Górnik Łęczna kontra KKS Czarni Sosnowiec

Zmianę warty widać zresztą również w tym sezonie. Zarówno Czarni, jak i Górnik po 3 kolejkach mają na swoim koncie zaledwie po 4 pkt. Czarni wywalczyli je jednak na bardziej wymagających przeciwnikach – pokonały Stomilanki Olsztyn oraz zremisowały z Łodzią. Porażkę, aż 1:4, zaliczyły jedynie w konfrontacji z GKS Katowice. Łęcznianki rozpoczęły sezon od falstartu – bezbramkowego remisu z AP Orlen Gdańsk. Później jednak rozbiły aż 5:1 ze Śląskiem Wrocław. Pogromcę Górnik znalazł dopiero w Katowicach. Mistrz Polski wygrał 2:1, chociaż wcale nie był zespołem lepszym. Wicemistrzynie kraju prowadziły po pierwszej połowie, a decydujący gol padł dopiero w samej końcówce.

Mimo faktu, że Górnik jest dopiero 5 w ligowej tabeli, to w Łęcznej panują niezłe nastroje. Wszystko przez to, że selekcjonerki reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych w bardzo obficie skorzystały z zawodniczek Górnika Łęczna w kontekście powołań na najbliższe okienko reprezentacyjne. Nina Patalon, opiekunka seniorskiej kadry, zaprosiła na zgrupowanie Katję Skupień. Dla młodej defensorki wicemistrzyń Polski jest to pierwsze spotkanie z dorosłą reprezentacją. Biało-Czerwone zwieńczą zgrupowanie meczami Ligi Narodów – 22 września w Atenach z Grecją i 26 września w Gdyni z Ukrainą.

Z Grecją zagra również reprezentacja U-19, która od 18 do 25 września będzie ćwiczyć w Ostródzie. Katarzyna Barlewicz, selekcjonerka kadry, zaprosiła na to zgrupowanie Jagodę Cyraniak, Annę Gliszczyńską, Julię Piętakiewicz, Aleksandrę Posiewkę i Sandrę Urbańczyk.

Dobre wiadomości przyszły też z Portugalii, gdzie reprezentacja Polski U-17 wygrała turniej międzynarodowy. Jedną z bramek w ostatnim meczu imprezy, ze Szkocją, zdobyła Lena Marczak z Górnika Łęczna. Podopieczne Marcina Kasprowicza wygrały tę rywalizację aż 4:0.

Sobotni mecz pomiędzy Górnikiem Łęczna i KKS Czarni Sosnowiec rozpocznie się o godz. 13. Wstęp na trybuny stadionu w Łęcznej jest bezpłatny.