Frassati był faworytem spotkania ze Spartą. Gospodarze mieli na koncie dwa zwycięstwa, remis i trzy porażki. Natomiast goście nadal czekali na pierwszą wygraną. Dotychczas zremisowali trzy razy i doznali tyle samo porażek.

Kibice, którzy oglądali mecz nie mogli narzekać na brak emocji. Szczególnie zacięta była końcówka. Po remisie 1:1 w pierwszych 45 minutach, w drugiej części drużyny strzeliły razem sześć goli. Najpierw znowu był remis 2:2, a następnie na 3:2 wyszli gospodarze. Do kolejnego remisu doprowadził w ekipie Sparty Bartłomiej Mazurek w 87 minucie.

– Arbiter zapowiedział, że przedłuży spotkanie o trzy minuty, ostatecznie graliśmy dodatkowe siedem – mówi Kamil Góra, szkoleniowiec Sparty. W 90 +1 min na prowadzenie 4:3 dla przyjezdnych trafił Dawid Oleksiejuk. W siódmej dodatkowej minucie gry gospodarze wyrównali po wykorzystanym rzucie karnym przez Aleksa Dundę.

– Tej „11” nie powinno być. Sędzia podyktował ją za rzekomy faul naszego zawodnika. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, kiedy wygrywaliśmy 4:3 i nie zamknęliśmy tego meczu. To był prawdziwy rollercoaster. Musimy jeszcze poczekać na pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie - mówi Góra.

– Patryk Błaziak odczuł kontakt z zawodnikiem gości w polu karnym i sędzia podyktował rzut karny - powiedział po meczu Radosław Policha, kierownik Frassatiego.

Frassati Fajsławice – Sparta Rejowiec Fabryczny 4:4 (1:1)

Bramki: P. Błaziak (24), Stefaniak (53, 80), Dunda (z karnego 90 + 7) – Barabasz (32, 63), Mazurek (87), Oleksiejuk (90 + 1).

Frassati: R. Kostka – Leszczyński (55 Kowalczuk), Oroń, K. Kostka, D. Baran, Korchut (90 B. Suszek), P. Przebirowski, Dzida, P. Błaziak, Nowak (71 Dunda), Stefaniak.

Sparta: Kuryś – Melnyk (88 Rutkowski), Guz (75 Psuja), Chybiak, Wójcik (65 Oleksiejuk), M. Gabrelski, Adamiec, Charmast, Piorun, Mazurek (90 Terlecki), Barabasz.

Brata Siennica Nadolna i Unię Rejowiec przed spotkaniem dzieliło w tabeli pięć pozycji. Goście zajmowali czwartą lokatę, miejscowi sklasyfikowani byli na dziewiątej. Po pierwszej części przyjezdni prowadzili 1:0. W drugiej jeszcze dwukrotnie trafili do bramki. – Brat był od nas lepszy. Zagraliśmy słaby mecz. W porównaniu do poprzednich spotkań, nasza dyspozycja obróciła się o 180 stopni na niekorzyść – mówi szkoleniowiec Unii Roman Rossa.

– Znaleźliśmy sposób na przeciwnika. Gospodarze mają ciekawy zespół ale tego dnia nie mieli na nas pomysłu. Na początku spotkania Unia na nas ruszyła ale nie stworzyła okazji aby zagrozić naszej bramce. Praktycznie od 10 minuty przejęliśmy całkowitą kontrolę nad spotkaniem. Bezdyskusyjnie byliśmy lepszym zespołem – przekonuje trener Brata Andrzej Ignaciuk.

Unia Rejowiec – Brat Siennica Nadolna 0:3 (0:1)

Bramki: Aleksandr Urbański (26), Moniakowski (71), Suduł (90 +2).

Rejowiec: Pastuszak – Kloc (46 W. Rossa), Kwiatosz (87 Włodarczyk), A. Czerwiński, Krupicz (70 Martyniuk), Huk, Górny, Paśnik, Nowaczek, Karaś (46 B. Palonka, 85 J. Czerwiński), Karauda.

Brat: Mróz – Malinowski, Ignaciuk, Dubaj, Arkadiusz Kister, Wędzina, Kniażuk (80 Wikliński), Arnold Kister, Typiak, Aleksander Urbański, Suduł.

Pozostałe wyniki:

Ogniwo Wierzbica – Ruch Izbica 3:0 * Vitrum Wola Uhruska – Kłos Gmina Chełm 0:2 * Hetman Żółkiewka – Eko Różanka 1:2 * Mecze: GKS Łopiennik – Astra Leśniowice 0:4 * Włodawianka Włodawa – Chełmianka II Chełm 5:1.