

Miał ponad 3 promile alkoholu i postanowił uciąć sobie drzemkę... na środku drogi krajowej. 45-letni mieszkaniec gminy Stary Brus może mówić o nieprawdopodobnym szczęściu, bo choć został przejechany przez samochód, przeżył wypadek. Policja apeluje o rozwagę – i do pieszych, i do kierowców.
Konkurencyjne Lubelskie. Konferencja o tym, jak odwaga i technologia mogą zmienić region
NASZ PATRONAT
25 listopada 2025, 10:00

Konkurencyjne Lubelskie. Konferencja o tym, jak odwaga i technologia mogą zmienić region

Jak sprawić, by Lubelszczyzna była bardziej widoczna na gospodarnej mapie Polski? O tym mają rozmawiać przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy i innowatorzy podczas konferencji Konkurencyjne Lubelskie, która odbędzie się 25 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Czy jesteśmy gotowi na przełom cyfrowy w obszarze zdrowia?

Cyfrowe Kompetencje Zdrowotne (CKZ), są koncepcją, która zmienia się wraz z postępem technologicznym.
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
ZDJĘCIA
galeria

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbył się finał projektu „Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu”. Na scenie historycznej Teatralni młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odtworzyła wybrane dzieła z muzealnych kolekcji, zamieniając je w pełne emocji i ruchu mini-spektakle.

