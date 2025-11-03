Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie mam pretensji o stracone w Poznaniu bramki

Autor: Zdjęcie autora lukisz
(fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Po serii meczów bez zwycięstwa piłkarze Motoru kontynuują passę spotkań bez porażki. Po wygranej z Widzewem, w niedzielę zremisowali na wyjeździe z Lechem 2:2. Jak zawody oceniają trenerzy obu ekip?

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Jeżeli przyjeżdżasz na stadion mistrza Polski, to pierwsze o czym myślisz, to o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Lech może nie jest tak mocny jeśli chodzi o punkty, jak w poprzednim sezonie, to nadal jest to bardzo jakościowa drużyna. Prowadziliśmy 2:0 i wydawało się, że mamy ten mecz pod kontrolą pod względem stworzonych sytuacji. Jest to pierwsze spotkanie Lecha u siebie w lidze, kiedy ten generuje prawdopodobieństwo bramki poniżej jednej. Ze wszystkimi przeciwnikami dotąd Lech nabijał powyżej 1,5 gola i naprawdę kreował te sytuacje.

Lech strzelił dwie bramki, ale nie mogę mieć dużych pretensji do swojego zespołu o ich stratę. Obie były na bardzo dużej jakości. Pierwsze uderzenie Luisa Palmy, to była świetna bramka, za którą należy bić brawo. Przy drugiej Sergi Samper zachował się bardzo dobrze. Był w obronie pola karnego, wybił piłkę, która zmierzała w światło bramki i wybił ją na zewnątrz – tak jak chcemy, ale uderzenie Pereiry z pierwszej piłki, bez kozła było bardzo dobrej jakości. Nie mam więc większych pretensji o stracone bramki, bardziej o to, że nie poszliśmy po gola na 3:2. Ten mecz różnił się od tego poprzedniego na Bułgarskiej. Parokrotnie zaprezentowaliśmy dobrą grę w piłkę. Dobrze otwieraliśmy grę od własnej bramki, płynnie przechodziliśmy do fazy finalizacji i byliśmy dość groźni w kontratakach. O ile w pierwszej połowie częściej wyprowadzaliśmy piłkę od bramki, o tyle w drugiej mieliśmy swoje szanse po kontratakach. Często naprowadzaliśmy sytuacje trzy na dwa, cztery na trzy i uważam, że powinniśmy się pokusić o gola. Nie przypominam sobie mocno klarownej sytuacji na gola ze strony Lecha z drugiej połowy, może była taka jedna. My też takiej nie wykreowaliśmy. To, że rywal był zdecydowanie dłużej z piłką przy nodze, to każdy, kto przyjeżdża do Poznania musi się z tym liczyć. Reasumując nie jesteśmy zadowoleni, bo prowadziliśmy 2:0, ale widząc, jak ta liga wygląda, jak jest mocno wyrównana i jakie są wyniki, to byłbym idiotą, gdybym powiedział, że jesteśmy bardzo zdenerwowani po zdobyciu jednego punktu w Poznaniu.

Niels Frederiksen (Lech Poznań)

– Chcieliśmy zwyciężyć w tym spotkaniu, ale od początku nie byliśmy wystarczająco dobrzy i tak naprawdę, to sami pokrzyżowaliśmy sobie plany tym, że tak źle weszliśmy w ten mecz. Po dwudziestu minutach było już 0:2, co było katastrofą. Wprawdzie udało się wrócić do meczu, jednak ciężko wygrać spotkanie, kiedy tak źle się zaczyna. Nie można tak grać, a potem gonić wynik. Zmiana Luisa Palmy? W przerwie zgłosił nam, że nie czuje się najlepiej, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę.

PKO BP EKSTRAKLASA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0-3
Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5-1
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 1-2
Lech Poznań - Motor Lublin 2-2
Piast Gliwice - Korona Kielce 0-0
Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
Cracovia - Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom
Wisła Płock - Pogoń Szczecin

Tabela:

1. Górnik 14 29 26-12
2. Jagiellonia 13 24 25-17
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 13 21 22-20
6. Korona 14 20 16-12
7. Raków 13 20 16-17
8. Zagłębie 12 17 25-18
9. Legia 13 17 15-13
10. Widzew 14 17 21-21
11. Pogoń 13 17 20-23
12. Katowice 14 17 20-24
13. Radomiak 13 16 23-23
14. Motor 13 15 18-23
15. Arka 14 15 10-25
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 14 10 17-28
18. Piast 12 8 10-15

