Astra miała problemy z ostatnim zespołem w tabeli, wyniki chełmskiej okręgówki

Ruch Izbica wykorzystał atut własnego boiska i zainkasował komplet punktów w meczu z rezerwami III-ligowej Chełmianki. Drużyna trenera Romana Blonki, mimo że przegrywała już 0:2, zdołała odwrócić losy spotkania. Jeszcze przed przerwą gospodarze zmniejszyli straty do jednego trafienia. Po zmianie stron wyrównali, 19 minut przed końcem strzelili zwycięskiego gola.

– Zagraliśmy bardzo dobrze pierwszą połowę. W drugiej części zabrakło nam już siły fizycznej aby korzystny wynik dowieźć do końca meczu. Ruch był od nas lepszy – mówi szkoleniowiec rezerw Chełmianki Tomasz Iwan.

To ósme zwycięstwo Ruchu. – W pierwszej połowie mieliśmy swoje okazje ale nic nie chciało wpaść. W drugiej części byliśmy już zdecydowanie lepsi. Wynik mógł być jeszcze wyższy, mieliśmy co najmniej sześć sytuacji sam na sam – zapewnia trener Ruchu Roman Blonka.

Ruch Izbica – Chełmianka II Chełm 3:2 (1:2)

Bramki: P. Lewandowski (40), Gałka (60), Wojewoda (71) – Drylak (23), Malichani (33).

Ruch: Wójciuk – Bożko, Kaszak, Babiarz (70 G. Lewandowski), Czochrowski, P. Lewandowski, Wojewoda, Banach, Jaremek (85 Wróbel), Buk (89 Kliszcz), Gałka (80 Wlizło).

Chełmianka II: Wereszczyński – Kozina, Roczon, Urbański (55 Mazurek), Wrona, Bis, Zdahan, Rydlak (88 Najda), Wiatrak, Malichani (55 Kutrzepa), Jeż (65 Grzywaczewski).

Sparta Rejowiec Fabryczny nadal musi czekać na pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drużyna prowadzona przez Kamila Górę nie dała rady Astrze Leśniowice. Gospodarze ulegli 1:2.

– Na początku Bartek Psuja miał dogodną okazję i powinniśmy prowadzić. W spotkaniu mieliśmy swoje sytuacje. Nastawiliśmy się na grę z kontry ale ich nie wykorzystaliśmy. Nadal czekamy na pierwsze ligowe zwycięstwo. Remis wisiał w powietrzu. Jednak z przebiegu spotkania rywal był od nas lepszy o jedną bramkę – mówi Robert Szkolauk, prezes Sparty.

– Cieszę się ze zwycięstwa, bo było to trudne spotkanie. Sparta, mimo miejsca w tabeli, to bardzo ambitny zespół. Mieliśmy dużo okazji, ale raziliśmy nieskutecznością. Nad tym musimy popracować. Najważniejsze jednak, że pokazaliśmy charakter i wygraliśmy. Dziękuję zawodnikom za walkę i kibicom za obecność. Przed nami już tylko jeden mecz – zrobimy wszystko, żeby zakończyć rundę zwycięstwem – powiedział po końcowym gwizdku szkoleniowiec Astry Artur Dąbrowski.

Sparta Rejowiec Fabryczny – Astra Leśniowice 1:2 (0:2)

Bramki: Dylewski (samobójcza 54) – Patoka (16,40).

Sparta: Wikło – Melnyk (56 Głowacki), Oleksiejuk, Guz, Barabasz (81 Terlecki), Gadomski (85 Domaciuk), Rutkowski, Adamiec, Charmast (51 Chybiak), Psuja (51 Mazurek), Piorun (72 Mucha).

Astra: Jabłoński – Kudlai, Cole, Dylewski (67 Czubak), Oryszczuk (90 +2 Papuha), Sobolewski (46 Panas), Rząd (88 Jurga), S. Dąbrowski (82 Rakowski), Kopczyński (60 Bereda), Ostapenko (82 Brzeski), Patoka.

Podziałem punktów zakończyły się derby powiatu włodawskiego. Beniaminek SPS Eko Różanka zremisował z lokalnym rywalem Włodawianką 1:1. - Jestem w lekkim szoku. Mecz obejrzało prawie 300 kibiców. Podział punktów jest sprawiedliwy – mówi Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Ostre strzelanie urządziła sobie Unia Rejowiec, która rozbiła na wyjeździe Hetmana Żółkiewka 7:1. – Mecz był pod kontrolą. Wygraliśmy spokojnie - mówi Roman Rossa, trener Unii Rejowiec. - Z powodu kontuzji w naszym składzie zabrakło aż ośmiu zawodników z wyjściowej 11-tki. W bramce mieliśmy 15-latka. Borykamy się z poważnymi kłopotami kadrowymi – wyjaśnia Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana.

Wysoka porażka może być ważnym argumentem co do przyszłości w Żółkiewce trenera Andrzeja Rycaka. Niewykluczone, że niebawem szkoleniowiec przedłoży zarządowi klubu rezygnację z pełnionej funkcji.

Aż trzy czerwone kartki ujrzeli piłkarze, w tym grający trener, Frassatiego Fajsławice, w spotkaniu z Ogniwem Wierzbica. Mimo gry w osłabieniu dwóch zawodników goście wywieźli cenny remis 2:2.

Pozostałe wyniki: Kłos Gmina Chełm – Brat Siennica Nadolna 3:2 (Wójcicki 6, 90 + 2, Gierczak 43 - Kniażuk 5, Suduł 53) * Eko Różanka – Włodawianka Włodawa 1:1 (Kuczyński z karnego 58 – Fedoruk 44) * Vitrum Wola Uhruska – GKS Łopiennik 0:3 (Chruściel 14, Kacper Wojciechowski 75, Sołdecki 82) * Ogniwo Wierzbica – Frassati Fajsławice 2:2 (Pawlak 32, Sitarczuk 65 – Nowak 37, Stefaniak 84). W 80 min Karol Knot (Ogniwo) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz). Czerwone kartki: Patryk Błaziak (Frassati) w 11 min, za niesportowe zachowanie; Rafał Robak (Frassati) w 75 min, za drugą żółtą. Pierwszą żółtą grający trener otrzymał na boisku, drugą już po zejściu z niego; Patryk Przebirowski (Frassati) w 90 + 3 min, za faul taktyczny * Hetman Żółkiewka – Unia Rejowiec 1:7 (Amerla 8 – W. Rossa 15, 42, Dzyr samobójcza 27, Huk 56, Kozioł 58, Nowaczek 76, Martyn 89).