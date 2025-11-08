Motor Lublin - Wisła Płock. Świetny początek żółto-biało-niebieskich [na żywo]

Motor Lublin - Wisła Płock 1:0

Bramki: Ronaldo (4),

Motor: Brkić - Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki - Samper, Wolski, Rodriguez - Król, Czubak, Ronaldo.

Wisła: Leszczyński – Rogelj, Haglind-Sangre, M. Kamiński, Edmundsson, Lecoeuche – D. Kun, Pacheco, Tavares – Sekulski, Jurić

--------------------------------------------------------

40' Kartkę zobaczył także rezerwowy Wisły Fabian Hiszpański

39' Ależ się "zakotłowało"! Edmundsson bez pardonu przewrócił Rodrigueza w okolicach linii środkowej. Chwilę później Paweł Stolarski zaatakował Sekulskiego. Doszło do przepychanek, wyskoczyli na boisko rezerwowi z Płocka. Skończyło się żółtymi karkami dla obrońcy Motoru i napastnika Wisły

37' Dośrodkowanie z rzutu rożnego po ziemi i Rodriguez piętą próbował zaskoczyć Leszczyńskiego, ale bez efektu

35' Kolejna szansa na gola dla miejscowych. Stolarski uderzył jednak w środek bramki

32' Motor w pierwszych 30 minutach kompletnie zdominował wicelidera. Kibice mogą jedynie żałować, że ich ulubieńcy nie prowadzą więcej niż jedną bramką

30' Nie ma gola! Fatalnie wykonana jedenastka. Wolski uderzył lekko po ziemi i blisko środka bramki. Wielka szkoda!

Karny! Za chwilę do piłki podejdzie Wolski

Znowu będziemy mieć analizę VAR

27' Wolski uderza sprzed pola karnego. Piłkę zablokował Edmundsson, a sędzia wskazuje na 11 metr!

26' Luberecki w poszukiwaniu Ronaldo i Edmundsson wybija piłkę na rzut rożny

26' Zagranie w pole karne do Sekulskiego, który miał problemy z przyjęciem

25' Pierwszy wypad Wisły pod pole karne Motoru, ale dobrze spisali się obrońcy i od bramki zaczyna Brkić

22' Dośrodkowanie z kornera na głowę Czubaka, który faulował w walce o piłkę jednego z rywali

21' Dwójkowa akcja Lubereckiego i Ronaldo, rzut rożny dla miejscowych

19' Kamiński ostro potraktował Czubaka na około 40 metrze od własnej bramki

Przerwa w grze, sędziowie sprawdzają czy wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Nie ma gola. Czubak był na minimalnym spalonym zanim Tavares wybijał piłkę w powietrze

14' GOOOOOOOOOOL dla Motoru! Kuriozalna bramka. Wrzut z autu w pole karne gości. Tavares po przebitce wybił piłkę w górę. Ta spadła metr przed bramką na głowę Czubaka, który wpakował ją głową do siatki

12' Kolejna dynamiczna akcja Ronaldo i mocne zagranie w kierunku bramki. Piłkę wybili obrońcy z Płocka

10' Mogło być 2:0! Wolski zagrał w pole karne do Czubaka, ale ten źle przyjął sobie futbolówkę na około ósmym metrze

8' Motor nadal stara się atakować. Widać, że zawodnicy mają dzisiaj dużą ochotę do gry

4' GOOOOOOL dla Motoru! Świetne podanie Wolskiego do Stolarskiego. Ten spod linii końcowej dośrodkował na głowę Czubaka. Piłka po jego strzale trafiła w słupek, a z dobitką pospieszył Ronaldo!

2' Faul na Rodriguezie na lewej stronie boiska. Wrzutka w pole karne i spore zamieszanie. Najpierw zablokowany strzał Króla, a później niecelna próba Lubereckiego

1' Gramy!

--------------------------------------------------------

Za nami Mazurek Dąbrowskiego upamiętniający zbliżające się Święto Niepodległości

Sędziowie wyprowadzają obie drużyny na murawę

Mamy lekkie opóźnienie, bo koszulka Ivana Brkicia jest zbyt podobna do trykotów piłkarzy Wisły

Wszystko gotowe, za chwilę pierwszy gwizdek spotkania

Zawodnicy obu drużyn już od jakiegoś czasu na rozgrzewce

- Wisła nie traci zbyt wielu bramek i jest typem zespołu, który czeka na to co zrobi przeciwnik - dodał szkoleniowiec ekipy z Lublina

- Kiedy prowadzi się 2:0 to myśli się o wygranej. My przed tygodniem nie mogliśmy zrobić więcej by nie stracić goli przeciwko Lechowi. Co do składu na mecz z Wisłą. Nie chcę za dużo mieszać, drużyna jest na dobrej fali i nie ma co kombinować. O zmianach w składzie często decydują kartki czy urazy - powiedział przed meczem Mateusz Stolarski, trener Motoru.

Motor jest obecnie na 14. miejscu w tabeli, a Wisła jest wiceliderem. To pokazuje, że dziś żółto-biało-niebieskich czeka trudne wyzwanie, ale celem jest oczywiście zwycięstwo.