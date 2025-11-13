Kierowcy, bądźcie czujni – utrudnienia na Spokojnej, Chmielnej i Zamojskiej

Od piątku przy Zamojskiej obowiązywać będzie ruch wahadłowy, co oczywiście zwiastuje korki. Jeśli ktoś nie musi jechać tamtędy, powinien pomyśleć nad inną trasą. Wahadło na Zamojskiej jest związane z rozbudową alei Unii Lubelskiej. – W tym czasie wykonawca będzie usuwać kolizje z siecią gazową i elektryczną oraz rozpocznie realizację przykanalików do wybudowanej już kanalizacji deszczowej. Ponadto wykona pełną konstrukcje ul. Zamojskiej – informuje Monika Fisz z ZDiTM.

– Na al. Unii Lubelskiej wykonawca pracuje po stronie zachodniej. Wykonuje drogę serwisową, poszerzenia oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Ustawione zostały już krawężniki wzdłuż ulicy głównej i sfrezowano jej nawierzchnię. Ponadto trwają prace przygotowawcze pod palowanie w celu posadowienia obiektu mostowego – dodaje Fisz.

Nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Zamojskiej.



Jeśli chodzi o utrudnienia przy Spokojnej i Chmielnej, dotyczyć będą one tylko piątkowych godzin południowych, a ściślej mówiąc od 11.00 do około 14:00 z ruchu zostanie wyłączona część ul. Spokojnej, a na ul. Chmielnej wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ponadto od samego rana nie będzie możliwości korzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.