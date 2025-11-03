Zajechał drogę motocykliście. Poszkodowany trafił do szpitala

W niedzielę, 2 listopada, na drodze krajowej nr 63 w Bezwoli koło Radzynia Podlaskiego doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do szpitala trafił 44-letni kierowca jednośladu.
W niedzielę ok. godz. 12:30 kierujący nissanem primerą 20-latek z powiatu zamojskiego skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu motocyklem 44-latkowi z gminy Wohyń. Ten nie zdołał wyhamować, uderzył w auto, a następnie upadł na jezdnię. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pogotowie zabrało poszkodowanego motocyklistę do szpitala. Obydwaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W powodu stłuczki, na drodze w Bezwoli kierowcy przez pewien musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.