Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

To był dość łatwy mecz dla piłkarzy rezerw trzecioligowca. Wprawdzie na jego samym początku było małe trzęsienie ziemi, bo w 22 minucie Jakub Dołęga niespodziewanie dał prowadzenie gościom. Miejscowi piłkarze jednak nie przestraszyli się perspektywy porażki i szybko zaczęli odrabiać straty. Udało im się to bardzo szybko, bo w 33 minucie do siatki trafił Hubert Wasilewski.

– Mam pretensje do swoich zawodników, bo gola straciliśmy po stałym fragmencie gry. Grając z tak mocnym rywalem nie możemy popełniać błędów przy stojącej piłce – powiedział Robert Różański, opiekun Absolwenta.

Trener piłkarzy z Domaszewnicy może być jeszcze bardziej rozżalony, bo jego podopieczni w końcówce pierwszej połowy zmarnowali rzut karny. Pechowym wykonawcą był Konrad Pioruński, który z 11 metrów nie trafił w światło bramki.

Po zmianie stron Podlasie już zdominowało niżej notowanego przeciwnika. Sytuacji było sporo, ale gole padły dopiero po 20 minutach gry. Najpierw trafił Adrian Siemieniuk, a później Jan Kaszkiel i Mikołaj Jenda.

– Cieszy mnie reakcja moich podopiecznych na straconego gola. Widać, że nie mamy z tym problemu, gramy dalej swoje i idziemy po zwycięstwa. Nie napinamy się jednak na walkę o awans do IV ligi. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, a dopiero później zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Wiadomo, że „okręgówka” nie jest punktem docelowym dla piłkarzy rezerw – mówi Jakub Dobosz, trener Podlasia II Biała Podlaska.

BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Podlasie II Biała Podlaska – Absolwent Domaszewnica 4:1 (Wasilewski 33, Siemieniuk 65, Kaszkiel 72, Jenda 85 – Dołęga 22) * Unia Żabików – Victoria Parczew 3:3 (Pawelec 19, 42 z karnego, Palica 61 – Waniowski 7, Bednarczyk 31, Gryczuk 44) * Orzeł Czemierniki – LKS Milanów 2:4 (Kuźma 45, 90 – Ostapiuk 32, 53, 64, Pawlina 89) * KS Drelów – Az-Bud Komarówka Podlaska 1:3 (Karpiszuk 28 – Korol 19, 51, Zdunek 34) * Grom Kąkolewnica – Lutnia Piszczac 3:6 (Muszyński 22, 37, 51 – Mackiewicz 18, 60, 90, Stankiewicz 27, Tuttas 57, Hawryluk 64) * ŁKS Łazy – Unia Krzywda 1:3 (Soćko 72 – Kryczka 5 86, Białach 90) * Kujawiak Stanin – Bizon Jeleniec 0:3 (Okuń 19, 51, Niezabitowski 90) * LZS Sielczyk – Sokół Adamów 0:3 (Baran dwie, Hernandez).