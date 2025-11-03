Lublinianie wsparli odnowę zabytków. Najwięcej zebrano w sobotę

Jak poinformowała przewodnicząca Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina Marta Goździowska-Łupkowska, najwięcej pieniędzy zebrano w sobotę – 58 tys. zł.

– Suma będzie jeszcze weryfikowana przez bank i wtedy poznamy dokładną kwotę. Tegoroczny wynik jest trochę mniejszy, ale z każdej złotówki jesteśmy zadowoleni, bo możemy wesprzeć w ten sposób odnowę zabytkowych nagrobków – powiedziała organizatorka.

W zbiórce uczestniczyło ponad 60 wolontariuszy. Dzięki takim akcjom od 38 lat udało się odnowić już ponad 300 pomników. W ubiegłym roku kwesta przyniosła około 105 tys. zł.

– Nasze nagrobki wykonane są z miękkiego kamienia. To jest piaskowiec, który występuje na Lubelszczyźnie i dawniej nie trzeba było go z daleka wozić. Prace konserwatorskie polegają nie tylko na oczyszczeniu, ale także na nasączeniu specjalnymi chemikaliami, które powodują utwardzenie kamienia – wyjaśniał Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina.

Na przyszły rok zaplanowano odnowienie siedmiu XIX-wiecznych nagrobków. Wśród nich znalazły się m.in. groby Emilii Speth, Jania Wadowskiego, Ignasi Kluczewskiej, Barbary Ejdziakowiczówny, Franciszka Farnezego oraz (imię nieczytelne) Boniewskiej.

Cmentarz przy ul. Lipowej to jedno z najstarszych i najbardziej wyjątkowych miejsc w Lublinie – nekropolia o charakterze wielonarodowym i wielowyznaniowym. Spoczywają tam katolicy, prawosławni i ewangelicy. Powstał pod koniec XVIII wieku, a jego najstarsze nagrobki – członków loży wolnomularskiej – pochodzą z 1811 roku.

Na Lipowej znajdują się groby wielu zasłużonych osób, m.in. poety Józefa Czechowicza, księdza Piotra Ściegiennego, bibliofila Hieronima Łopacińskiego czy kupca Jana Mincla, sportretowanego przez Bolesława Prusa w „Lalce”. Spoczywają tu również żołnierze różnych narodowości – polscy, niemieccy, ukraińscy, austriaccy i rosyjscy. W części katolickiej cmentarza znajduje się mogiła powstańców styczniowych, a w części prawosławnej – żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Semena Petlury.

