Kierowcy, bądźcie czujni – utrudnienia na Spokojnej, Chmielnej i Zamojskiej

(fot. DW/archiwum)

Na różnego rodzaje drogowe niespodzianki mogą od jutra napotkać kierowcy poruszający się w centrum miasta. Te przy ulicach Spokojnej i Chmielnej będą miały krótkotrwały charakter. Dłużej potrwają zmiany w organizacji ruchu przy Zamojskiej.

Od piątku przy Zamojskiej obowiązywać będzie ruch wahadłowy, co oczywiście zwiastuje korki. Jeśli ktoś nie musi jechać tamtędy, powinien pomyśleć nad inną trasą. Wahadło na Zamojskiej jest związane z rozbudową alei Unii Lubelskiej. – W tym czasie wykonawca będzie usuwać kolizje z siecią  gazową i elektryczną oraz rozpocznie realizację przykanalików do wybudowanej już kanalizacji deszczowej. Ponadto wykona pełną konstrukcje ul. Zamojskiej – informuje Monika Fisz z ZDiTM.

– Na al. Unii Lubelskiej wykonawca pracuje po stronie zachodniej. Wykonuje drogę serwisową, poszerzenia oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Ustawione zostały już krawężniki wzdłuż ulicy głównej i sfrezowano jej nawierzchnię. Ponadto trwają prace przygotowawcze pod palowanie w celu posadowienia obiektu mostowego – dodaje Fisz.

Nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Zamojskiej.

Jeśli chodzi o utrudnienia przy Spokojnej i Chmielnej, dotyczyć będą one tylko piątkowych godzin południowych, a ściślej mówiąc od 11.00 do około 14:00 z ruchu zostanie wyłączona część ul. Spokojnej, a na ul. Chmielnej wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ponadto od samego rana nie będzie możliwości korzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Jak sprawdzić, czy zbiórka pieniędzy jest legalna?

W celu sprawdzenia, czy zbiórka pieniędzy jest legalna, należy zweryfikować jej numer w oficjalnym rejestrze na portalu rządowym zbiorki.gov.pl lub, w przypadku zbiórek online, ocenić wiarygodność platformy i przejrzystość celu. Zrozumienie różnic między zbiórką publiczną a internetową jest kluczowe dla bezpiecznego wspierania potrzebujących i unikania oszustw.
Tu dzieci znów się uśmiechają. Magiczna sala w szpitalu w Lublinie
galeria

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie otwarto nową przestrzeń – sensoryczną Salę Doświadczeń Świata. To miejsce, które łączy nowoczesne podejście terapeutyczne z troską o emocje i dobrostan najmłodszych pacjentów.

garaż blaszany z garaze.org.pl

Blaszak 3x5 to kompaktowy metalowy garaż idealny na małe działki i ogródki, oferujący trwałą konstrukcję z ocynkowanej blachy, różne warianty dachu i kolorystykę. Może służyć jako garaż, schowek na narzędzia lub warsztat, zapewniając Tobie i twoim przedmiotom ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Jego montaż jest prosty, a dla powierzchni do 35 m² wystarczy jedynie zgłoszenie w urzędzie, co stanowi dodatkową zaletę. To ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie łączące praktyczność z estetyką, idealne dla osób szukających wygodnego sposobu na zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni.
Myślisz o pracy trenera personalnego? Poznaj możliwości tego zawodu

Od lat trenujesz i znajomi proszą Cię o rady dotyczące ćwiczeń? A może pracujesz na siłowni i widzisz, jak wiele osób wykonuje treningi nieprawidłowo, ryzykując kontuzję? Jeśli sport to Twoja pasja i chcesz, by stał się także sposobem na życie – rola trenera personalnego będzie właśnie dla Ciebie. Sprawdź, jak możesz rozpocząć tę ścieżkę i rozwijać się w branży fitness. Czytaj dalej!
Gdzie dziś szukać pracy w Lublinie i regionie? Sprawdziliśmy najlepsze oferty z lokalnego portalu

Województwo lubelskie, a w szczególności Lublin i jego okolice, przechodzą dynamiczne zmiany na rynku pracy. Choć wiele osób nadal szuka zatrudnienia na ogólnopolskich portalach, coraz częściej zauważalne są ruchy w stronę lokalnych serwisów z darmowymi ogłoszeniami, takich jak posrednik.pl.
„Wielki Bu” nie przyznał się do winy. Trafił do aresztu w Lublinie

