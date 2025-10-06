Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 6 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
16:00
Strona główna » Sport » Piłka nożna » BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora kk
Udostępnij 0 A A
(fot. Absolwent Domaszewnica/facebook)

W niedzielę podopieczni Jakuba Dobosza gładko pokonali Absolwenta Domaszewnica

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

To był dość łatwy mecz dla piłkarzy rezerw trzecioligowca. Wprawdzie na jego samym początku było małe trzęsienie ziemi, bo w 22 minucie Jakub Dołęga niespodziewanie dał prowadzenie gościom. Miejscowi piłkarze jednak nie przestraszyli się perspektywy porażki i szybko zaczęli odrabiać straty. Udało im się to bardzo szybko, bo w 33 minucie do siatki trafił Hubert Wasilewski.

– Mam pretensje do swoich zawodników, bo gola straciliśmy po stałym fragmencie gry. Grając z tak mocnym rywalem nie możemy popełniać błędów przy stojącej piłce – powiedział Robert Różański, opiekun Absolwenta.

Trener piłkarzy z Domaszewnicy może być jeszcze bardziej rozżalony, bo jego podopieczni w końcówce pierwszej połowy zmarnowali rzut karny. Pechowym wykonawcą był Konrad Pioruński, który z 11 metrów nie trafił w światło bramki.

Po zmianie stron Podlasie już zdominowało niżej notowanego przeciwnika. Sytuacji było sporo, ale gole padły dopiero po 20 minutach gry. Najpierw trafił Adrian Siemieniuk, a później Jan Kaszkiel i Mikołaj Jenda.

– Cieszy mnie reakcja moich podopiecznych na straconego gola. Widać, że nie mamy z tym problemu, gramy dalej swoje i idziemy po zwycięstwa. Nie napinamy się jednak na walkę o awans do IV ligi. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, a dopiero później zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Wiadomo, że „okręgówka” nie jest punktem docelowym dla piłkarzy rezerw – mówi Jakub Dobosz, trener Podlasia II Biała Podlaska.

BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA

Podlasie II Biała Podlaska – Absolwent Domaszewnica 4:1 (Wasilewski 33, Siemieniuk 65, Kaszkiel 72, Jenda 85 – Dołęga 22) * Unia Żabików – Victoria Parczew 3:3 (Pawelec 19, 42 z karnego, Palica 61 – Waniowski 7, Bednarczyk 31, Gryczuk 44) * Orzeł Czemierniki – LKS Milanów 2:4 (Kuźma 45, 90 – Ostapiuk 32, 53, 64, Pawlina 89) * KS Drelów – Az-Bud Komarówka Podlaska 1:3 (Karpiszuk 28 – Korol 19, 51, Zdunek 34) * Grom Kąkolewnica – Lutnia Piszczac 3:6 (Muszyński 22, 37, 51 – Mackiewicz 18, 60, 90, Stankiewicz 27, Tuttas 57, Hawryluk 64) * ŁKS Łazy – Unia Krzywda 1:3 (Soćko 72 – Kryczka 5 86, Białach 90) * Kujawiak Stanin – Bizon Jeleniec 0:3 (Okuń 19, 51, Niezabitowski 90) * LZS Sielczyk – Sokół Adamów 0:3 (Baran dwie, Hernandez).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna bialska klasa okręgowa piłka nożna mężczyzn Podlasie II Biała Podlaska absolwent domaszewnica

Pozostałe informacje

Ma 38 metrów długości i prawie 12 metrów szerokości – 3 października otwarto nowy most we Włodawie

Tam gdzie dawniej skrzypiały deski, dziś błyszczy beton. Włodawa otworzyła nowy most

Włodawa zyskała nowy most, który nie tylko łączy brzegi rzeki Włodawki, ale i ludzi. Zastąpił wysłużoną, drewnianą konstrukcję. Nowy obiekt o wartości blisko 6 mln zł został w 95% sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Lubelski Ruch Narodowy
galeria

Ruch Narodowy ma nowe władze w Lublinie. „Prawicowe poglądy są coraz popularniejsze”

Lubelski Ruch Narodowy wybrał nowe władze. Prezesem został Rafał Mekler. - Prawicowe poglądy w całym kraju stają się coraz popularniejsze. Od lat uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów - mówi nam Piotr Zduńczyk z Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Ruchu Narodowego.
Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska wciąż liderem tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

W niedzielę podopieczni Jakuba Dobosza gładko pokonali Absolwenta Domaszewnica
Kilkanaście tysięcy dla najlepszych. Lublin wspiera studentów i doktorantów

Kilkanaście tysięcy dla najlepszych. Lublin wspiera studentów i doktorantów

Najlepsi młodzi naukowcy w Lublinie mają szansę na finansowe wsparcie swoich pasji badawczych. Miasto uruchomiło nabór do programu stypendialnego, w ramach którego można otrzymać 15 tys. zł (dla studentów) lub 19 tys. zł (dla doktorantów). Wnioski można składać do 31 października.
Miliardy na przebudowę Małaszewicz na razie nie popłyną. Minister odpowiada posłom PiS

Miliardy na przebudowę Małaszewicz na razie nie popłyną. Minister odpowiada posłom PiS

