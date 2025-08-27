PGE MKS El-Volt Lublin zyskał potężnego sponsora w postaci Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

– MKS Lublin to marka rozpoznawalna nie tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce. Od lat łączy profesjonalny sport na najwyższym poziomie z mądrą pracą u podstaw i wychowaniem kolejnych pokoleń zawodniczek. Jako Bogdanka chcemy być częścią tej misji – wspierać sport kobiet, promować zdrowy styl życia i rozwijać naszą obecność w sercu regionu, z którego się wywodzimy – mówi Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

- Witamy w gronie partnerów naszego klubu kolejną wielką markę. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to jedna z największych firm w naszym regionie, lider rynku węgla kamiennego w Polsce, który obejmuje swoim mecenatem najlepsze drużyny sportowe Lubelszczyzny. Jesteśmy dumni, że PGE MKS El-Volt Lublin dołącza do tego grona. To współpraca, która ma dla nas wielką wartość nie tylko w kategoriach biznesowych, ale i symbolicznych. Lubelski Węgiel „Bogdanka” to firma głęboko zakorzeniona w naszym regionie, stawiająca na konsekwencję, stabilność i rozwój, czyli wartości, które są bliskie także naszej drużynie. Wierzę, że dzięki temu partnerstwu będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować naszą misję: promocję piłki ręcznej kobiet, budowanie silnej i profesjonalnej organizacji oraz dostarczanie kibicom sportowych emocji na najwyższym poziomie. To ważny etap w historii naszego klubu i jestem przekonany, że wspólnie z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. będziemy mogli sięgać po kolejne ambitne cele i sukcesy – kończy Prezes Zarządu MKS Lublin S.A., Tomasz Lewtak.