Tu dzieci znów się uśmiechają. Magiczna sala w szpitalu w Lublinie

Sala powstała z myślą o dzieciach hematoonkologicznych, ale korzystać z niej będą również pacjenci oddziału rehabilitacji i inni podopieczni szpitala.

Jak wyjaśnia Paula Jaśkiewicz, międzynarodowy specjalista Snoezelen i pedagog Fundacji „Na Ratunek”, sala sensoryczna to miejsce, w którym spotykają się zmysły i emocje.

– To przestrzeń wyposażona w różnorodne elementy oddziałujące na wzrok, słuch, dotyk, zapach, a nawet smak. Znajduje się tu między innymi łóżko wodne, kolumna wodna z bąbelkami, wiązki światłowodów zmieniające kolor, instrumenty muzyczne, a także lustrzany domek, w którym dziecko może się schować i poczuć bezpiecznie – opisuje Paula Jaśkiewicz.

Cała sala została zaprojektowana jako białe płótno, które można dowolnie „pokolorować” w zależności od potrzeb pacjenta. Światło, dźwięk i zapachy są dobierane indywidualnie przez terapeutów, tworząc unikalne środowisko terapeutyczne. – Możemy w jednej chwili przenieść dzieci do podwodnego świata, lasu lub kosmosu. Dla małych pacjentów, którzy często tygodniami przebywają w sterylnych salach szpitalnych, taka chwila przeniesienia się w inny świat to ogromna ulga – dodaje terapeutka.

Terapia, która wspiera leczenie

Z sali korzystają psychologowie, pedagodzy, neurologopedzi, fizjoterapeuci i logopedzi. Dzięki współpracy różnych specjalistów możliwe jest wieloaspektowe wsparcie dzieci – nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne i społeczne.

– Zadowolony, zrelaksowany pacjent łatwiej przechodzi przez trudne procedury medyczne. W sali pomagamy redukować stres i lęk, przygotowujemy dzieci do rezonansu magnetycznego, pobierania krwi czy zakładania sondy. Dzieci uczą się tego poprzez zabawę – zakładają sondy misiom, podłączają „kroplówki” zrobione z włókien światłowodowych – tłumaczy Jaśkiewicz.

Pierwsze efekty są już widoczne. – Nasza najmłodsza pacjentka, roczna dziewczynka po trudnym dniu badań, przyszła tu zapłakana. Po kilku minutach zaczęła się uśmiechać, eksplorować salę, aż w końcu zasnęła. To pokazuje, jak ogromny wpływ ma ta przestrzeń na emocje i samopoczucie dzieci – mówi terapeutka.

Połączenie terapii i rehabilitacji

Otwarcie sali to także ważny krok dla całego szpitala. Jak podkreśla dr Jolanta Taczała, zastępca dyrektora ds. medycznych i kierownik Oddziału Rehabilitacji, nowa przestrzeń ma kluczowe znaczenie w procesie leczenia dzieci hematoonkologicznych.

– Dzieci z oddziału hematologii, po zakończeniu intensywnego leczenia, trafiają często do naszej rehabilitacji. Dzięki sali sensorycznej możemy zapewnić im ciągłość opieki. Zarówno w czasie hospitalizacji, jak i w okresie rekonwalescencji – tłumaczy.

Taczała zwraca uwagę, że emocje mają bezpośredni wpływ na proces zdrowienia. – Leczenie w przyjaznej atmosferze, w miejscu, które daje radość i spokój, przekłada się na szybszą regenerację organizmu. Dziecko, które jest pogodne i zmotywowane, chętniej podchodzi do trudnych zabiegów. Dlatego tak bardzo zależało nam na stworzeniu tego miejsca – mówi.

Sala Doświadczania Świata powstała dzięki współpracy Fundacji DKMS (grant w IV edycji programu Dotacja Fundacji DKMS) oraz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową (projekt i wsparcie merytoryczne).