Chociaż plan inwestycyjny jest opracowany, to jednak przebudowa portu w Małaszewiczach na razie nie może ruszyć. Powód? Przedłuża się procedura przekształceń własnościowych spółki Cargotor. Posłowie PiS z Lubelszczyzny dopytywali o sprawę w Ministerstwie Infrastruktury.
Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Tipping Point to pierwszy singiel i teledysk z nadchodzącego albumu, który ukaże się na początku 2026 roku o który będzie nazywał się... Megadeth. I będzie to ostatni studyjny album grupy.
Ksiądz kanonik Emil Wojtaś był proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu od 1993 do 2011 roku. Pozostał tutaj również po przejściu na emeryturę

Zmarł wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu. Podano termin pogrzebu

Na wtorek zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Zmarły w piątek wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
Na ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego zaraz po zgłoszeniu zjechały wszystkie służby
AKTUALIZACJA
galeria

Tragedia w Puławach. Czad zabił trzy osoby

Zwłoki trzech osób: dwóch kobiet i mężczyzny znaleziono dzisiaj przed południem w jednym z domów w Puławach. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić policyjne dochodzenie.
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Wszystko dobrze się skończyło. Zaginiony 31-latek odnalazł się w Niemczech

Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 31-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna odnalazł się w Niemczech.
Koszykarze w autobusie? Start i ZDiTM łączą siły

Koszykarze w autobusie? Start i ZDiTM łączą siły

Boisko i autobus mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. W obu przypadkach liczy się jedno – dobra komunikacja. To właśnie hasło nowej kampanii, którą wspólnie prowadzą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz PGE Start Lublin, wicemistrz Polski w koszykówce.
Sztuczna inteligencja w walce z rakiem. COZL ma 14,8 mln zł na transformację cyfrową

Sztuczna inteligencja w walce z rakiem. COZL ma 14,8 mln zł na transformację cyfrową

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) otrzymało prawie 14,8 mln zł na rozwój usług cyfrowych. Projekt placówki zajął 3. miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Jak stworzyć idealne domowe biuro i kącik do nauki? Praktyczny poradnik dla uczniów, studentów i pracowników zdalnych

Jak stworzyć idealne domowe biuro i kącik do nauki? Praktyczny poradnik dla uczniów, studentów i pracowników zdalnych

W ostatnich latach praca i nauka w domu stały się codziennością dla wielu osób. Rozwój pracy zdalnej, zajęcia online na uczelniach oraz coraz większa dostępność materiałów edukacyjnych w internecie sprawiają, że domowe biuro czy kącik do nauki to już nie luksus, lecz konieczność. Dobrze zorganizowana przestrzeń wspiera koncentrację, zwiększa efektywność i pomaga oddzielić obowiązki od życia prywatnego.
Maestrella – ser mozzarella dla mistrzów kuchni

Maestrella – ser mozzarella dla mistrzów kuchni

Maestrella to marka znana przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości sera mozzarella, wykorzystywanego zarówno przez profesjonalistów z branży gastronomicznej, jak i w domowych warunkach. Firma zapewnia, że jej produkty dostarczają włoskiego smaku, odpowiedniego roztapiania i elastyczności – cech szczególnie pożądanych przy pizzy, zapiekankach i daniach włoskich.
Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Sztabki czy monety? Jak inwestować w złoto?

Fizyczne złoto inwestycyjne jest chętnie wybierane przez inwestorów w celu ochrony wartości kapitału w czasie i dywersyfikacji portfela. Jest dostępne w dwóch formach – sztabek i monet bulionowych. Czy istnieje między nimi istotna różnica, czym się kierować przy zakupie i jakie wyroby można kupić współcześnie?
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 października

81-latek za kierownicą. Skończyło się poważną stłuczką na skrzyżowaniu

Dwie osoby trafiły do szpitala po wczorajszym wypadku w powiecie opolskim. Według policji, winę za zdarzenie ponosi 81-letni kierowca.
BIALSKOPODLASKA KLASA OKRĘGOWA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Podlasie II Biała Podlaska - Absolwent Domaszewnica 4-1
Unia Żabików - Victoria Parczew 3-3
KS Drelów - Az-Bud Komarówka Podlaska 1-3
Orzeł Czemierniki - LKS Milanów 2-4
Grom Kąkolewnica - Lutnia Piszczac 3-6
Kujawiak Stanin - Bizon Jeleniec 0-3
ŁKS Łazy - Unia Krzywda 1-3
Red Sielczyk Biała Podl. - Sokół Adamów 0-3

Tabela:

1. Podlasie II 9 24 36-13
2. Orzeł 9 18 29-16
3. Sokół 9 18 16-10
4. Victoria 9 17 34-18
5. Drelów 9 17 22-10
6. Milanów 9 16 34-20
7. Sielczyk 9 16 15-14
8. Az-Bud 9 16 31-18
9. Lutnia 9 15 25-20
10. Absolwent 9 10 19-22
11. Żabików 9 10 13-23
12. Grom 9 10 15-24
13. Krzywda 9 9 11-38
14. Bizon 9 6 14-35
15. Łazy 9 4 12-25
16. Kujawiak 9 3 5-25

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 