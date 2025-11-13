Gdzie dziś szukać pracy w Lublinie i regionie? Sprawdziliśmy najlepsze oferty z lokalnego portalu

Województwo lubelskie, a w szczególności Lublin i jego okolice, przechodzą dynamiczne zmiany na rynku pracy. Choć wiele osób nadal szuka zatrudnienia na ogólnopolskich portalach, coraz częściej zauważalne są ruchy w stronę lokalnych serwisów z darmowymi ogłoszeniami, takich jak posrednik.pl. To nie tylko strona internetowa – to również tradycyjna gazeta, dzięki której mieszkańcy mają dostęp do ogłoszeń także w wersji papierowej, dostępnej w punktach usługowych, kioskach i galeriach handlowych.

Jak działa posrednik.pl?

Portal posrednik.pl skupia się na ogłoszeniach lokalnych – prostych, konkretnych i bez zbędnych formalności. Co ważne, ogłoszenia są całkowicie darmowe i dostępne od razu bez potrzeby zakładania konta. Wystarczy kilka kliknięć, by przejrzeć aktualne oferty pracy z Dąbrowy Górniczej, Lublina, Świdnika, Chełma, Kraśnika czy Puław. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pracować blisko domu.

Dodatkowo, dzięki rozbudowanym kategoriom, na portalu znajdziemy nie tylko pracę, ale też ogłoszenia z innych dziedzin życia: nieruchomości, motoryzacji, usług, edukacji czy sprzedaży maszyn.

Kto zatrudnia w Lublinie i okolicy? Przegląd najnowszych ofert

Na podstawie analizy dostępnych ogłoszeń pracy w portalu posrednik.pl oraz porównania z ofertami z aplikuj.pl, olx.pl i pracuj.pl, przygotowaliśmy zestawienie firm, które aktualnie prowadzą rekrutacje w regionie.

Lublin – oferty pracy:

Perła – Browary Lubelskie S.A. – praca w dziale produkcji, laboratorium oraz logistyce.

Santech sp. z o.o. – poszukiwani są monterzy, spawacze, magazynierzy.

ABM Greiffenberger Polska – operatorzy CNC, technicy utrzymania ruchu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” – zatrudnia specjalistów i pracowników fizycznych na terenie kopalni.

Panattoni Park Lublin – magazynierzy i operatorzy wózków widłowych do centrum logistycznego.

PGE Dystrybucja S.A. – praca dla elektromonterów i pracowników administracyjnych.

TVP Lublin – oferty dla dziennikarzy i techników telewizyjnych.

Urzędy i placówki publiczne – sekretarki, woźne, konserwatorzy.

Świdnik – aktualne rekrutacje:

PZL Świdnik (Leonardo Helicopters) – operatorzy maszyn, mechanicy lotniczy, inżynierowie jakości.

MPEC Świdnik – pracownicy działu technicznego, energetycy.

Wytwórnia Pasz Lira – produkcja i magazynowanie.

Biedronka, Lidl, Stokrotka – kasjerzy, magazynierzy, dostawcy.

Puławy i okolice:

Zakłady Azotowe Puławy S.A. – inżynierowie procesowi, laboranci.

Grupa Synthos – operatorzy linii produkcyjnych.

Leroy Merlin Puławy – doradcy klienta i pracownicy hali.

Kraśnik:

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. – operatorzy i technolodzy.

Wspólnota Mieszkaniowa – konserwatorzy i osoby do sprzątania.

Placówki edukacyjne – pomoc nauczyciela, personel techniczny.

Chełm:

UM Chełm i jednostki miejskie – urzędnicy, inspektorzy, kierowcy.

Cersanit Chełm – produkcja, logistyka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – technicy, hydraulicy.

Praca dla każdego – nie tylko specjalistów

Na portalu posrednik.pl regularnie pojawiają się oferty dla różnych grup zawodowych. Szczególnie często publikowane są ogłoszenia:

dla kierowców kat. B i C ,

na produkcję – nawet bez doświadczenia ,

dla studentów (np. praca dorywcza w gastronomii lub sprzedaży),

dla emerytów i rencistów – np. portiernia, pomoc biurowa, sprzątanie.

Zatrudniają zarówno większe firmy, jak i mniejsze biznesy z dzielnic i okolicznych miejscowości, takie jak Turka, Niemce, Motycz, Konopnica, Bychawa czy Świdnik Mały. To ogromna zaleta – bo nie trzeba już szukać ofert z całej Polski. Wszystko można znaleźć lokalnie, przeszukując darmowe ogłoszenia.

Dlaczego posrednik.pl zyskuje na znaczeniu?

W odróżnieniu od dużych, przeładowanych portalów ogłoszeniowych, posrednik.pl działa w sposób maksymalnie uproszczony. Oferty publikowane są zarówno online, jak i w formie drukowanej gazety, która trafia m.in. do bibliotek, galerii handlowych, punktów usługowych i kiosków w Lublinie oraz większych miastach regionu.

Dla wielu osób – zwłaszcza starszych – to jedyna forma kontaktu z lokalnym rynkiem pracy, nieruchomości i usług. Dla firm – to skuteczny sposób dotarcia do konkretnych odbiorców, bez kosztownych reklam i rozbudowanych formularzy.

Co ważne, na portalu znajdziemy również ogłoszenia nieruchomości, w tym działek budowlanych i rolnych, także w atrakcyjnych lokalizacjach. Wiele z nich posiada dostęp do mediów, a ich ceny są znacznie niższe niż na komercyjnych portalach. Przykłady? Sprawdź Tania działka z mediami – oferty są regularnie aktualizowane i pochodzą bezpośrednio od właścicieli.