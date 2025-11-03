Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 3 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
9:54
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Astra miała problemy z ostatnim zespołem w tabeli, wyniki chełmskiej okręgówki

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Astra Leśniowice odniosła ważne zwycięstwo nad Spartą Rejowiec Fabryczny
Astra Leśniowice odniosła ważne zwycięstwo nad Spartą Rejowiec Fabryczny (fot. ASTRA LEŚNIOWICE)

Ruch Izbica lepszy od rezerw Chełmianki Chełm. Astra Leśniowice pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Unia Rejowiec rozbiła Hetmana Żółkiewka.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Ruch Izbica wykorzystał atut własnego boiska i zainkasował komplet punktów w meczu z rezerwami III-ligowej Chełmianki. Drużyna trenera Romana Blonki, mimo że przegrywała już 0:2, zdołała odwrócić losy spotkania. Jeszcze przed przerwą gospodarze zmniejszyli straty do jednego trafienia. Po zmianie stron wyrównali, 19 minut przed końcem strzelili zwycięskiego gola.

– Zagraliśmy bardzo dobrze pierwszą połowę. W drugiej części zabrakło nam już siły fizycznej aby korzystny wynik dowieźć do końca meczu. Ruch był od nas lepszy – mówi szkoleniowiec rezerw Chełmianki Tomasz Iwan.

To ósme zwycięstwo Ruchu. – W pierwszej połowie mieliśmy swoje okazje ale nic nie chciało wpaść. W drugiej części byliśmy już zdecydowanie lepsi. Wynik mógł być jeszcze wyższy, mieliśmy co najmniej sześć sytuacji sam na sam – zapewnia trener Ruchu Roman Blonka.

Ruch Izbica – Chełmianka II Chełm 3:2 (1:2)

Bramki: P. Lewandowski (40), Gałka (60), Wojewoda (71) – Drylak (23), Malichani (33).

Ruch: Wójciuk – Bożko, Kaszak, Babiarz (70 G. Lewandowski), Czochrowski, P. Lewandowski, Wojewoda, Banach, Jaremek (85 Wróbel), Buk (89 Kliszcz), Gałka (80 Wlizło).

Chełmianka II: Wereszczyński – Kozina, Roczon, Urbański (55 Mazurek), Wrona, Bis, Zdahan, Rydlak (88 Najda), Wiatrak, Malichani (55 Kutrzepa), Jeż (65 Grzywaczewski).

Sparta Rejowiec Fabryczny nadal musi czekać na pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drużyna prowadzona przez Kamila Górę nie dała rady Astrze Leśniowice. Gospodarze ulegli 1:2.

– Na początku Bartek Psuja miał dogodną okazję i powinniśmy prowadzić. W spotkaniu mieliśmy swoje sytuacje. Nastawiliśmy się na grę z kontry ale ich nie wykorzystaliśmy. Nadal czekamy na pierwsze ligowe zwycięstwo. Remis wisiał w powietrzu. Jednak z przebiegu spotkania rywal był od nas lepszy o jedną bramkę – mówi Robert Szkolauk, prezes Sparty.

– Cieszę się ze zwycięstwa, bo było to trudne spotkanie. Sparta, mimo miejsca w tabeli, to bardzo ambitny zespół. Mieliśmy dużo okazji, ale raziliśmy nieskutecznością. Nad tym musimy popracować. Najważniejsze jednak, że pokazaliśmy charakter i wygraliśmy. Dziękuję zawodnikom za walkę i kibicom za obecność. Przed nami już tylko jeden mecz – zrobimy wszystko, żeby zakończyć rundę zwycięstwem – powiedział po końcowym gwizdku szkoleniowiec Astry Artur Dąbrowski.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Astra Leśniowice 1:2 (0:2)

Bramki: Dylewski (samobójcza 54) – Patoka (16,40).

Sparta: Wikło – Melnyk (56 Głowacki), Oleksiejuk, Guz, Barabasz (81 Terlecki), Gadomski (85 Domaciuk), Rutkowski, Adamiec, Charmast (51 Chybiak), Psuja (51 Mazurek), Piorun (72 Mucha).

Astra: Jabłoński – Kudlai, Cole, Dylewski (67 Czubak), Oryszczuk (90 +2 Papuha), Sobolewski (46 Panas), Rząd (88 Jurga), S. Dąbrowski (82 Rakowski), Kopczyński (60 Bereda), Ostapenko (82 Brzeski), Patoka.

Podziałem punktów zakończyły się derby powiatu włodawskiego. Beniaminek SPS Eko Różanka zremisował z lokalnym rywalem Włodawianką 1:1. - Jestem w lekkim szoku. Mecz obejrzało prawie 300 kibiców. Podział punktów jest sprawiedliwy – mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Ostre strzelanie urządziła sobie Unia Rejowiec, która rozbiła na wyjeździe Hetmana Żółkiewka 7:1. – Mecz był pod kontrolą. Wygraliśmy spokojnie - mówi Roman Rossa, trener Unii Rejowiec. - Z powodu kontuzji w naszym składzie zabrakło aż ośmiu zawodników z wyjściowej 11-tki. W bramce mieliśmy 15-latka. Borykamy się z poważnymi kłopotami kadrowymi – wyjaśnia Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana.

