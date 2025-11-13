Oddaj elektrograty i wesprzyj leczenie małego Frania

Od 12 do 24 listopada 2025 roku przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (ul. Pielęgniarek 6) mieszkańcy będą mogli oddać niepotrzebne urządzenia na prąd i baterie – od lodówek, pralek i telewizorów, po drukarki, suszarki czy radia.

– W poprzednich zbiórkach mieszkańcy Lublina i powiatu lubelskiego pokazali ogromne serce i chęć pomagania. Wierzę, że i tym razem wspólnie uda nam się osiągnąć jeszcze więcej. Zachęcam wszystkich – szkoły, firmy, instytucje i osoby prywatne – by przyłączyli się do zbiórki. To niewielki wysiłek, który może uratować życie dziecka – mówi Anna Kot, radna Powiatu Lubelskiego.

To już kolejna edycja akcji „Pomagamy Franiowi”. Poprzednie, jednodniowe zbiórki organizowane z ramienia Starostwa Powiatowego w Lublinie przyniosły znakomite efekty – dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zebrać dużą ilość sprzętu, a tym samym środki wspierające kosztowne leczenie chłopca.

Rodzice Frania nie ukrywają, że każdy gest ma znaczenie:

– Każdy dzień to dla nas walka z chorobą, z czasem i z ogromnymi kosztami leczenia. Mimo trudności nie poddajemy się, bo nasz synek zasługuje na życie pełne miłości i nadziei. Każda forma wsparcia, nawet najmniejsza, daje nam siłę, by dalej walczyć. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy są z nami i pomagają Franiowi w tej drodze – mówią.

Organizatorzy podkreślają, że akcja ma także wymiar ekologiczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje m.in. rtęć, ołów i kadm. Właśnie dlatego powinien trafić do odpowiednich punktów przetwarzania.

– Każdy, kto przyniesie choćby drobny sprzęt, przyczynia się do czegoś dobrego. Pomaga Franiowi, a jednocześnie działa na rzecz naszej planety. To piękny przykład, jak dobro można połączyć z ekologią – dodaje Aleksandra Żurek z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Organizatorami zbiórki są: Fundacja Odzyskaj Środowisko, MB Recycling oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, przy wsparciu radnych Anny Kot i Anny Glijer.