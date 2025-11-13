Wielki Bu” doprowadzony do Prokuratury Krajowej. Grożą mu poważne zarzuty

Do doprowadzenia doszło około godziny 16.30 przy ul. Głowackiego w Lublinie. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, podejrzany ma usłyszeć pięć zarzutów, w tym dotyczących działania w gangu, który zajmował się obrotem narkotykami w znacznych ilościach. Szczegóły mają zostać podane po zakończeniu czynności, prawdopodobnie w piątek.

Patryk M. został przekazany stronie polskiej przez Niemcy w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Wcześniej, 12 września, został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, skąd – jak informowała policja – planował wylecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po sprowadzeniu do kraju trafił do Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Śledztwo prowadzone przez lubelski wydział Prokuratury Krajowej dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce, Holandii i Hiszpanii, zajmującej się produkcją, przemytem i handlem środkami odurzającymi, w tym kokainą, amfetaminą, haszyszem i mefedronem.

Prokuratorzy zarzucają „Wielkiemu Bu” również kradzież z włamaniem do samochodu oraz przerobienie jego oznaczeń identyfikacyjnych.

Patryk M. znany jest również z udziału w freak-fightowych galach MMA i kontrowersyjnych publikacji w mediach społecznościowych. W maju 2024 roku opublikował zdjęcia ze spotkania z ówczesnym prezesem IPN Karolem Nawrockim, co wywołało polityczne komentarze i krytykę.

Nawrocki tłumaczył później w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że poznał go lata temu „na sali bokserskiej”, a ich relacje miały charakter sportowy.

Źródło: PAP