Wysoka porażka może być ważnym argumentem co do przyszłości w Żółkiewce trenera Andrzeja Rycaka. Niewykluczone, że niebawem szkoleniowiec przedłoży zarządowi klubu rezygnację z pełnionej funkcji.

Aż trzy czerwone kartki ujrzeli piłkarze, w tym grający trener, Frassatiego Fajsławice, w spotkaniu z Ogniwem Wierzbica. Mimo gry w osłabieniu dwóch zawodników goście wywieźli cenny remis 2:2.

Pozostałe wyniki: Kłos Gmina Chełm – Brat Siennica Nadolna 3:2 (Wójcicki 6, 90 + 2, Gierczak 43 - Kniażuk 5, Suduł 53) * Eko Różanka – Włodawianka Włodawa 1:1 (Kuczyński z karnego 58 – Fedoruk 44) * Vitrum Wola Uhruska – GKS Łopiennik 0:3 (Chruściel 14, Kacper Wojciechowski 75, Sołdecki 82) * Ogniwo Wierzbica – Frassati Fajsławice 2:2 (Pawlak 32, Sitarczuk 65 – Nowak 37, Stefaniak 84). W 80 min Karol Knot (Ogniwo) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz). Czerwone kartki: Patryk Błaziak (Frassati) w 11 min, za niesportowe zachowanie; Rafał Robak (Frassati) w 75 min, za drugą żółtą. Pierwszą żółtą grający trener otrzymał na boisku, drugą już po zejściu z niego; Patryk Przebirowski (Frassati) w 90 + 3 min, za faul taktyczny * Hetman Żółkiewka – Unia Rejowiec 1:7 (Amerla 8 – W. Rossa 15, 42, Dzyr samobójcza 27, Huk 56, Kozioł 58, Nowaczek 76, Martyn 89).

Elijah Hawkins (z piłką) zdobył 16 pkt

PGE Start Lublin rozbity u siebie przez ostatni zespół w tabeli

Laura Gil rozegrała kapitalny mecz

AZS UMCS Lublin wygrał ze Ślęzą i jest jedyną niepokonaną ekipą Orlen Basket Ligi

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie mam pretensji o stracone w Poznaniu bramki

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie mam pretensji o stracone w Poznaniu bramki

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmska klasa okręgowa Sparta Rejowiec Fabryczny ruch izbica astra leśniowice chełmianka II chełm

Pozostałe informacje

Czy warto kupić iPhone 15 w 2025 roku?

Czy warto kupić iPhone 15 w 2025 roku?

W 2025 roku iPhone 15 staje się wyjątkowo opłacalnym wyborem, osiągając historycznie niską cenę około 3400 złotych. Mimo upływu czasu, ten model wciąż imponuje wydajnością procesora A16 Bionic, długim wsparciem aktualizacjami iOS oraz aparatem 48 MP. Stanowi doskonały balans między ceną a nowoczesnością, idealny dla osób szukających solidnego smartfona Apple.
Ciepła piżama w kratę to hit sezonu jesień/zima 2025. Sprawdź, zanim zniknie ostatnia sztuka!

Ciepła piżama w kratę to hit sezonu jesień/zima 2025. Sprawdź, zanim zniknie ostatnia sztuka!

Jesień oraz zima nie muszą wprowadzać nas w przytłaczający, melancholijny nastrój jeśli postaramy się o odpowiedni komfort i wygodę podczas tych trudnych dni. Sprawdzonym sposobem na zadbanie o swoje samopoczucie w chłodny okres jest spędzanie zimnych wieczorów w ciepłych, miłych w dotyku dzianinach.
Az-Bud Komarówka Podlaska i Victoria Parczew w niedzielę zgodnie wygrały swoje mecze

Drużyny z czołówki bialskiej klasy okręgowej wygrały swoje mecze

Prowadzące w tabeli Podlasie II Biała Podlaska pokonało Grom Kąkolewnica. Lutnia Piszczac lepsza od Sokoła Adamów
Lublinianie wsparli odnowę zabytków. Najwięcej zebrano w sobotę
Lublin

Lublinianie wsparli odnowę zabytków. Najwięcej zebrano w sobotę

Ponad 90 tysięcy złotych zebrano podczas tegorocznej kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na jednej z najstarszych lubelskich nekropolii. Przez trzy dni – od 1 do 3 listopada – na cmentarzu przy ul. Lipowej kwestowali artyści, politycy, uczniowie i społecznicy.
Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

W niedzielę, 2 listopada, na drodze krajowej nr 63 w Bezwoli koło Radzynia Podlaskiego doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do szpitala trafił 44-letni kierowca jednośladu.

