Sport
PGE Start Lublin zdobył Pekao Superpuchar Polski

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
(fot. DW)

To jest niezwykle ciężkie do wytłumaczenia. PGE Start Lublin w pierwszej połowie nie istniał na parkiecie i był kompletnie zdominowany przez Energę Trefl Sopot. Po zmianie stron jednak „czerwono-czarni” włączyli zdecydowanie wyższy bieg i wygrali 82:77. Nie trzeba dodawać, że jest to pierwszy taki triumf w historii klubu.

Pierwsza połowa była bardzo słaba. Sopocianie trafiali do kosza z bardzo wysoką skutecznością i spokojnie budowali swoją przewagę. Na przerwę Energa Trefl schodziła prowadząc różnicą 14 pkt. A warto wspomnieć, że w drugiej kwarcie potrafiła się ona zbliżać nawet do 20 „oczek”.

Ciężko powiedzieć, co Wojciech Kamiński powiedział swoim zawodnikom w szatni. Na pewno było to bardzo skuteczne, bo natchnął graczy z Lublina. Ci zaczęli grać wybitnie i już w trzeciej kwarcie odrobili straty. W ostatniej odsłonie natomiast przejęli inicjatywę i wygrali 82:77.

Bohaterem tego spotkania był Quincy Ford, który zdobył 18 pkt. Amerykanin dorzucił również 8 zbiórek. Tytuł MVP zgarnął Tevin Mack, który na swoim koncie zapisał aż 25 pkt. U przeciwników wyróżnił się Paul Scruggs, który zdobył aż 25 pkt.

Energa Trefl Sopot – PGE Start Lublin  77:82 (25:18, 21:14, 11:27, 20:23)

Trefl: Scruggs 25 (3x3), Goins 9 (1x3), Witliński 8, Kacinas 8 (2x3), Schenk 8 (2x3) oraz Cowels III 10 (2x3), Nowicki 5 (1x3), Zapała 4, Klejzik 0, Chac 0.

PGE Start: Mack 25 (4x3), Ford 18 (5x3), Hawkins 17 (3x3), Griffin 7, Krasuski 3 (1x3) oraz Wright 10 (1x3), Tennyson 2, B. Pelczar 0, Put 0.

Widzów: 1617.

Roman Szymański

To jest niezwykle ciężkie do wytłumaczenia. PGE Start Lublin w pierwszej połowie nie istniał na parkiecie i był kompletnie zdominowany przez Energę Trefl Sopot. Po zmianie stron jednak „czerwono-czarni" włączyli zdecydowanie wyższy bieg i wygrali 82:77. Nie trzeba dodawać, że jest to pierwszy taki triumf w historii klubu.
PKO BP EKSTRAKLASA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Korona Kielce 0-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 0-2
GKS Katowice - Cracovia 0-3
Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3-2
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3-4
Radomiak Radom - Piast Gliwice 1-0
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1-1
Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2-2
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 0-1

Tabela:

1. Górnik 9 18 14-7
2. Cracovia 8 17 16-9
3. Wisła Płock 8 16 10-5
4. Jagiellonia 7 16 14-10
5. Korona 9 15 11-7
6. Lech 7 13 13-12
7. Legia 7 11 11-6
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Zagłębie 8 10 16-13
10. Widzew 9 10 13-12
11. Motor 8 10 9-12
12. Pogoń 9 10 14-18
13. Bruk-Bet 9 9 11-13
14. Arka 9 9 5-10
15. Raków 7 7 7-11
16. Katowice 9 7 10-20
17. Lechia 9 6 18-22
18. Piast 7 4 3-7

