Kierowcy, bądźcie czujni – utrudnienia na Spokojnej, Chmielnej i Zamojskiej

Na różnego rodzaje drogowe niespodzianki mogą od jutra napotkać kierowcy poruszający się w centrum miasta. Te przy ulicach Spokojnej i Chmielnej będą miały krótkotrwały charakter. Dłużej potrwają zmiany w organizacji ruchu przy Zamojskiej.
Od piątku przy Zamojskiej obowiązywać będzie ruch wahadłowy, co oczywiście zwiastuje korki. Jeśli ktoś nie musi jechać tamtędy, powinien pomyśleć nad inną trasą. Wahadło na Zamojskiej jest związane z rozbudową alei Unii Lubelskiej. – W tym czasie wykonawca będzie usuwać kolizje z siecią gazową i elektryczną oraz rozpocznie realizację przykanalików do wybudowanej już kanalizacji deszczowej. Ponadto wykona pełną konstrukcje ul. Zamojskiej – informuje Monika Fisz z ZDiTM.
– Na al. Unii Lubelskiej wykonawca pracuje po stronie zachodniej. Wykonuje drogę serwisową, poszerzenia oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Ustawione zostały już krawężniki wzdłuż ulicy głównej i sfrezowano jej nawierzchnię. Ponadto trwają prace przygotowawcze pod palowanie w celu posadowienia obiektu mostowego – dodaje Fisz.
Nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Zamojskiej.
Jeśli chodzi o utrudnienia przy Spokojnej i Chmielnej, dotyczyć będą one tylko piątkowych godzin południowych, a ściślej mówiąc od 11.00 do około 14:00 z ruchu zostanie wyłączona część ul. Spokojnej, a na ul. Chmielnej wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ponadto od samego rana nie będzie możliwości korzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.