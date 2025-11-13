Hołownia rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu. Obowiązki przejmie Czarzasty

– Zrobiłem to, do czego się zobowiązałem. Państwo to coś więcej niż partia – podkreślił Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Polityk zaprezentował raport „Sejm bez barierek”, podsumowujący jego dwuletnią kadencję. Jak zaznaczył, jego najważniejszym zadaniem było zapewnienie stabilności państwa. – Zaprzysiągłem prezydenta Karola Nawrockiego, bo taki był mój obowiązek. Państwo musi działać niezależnie od tego, kto ma większość – mówił ustępujący marszałek.

Hołownia wskazał, że w czasie jego urzędowania Sejm został bardziej otwarty na obywateli – wprowadzono konsultacje społeczne do prac legislacyjnych, poszerzono dostęp dla zwiedzających, a na konwenty seniorów zaczęto zapraszać przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich.

– Jestem dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu. To jedno z podstawowych praw demokracji – podkreślił.

Przyznał jednak, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. Wśród spraw, które pozostały do uregulowania, wymienił m.in. kwestie tzw. kilometrówek i zasad badania posłów alkomatem w czasie obrad.

Nowego marszałka Sejm wybierze 18 listopada o godz. 11. Zgodnie z ustaleniami koalicji rządzącej, stanowisko ma objąć Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

– Zależy mi, żeby przekazanie obowiązków odbyło się płynnie. Polska potrzebuje stabilności – zapewnił Hołownia.

Dodał też, że Polska 2050 – w zamian za utratę funkcji marszałka – otrzyma stanowisko wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Sam Hołownia nie wykluczył, że obejmie jedną z tych funkcji.

– Jeżeli zostanę zgłoszony na wicemarszałka, chętnie podejmę się tej roli – powiedział.

Źródło: PAP