Patryk M., znany jako „Wielki Bu”, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami oraz kradzieży. Po przesłuchaniu w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej jego obrońcy poinformowali, że nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Na różnego rodzaje drogowe niespodzianki mogą od jutra napotkać kierowcy poruszający się w centrum miasta. Te przy ulicach Spokojnej i Chmielnej będą miały krótkotrwały charakter. Dłużej potrwają zmiany w organizacji ruchu przy Zamojskiej.
Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Jego decyzja wejdzie w życie we wtorek, 18 listopada, kiedy obowiązki marszałka przejmie Włodzimierz Czarzasty – najstarszy wiekiem wicemarszałek i kandydat Lewicy na nowego szefa niższej izby parlamentu.
Patryk M., znany jako „Wielki Bu”, został w czwartek po południu doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków.
107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy
galeria

107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy

Zamiast szkolnej ławki - szachownica, zamiast kartkówki - emocje przy partii. W dniach 13-14 listopada w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2 odbywa się turniej szachowy z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Środki z budżetu można po prostu wydać, albo zainwestować w wytrzymały sprzęt, który będzie świetną inwestycją na lata. Namioty, siedziska czy ścianki z nadrukiem nie tylko podnoszą poziom wydarzeń i przyciągają uwagę uczestników, ale też pokazują, że Twoja instytucja potrafi wydawać pieniądze z głową. I to w sposób, który doceni każdy dyrektor.
Tomasz Siemoniak w Lublinie. Sporo o Zbigniewie Ziobrze, mało o sukcesach agentów

Młodzi funkcjonariusze lubelskiej delegatury ABW są rozżaleni brakiem nominacji na pierwszy stopień oficerski. Informację tę potwierdził Tomasz Siemoniak – minister, członek Rady Ministrów i koordynator służb specjalnych. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej sporo było również o Zbigniewie Ziobrze, a niewiele o sukcesach lubelskiej delegatury ABW w tropieniu szpiegów działających na zlecenie służb ze Wschodu.
W Lublinie rusza charytatywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Frania Styły, chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) – ciężką, genetyczną chorobę powodującą postępujący zanik mięśni.
Ustalenia śledczych przekazała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Polowanie zakończone tragedią. Myśliwy usłyszał zarzut zabójstwa

50-letni Dariusz L. twierdzi, że strzelał do dzików. Tych wyjaśnień nie przyjmują jednak śledczy, według których oskarżony przewidywał możliwość, iż celem może być człowiek.
W czwartkowym meczu kontrolnym Górnik Łęczna przegrał z Legią II Warszawa

Górnik Łęczna przegrał sparing z rezerwami Legii Warszawa

W przerwie na mecze reprezentacji narodowych piłkarze Górnika Łęczna nie próżnują. W czwartek zielono-czarni zmierzyli się na własnym stadionie z rezerwami Legii Warszawa, które występują na poziomie trzeciej ligi. Niestety, w tym starciu od podopiecznych trenera Daniela Ruska okazali się rywale

Tu dzieci znów się uśmiechają. Magiczna sala w szpitalu w Lublinie
Jak sprawdzić, czy zbiórka pieniędzy jest legalna?

Tu dzieci znów się uśmiechają. Magiczna sala w szpitalu w Lublinie
Myślisz o pracy trenera personalnego? Poznaj możliwości tego zawodu

Gdzie dziś szukać pracy w Lublinie i regionie? Sprawdziliśmy najlepsze oferty z lokalnego portalu

„Wielki Bu” nie przyznał się do winy. Trafił do aresztu w Lublinie

Jak sprawdzić, czy zbiórka pieniędzy jest legalna?

Tu dzieci znów się uśmiechają. Magiczna sala w szpitalu w Lublinie
Myślisz o pracy trenera personalnego? Poznaj możliwości tego zawodu

Gdzie dziś szukać pracy w Lublinie i regionie? Sprawdziliśmy najlepsze oferty z lokalnego portalu

„Wielki Bu” nie przyznał się do winy. Trafił do aresztu w Lublinie

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert
film

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
film

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych
Wschodni Filar Europy. O odporności i niezależności regionów przygranicznych

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy
107. rocznica odzyskania Niepodległości przy szachownicy

Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia
Okręgowy Inspektorat Pracy podsumował rok. Wręczono nagrody i wyróżnienia

Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”
Pałacowe obrazy „ożyły” w Kozłówce. Finał projektu „Tableau vivant”

Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł
Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