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych
kraj świat

Strzelanina i obława w Wielkopolsce. Pięć osób zatrzymanych

W niedzielę wieczorem na terenie prywatnej rusznikarni w powiecie gostynińskim w województwie wielkopolskim doszło do strzelaniny, w trakcie której ranne zostały dwie osoby. Na miejsce wezwano policję. Obława zakończyła się po północy.
Drony nad dwoma powiatami. Firma uprzedza mieszkańców

Drony nad dwoma powiatami. Firma uprzedza mieszkańców

Nad powiatem łukowskim i radzyńskim będą latać drony. Specjalistyczna firma będzie przeprowadzać prace pomiarowe na potrzeby przebudowy linii energetycznej.

Akrobatyka w przestworzach
9 listopada 2025, 10:00

Akrobatyka w przestworzach

Już 9 listopada 2025 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym odbędzie się ogólnopolski turniej akrobatyki powietrznej „Fly The Hoop”. Widzowie będą mogli podziwiać niezwykłe występy na kole cyrkowym i chuście wertykalnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Astra Leśniowice odniosła ważne zwycięstwo nad Spartą Rejowiec Fabryczny

Astra miała problemy z ostatnim zespołem w tabeli, wyniki chełmskiej okręgówki

Ruch Izbica lepszy od rezerw Chełmianki Chełm. Astra Leśniowice pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Unia Rejowiec rozbiła Hetmana Żółkiewka.
Kwesta na cmentarzu w Zamościu. Wynik gorszy niż przed rokiem

Kwesta na cmentarzu w Zamościu. Wynik gorszy niż przed rokiem

Jak zwykle od wczesnego rana do wieczora trwała 1 listopada kwesta na rzecz ratowania zabytków cmentarza parafialnego w Zamościu. Tegoroczna, już 19. z kolei dała jednak nieco gorszy wynik niż te z ostatnich lat.
Radni podzieleni w sprawie długu. Jest zgoda na rolowanie
Puławy

Radni podzieleni w sprawie długu. Jest zgoda na rolowanie

Puławy przesuną termin wykupu obligacji o wartości 11,5 mln zł na rok 2040. Poprzednia próba podjęcia uchwały w tej sprawie została zablokowana przez radnych. Tym razem znalazła się większość, która zmiany proponowane przez prezydenta poparła.
Piłkarze Górnika Łęczna (zielone stroje) zremisowali z Polesiem Kock

Górnik II Łęczna tylko zremisował z Polesiem, POM Iskra rozbiła Wisłę Puławy

Na zakończenie października kibice w Łęcznej obejrzeli znakomite widowisko. Miejscowe rezerwy Górnika podzieliły się punktami z Polesiem Kock.
Plac Zamkowy zamknięty. Utrudnienia przez ponad 10 dni

Plac Zamkowy zamknięty. Utrudnienia przez ponad 10 dni

Kierowcy parkujący lub przejeżdżający przez Plac Zamkowy muszą przygotować się na utrudnienia. Od 3 do 13 listopada plac będzie całkowicie zamknięty dla ruchu i wyłączony z możliwości pozostawiania tam auta.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie mam pretensji o stracone w Poznaniu bramki

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie mam pretensji o stracone w Poznaniu bramki

Po serii meczów bez zwycięstwa piłkarze Motoru kontynuują passę spotkań bez porażki. Po wygranej z Widzewem, w niedzielę zremisowali na wyjeździe z Lechem 2:2. Jak zawody oceniają trenerzy obu ekip?
W niedzielny wieczór Bogdanka LUK Lublin pokonała beniaminka PlusLigi w pierwszych historycznych derbach Lubelszczyzny

Bogdanka LUK Lublin lepsza od beniaminka InPost ChKS Chełm

W pierwszych historycznych derbach Lubelszczyzny Bogdanka LUK Lublin pokonała beniaminka InPost ChKS Chełm 3:0
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Kłos Gmina Chełm - Brat Siennica Nadolna 3-2
Sparta Rejowiec F. - Astra Leśniowice 1-2
Ruch Izbica - Chełmianka II 3-2
Eko Różanka - Włodawianka 1-1
Vitrum Wola Uhruska - GKS Łopiennik 0-3
Hetman Żółkiewka - Unia Rejowiec 1-7
Ogniwo Wierzbica - Frassati Fajsławice 2-2

Tabela:

1. Astra 12 29 39-13
2. Eko 12 28 36-15
3. Ruch 12 25 36-28
4. Włodawianka 12 20 27-17
5. Chełmianka II 12 19 30-17
6. Brat 12 18 22-18
7. Ogniwo 12 15 23-23
8. Unia R. 12 14 20-23
9. Kłos 12 13 18-21
10. Frassati 12 12 28-33
11. Łopiennik 12 12 14-25
12. Vitrum 12 9 17-37
13. Hetman 12 8 15-44
14. Sparta 12 7 15-26

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 