Strzelcy jedenastek nie mieli szczęścia. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Cenne trzy punkty na drodze do utrzymania zdobył Znicz Siennica Różana. Podopieczni trenera Mirosława Basińskiego pokonali Agros Suchawa 3:0. Już do przerwy gospodarze prowadzili 2:0 po trafieniach Kamila Mazurka. Ostateczny wynik ustalony został w końcówce. Na listę strzelców wpisał się grający prezes Znicza Karol Tywoniuk. – Piłkarsko mecz był słabym widowiskiem. Dla nas najważniejsze jest zwycięstwo i trzy punkty. Każda zdobycz jest nam potrzebna. Rzut karny podyktowany został za zagranie piłki ręką w polu karnym – mówi Szymon Cichosz, grający kierownik Znicza.

Znicz Siennica Różana – Agros Suchawa 3:0 (2:0)

Bramki: Kamil Mazurek (25, 40), Karol Tywoniuk (90 z karnego).

Znicz: Bednarczyk – Pylak, Basiński (76 Przemysław Mazurek), Tywoniuk, Olszyna (80 Bas), Kamiński, Szostak, Malczewski (80 D. Dobosz), Bryda, M. Dobosz, K. Mazurek (90 Cichosz).

Agros: Oreńczuk – Gruszczyński (83 Tymoszczuk), Karczewski (15 Kowalewski), Hrycak, Mikulski, Lejko, Węgliński, Witkowski, Piotrowski (83 Kukiełka), Boczuliński, S. Staszewski.

Ruch Izbica doznał drugiej porażki z rzędu. Po serii czterech kolejnych wygranych podopieczni grającego trenera Romana Blonki zeszli z boiska pokonani. We wtorek, 3 maja, ulegli w zaległym meczu, na wyjeździe Ogniwu Wierzbica 0:3. W weekend nie dali rady Spółdzielcy Siedliszcze przegrywając 0:2. Być może wynik rywalizacji były inny, gdyby w 18 min Michał Gałka wykorzystał rzut karny. Dwie bramki zdobył dla gospodarzy Andrzej Głowacki, drugą z dobitki po niewykorzystanym przez siebie rzucie karnym. Przy „11” w 25 min snajperowi Spółdzielcy stanął na przeszkodzie bramkarz Ruchu, który nogami odbił piłkę. – Dla obu drużyn był to mecz walki z wieloma niewykorzystanymi sytuacjami z obu stron. Szkoda, że nam nic nie chciało wpaść do bramki Spółdzielcy. W wielu sytuacjach bardzo dobrze spisał się bramkarz gospodarzy – mówi grający szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka. – W pierwszej części rozegraliśmy bardzo dobre zawody. Była to najlepsza połowa w naszym wykonaniu w rundzie wiosennej. Po zmianie stron, zupełnie niepotrzebnie, cofnęliśmy się. Mieliśmy swoje okazje, wyprowadziliśmy kilka kontr, ale ich nie wykorzystaliśmy. Z przebiegu spotkania zasłużyliśmy na zwycięstwo – mówi Kamil Góra, trener Spółdzielcy.

Spółdzielca Siedliszcze – Ruch Izbica 2:0 (2:0)

Bramki: Głowacki (12, 25).

W 18 min Michał Gałka (Ruch) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił Spółdzielcy).

W 25 min Andrzej Głowacki (Spółdzielca) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Ruchu). Jednak dobitka znalazła już drogę do bramki.

Spółdzielca: Zagraba – Daniel Orłowski (88 Socha), Jędruszak, Damian Orłowski, Karwat, Lechowski (53 Antonowicz), Osoba, Iwaniuk, Roczon (70 Kister), Kiejda (85 Oszwa), Głowacki (77 Mróz).

Ruch: Frącek – Kalita , Śliwa (70 D. Jaremek), Kić, Czochrowski (46 Bożko), P. Lewandowski, G. Lewandowski, Babiarz (46 Binek), Wlizło, Gałka, Pawlak (46 B. Jaremek).

Pozostałe wyniki: Hetman Żółkiewka – Orzeł Srebrzyszcze 2:1 (Koprucha 43, Małek 45 – Rzeszut 68). W 55 Andrzej Olender (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał w poprzeczkę). W 65 min Kacper Nestorowicz (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Hetmana) * Unia Białopole – Granica Dorohusk 0:1 (Alikowski 42) * Hutnik Dubeczno – Ogniwo Wierzbica 0:0 * Bug Hanna – Frassati Fajsławice 3:2 (Chwedoruk 26, 83, A. Jaworski 49 – Młynarczyk 29, 43) * Start-Regent Pawłów – Unia Rejowiec 0:10 (Sąsiadek 8, Rossa 12 z karnego, A. Czerwiński 32, 52, 70, 74, Szczepanik 64 z karnego, Chybiak 75, Górny 76, Jersak 85).